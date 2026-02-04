Calendrier JO 2026 : programme, dates, heures, épreuves... Le détail jour par jour
Les Jeux olympiques de Milan Cortina débutent dès le mercredi 4 février avec du curling.
Du 4 février avec les premiers matchs de curling jusqu'au dimanche 22 février, la planète sport vivra au rythme des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina en Italie. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France.
Calendrier des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026
Cherchez une date, une discipline pour trouver l'horaire exact à travers notre moteur de recherche.
20:13 - L'entrainement de la descente annulée
"Au regard des chutes de neige en cours et des prévisions météo pour jeudi, la première descente d'entraînement pour la descente a été annulée", a indiqué le comité d'organisation Milano Cortina 2026 dans un bref communiqué relayé par l'AFP.
20:02 - La France du hockey au programme ce jeudi
Une équipe de France est déjà concernée ce jeudi avec le hockey sur glace féminin. Les Bleues, de retour aux JO, affrontent le pays hôte, l'Italie, à partir de 14h40 pour leur premier match de la phase de poules du groupe B. La première rencontre de hockey dans ces JO aura lieu à midi entre l'Allemagne et la Suède.
Athlètes français des JO de Milan Cortina
Hockey sur glace (équipe de France masculine)
- Alexandre Texier
- Antoine Keller
- Julian Junca
- Martin Neckar
- Yohann Auvitu
- Jules Boscq
- Enzo Cantagallo
- Florian Chakiachvili
- Pierre Crinon
- Hugo Gallet
- Enzo Guebey
- Thomas Thiry
- Justin Addamo
- Pierre-Edouard Bellemare
- Charles Bertrand
- Louis Boudon
- Kevin Bozon
- Stéphane Da Costa
- Aurélien Dair
- Floran Douay
- Dylan Fabre
- Jordann Perret
- Anthony Rech
- Nicolas Ritz
- Sacha Treille
- Sélectionneur : Yorick Treille, 45 ans
Hockey sur glace (équipe de France féminine)
- Chloé Aurard-Bushee
- Margaux Mameri
- Alice Philibert
- Violette Planel Couriaut
- Léa Berger
- Gabrielle De Serres
- Sophie Leclerc
- Marie-Pierre Pelissou
- Lucie Quarto
- Léa Villiot
- Elina Zilliox
- Jade Barbirati
- Lore Baudrit
- Clémence Boudin
- Estelle Duvin
- Sehana Galbrun
- Margot Huot-Marchand
- Manon Le Scodan
- Julia Mesplede
- Emma Nonnenmacher
- Anais Peyne-Dingival
- Clara Rozier
- Anae Simon
- Sélectionneur : Grégory Tarlé, 42 ans
Ski-Alpinisme
- Emily Harrop
- Thibault Anselmet
- Margot Ravinel
- Pablo Giner Dalmasso
Patinage de vitesse
- Violette Braun
- Mathieu Belloir
- Germain Deschamps
- Timothy Loubineaud
- Valentin Thiebault
- Giovanni Trebouta
Biathlon
- Camille Bened
- Justine Braisaz-Bouchet
- Lou Jeanmonnot
- Océane Michelon
- Julia Simon
- Fabien Claude
- Quentin Fillon Maillet
- Émilien Jacquelin
- Éric Perrot
- Emilien Claude
- Oscar Lombardot
- Jeanne Richard
Patinage artistique
- Lorine Schild
- Kevin Aymoz
- Adam Siao Him Fa
- Geoffrey Brissaud
- Evgeniia Lopareva
- Guillaume Cizeron
- Laurence Fournier Beaudry
- Pavel Kovalev
- Camille Kovalev
Bobsleigh
- Margot Boch
- Carla Sénéchal
- Dorian Hauterville
- Romain Heinrich
- Nils Blairon
- Antoine Riou
Skeleton
- Lucas Defayet
- Luna Goureau (remplaçante)
- Lionel Lefebvre (remplaçant)
Saut à ski
- Valentin Foubert
- Jules Chervet
- Enzo Milesi
- Maël Tyrode
- Joséphine Pagnier
- Emma Chervet
Combiné nordique
- Laurent Mühlethaler
- Marco Heinis
Short Track
- Bérénice Comby
- Eva Grenouilloux
- Aurélie Levêque
- Cloé Ollivier
- Quentin Fercoq
- Etienne Bastier
Ski de fond
- Delphine Claudel
- Mélissa Gal
- Julie Pierrel
- Léonie Perry
- Jules Lapierre
- Jules Chappaz
- Lucas Chanavat
- Richard Jouve
- Hugo Lapalus
- Victor Lovera
- Mathis Desloges
- Théo Schely
- Clémence Didierlaurent
- Justine Gaillard
- Cloé Pagnier
Ski cross
- Mylène Ballet-Baz
- Marielle Berger-Sabbatel
- Anouck Errard
- Jade Grillet-Aubert
- Youri Duplessis-Kergomard
- Melvin Tchiknavorian
- Terence Tchiknavorian
- Evan Klufts
Ski de bosses
- Perrine Laffont
- Camille Cabrol
- Marie Duaux
- Benjamin Cavet
- Thibaud Mouille
- Paul-Andréa Gay
Freeski
- Kim Dumont-Zanella
- Matias Roche
- Timothé Sivignon
- Vincent Maharavo
Snowboard
- Romain Allemand
- Enzo Valax
- Léa Casta
- Maja-Li Iafrate-Danielsson
- Julia Nirani-Pereira
- Chloé Trespeuch
- Loan Bozzolo
- Merlin Surget
- Aidan Chollet
- Jonas Chollet
Ski alpin
- Marion Chevrier
- Clara Direz
- Caitlin McFarlane
- Doriane Escané
- Marie Lamure
- Camille Cerutti
- Laura Gauché
- Romane Miradoli
- Clément Noël
- Paco Rassat
- Steven Amiez
- Léo Anguenot
- Nils Allègre
- Nils Alphand
- Maxence Muzaton
- Alban Elezi-Cannaferina