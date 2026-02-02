Un pronostic de 21 médailles pour la France aux JO d'hiver, nous misons sur moins et voici pourquoi

Les Jeux olympiques d'hiver 2026 débutent le 6 février en Italie. Voici notre projection de médailles pour les athlètes français.

Le début du mois de février sera marqué par le retour des Jeux olympiques, mais en hiver cette fois et en Italie, avec quinze jours de compétition du côté de Milan et Cortina d'Ampezzo. Si l'engouement pour les JO 2026 est moins important que pour les JO d'été et que la France n'est pas la meilleure nation des sports d'hiver, les prévisions sont plutôt optimistes pour la délégation française cette année.

Selon le site de référence Olympic medal forecast, qui se base sur les résultats du circuit international depuis 2023, la France devrait décrocher en Italie un total de 21 médailles dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026. Elle ferait donc mieux que le record de 15, établi en 2014 et réédité en 2018. Pourtant, la tâche s'annonce bien délicate et on voit mal comment la délégation tricolore pourrait obtenir un tel total de médailles.

Le biathlon devrait certes être une nouvelle fois un grand pourvoyeur de podiums à Milan Cortina. La France peut avoir des médailles à chacune des 11 épreuves programmées et même pourquoi pas plusieurs sur certaines. Mais tout n'est pas si simple.

Des médailles aux JO 2026 en biathlon oui, mais...

Les résultats des biathlètes français depuis le début de l'année sont incroyables, mais pour les autres nations également. Si Lou Jeanmonnot semble être l'une des meilleures cette saison, elle est capable de perdre pied sur une manche de Coupe du monde, comme ce fut le cas à Oberhof début janvier. Les Italiennes Wierer et Vittozzi, les soeurs Oeberg et la Norvégienne Kirkeeide sont redoutables.

Derrière, si Justine Braisaz-Bouchet est la meilleure sur les skis, elle n'est pas l'assurance tous risques sur les tirs. Julia Simon, avec sa préparation tronquée suite à l'affaire de la carte bleue, semble quant à elle peiner physiquement même si sa victoire à Nove Mesto il y a quelques jours prouve peut être le contraire. Alors oui, sur le papier, les Françaises peuvent faire un triplé sur toutes les courses des JO 2026, sans oublier Océane Michelon, Camille Bened et Jeanne Richard, oui le relais semble être la meilleure chance de médaille d'or, mais il peut également y avoir des zéros pointés.

Chez les hommes, le pronostic est un peu plus difficile. Avant les JO 2026, Eric Perrot est le plus régulier et joue le gros globe de cristal, mais il est loin d'être le meilleur et le seul prétendant ces dernière semaines. L'Italien Giacomel et l'armada norvégienne (Botn, Lagreid, Dale, etc.) seront également favoris. Si sur une course Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet peuvent également signer un podium, le biathlon masculin semble avoir des lacunes et est en fin de cycle. Une nouvelle fois, les relais seront une valeur sure.

Aucune certitude de médailles dans les autres disciplines des JO ou presque

En ski alpin, les médailles seront difficiles à aller chercher lors de ces JO de Milan Cortina 2026. Une seule course peut véritablement apporter de l'or, de l'argent ou du bronze : le slalom. Clément Noël, champion olympique en 2022, et Paco Rassat seront attendus. Mais sur deux manches et dans une épreuve ultra technique où on peut enfourcher dès le premier piquet, difficile de miser à 100% sur des médailles.

Pour le reste, il est difficile de faire de véritables prédictions qui peuvent permettre d'atteindre les 21 médailles. En ski de bosses, Perrine Laffont n'est plus la meilleure. Après avoir fait une pause dans sa carrière, la Française s'est blessée et sera "juste" une outsider. Sans Tess Ledeux forfait en ski, on misera sur Chloé Trespeuch, Julia Perreira et Léa Casta pour ramener une médaille en snowboard.

En patinage, Guillaume Cizeron, avec sa nouvelle partenaire Laurence Fournier Beaudry, peut prétendre à une belle médaille, mais les règlements de compte avec Gabriella Papadakis ces dernières semaines peuvent mettre à mal l'état mental du duo. Les bonnes surprises des JO 2026 côté français pourraient venir de Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa chez les hommes, mais la médaille en chocolat pourrait être le tube de l'hiver.

Combien de médailles françaises ? Notre pronostic pour ces JO 2026

Nouvelle épreuve olympique, le ski alpinisme pourrait être la bonne surprise de ces Jeux olympiques. Emilly Harrop et Thibault Anselmet seront les favoris du relais et peuvent prétendre à des médailles sur les épreuves individuelles. En patinage de vitesse, Timothy Loubineaud, vainqueur d'une épreuve de Coupe du monde et détenteur du record du monde sur 5 000m, sera aussi très attendu.

Nous sommes peut être pas très optimistes, mais le total des médailles françaises dépendra surtout des épreuves de biathlon. Les lacunes présentes depuis quelques semaines lors des épreuves de Coupe du monde chez les hommes et les femmes, montrent que les Bleus ne rafleront pas tout. Nous misons sur neuf médailles en biathlon, une médaille en slalom, une médaille en danse sur glace avec Guillaume Cizeron, deux médailles en ski alpinisme, deux médailles en ski de bosses et snowboard et pourquoi pas une bonne surprise en patinage de vitesse. Soit un total de 16 médailles. Evidemment, si les Français en ramènent plus, on ne boudera pas notre plaisir.