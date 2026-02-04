Calendrier JO 2026 : programme, dates, heures, épreuves... Le détail jour par jour

Les Jeux olympiques de Milan Cortina débutent dès le mercredi 4 février avec du curling.

Du 4 février avec les premiers matchs de curling jusqu'au dimanche 22 février, la planète sport vivra au rythme des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina en Italie. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. JO 2026 : les épreuves sont lancées, déjà une mauvaise nouvelle, les résultats des Jeux olympiques en direct Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina sont lancés ce mercredi 4 février avec les premières épreuves.

Calendrier des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026

Cherchez une date, une discipline pour trouver l'horaire exact à travers notre moteur de recherche.