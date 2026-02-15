Programme des JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves du lundi 16 février
Découvrez le programme du jour aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France.
Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026.
Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026
Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.
19:54 - Le programme de lundi
Découvrez le programme complet de la journée du lundi 16 février aux JO 2026 :
- Bobsleigh
- 10h: bob à deux hommes, manche 1
- 11h57: bob à deux hommes, manche 2
- 19h: monobob femmes, manche 3
- 21h06: monobob femmes, manche 4
- Curling
- 9h05: femmes, Suède - Suisse
- 9h05: femmes, Chine - Canada
- 9h05: femmes, Danemark - Grande-Bretagne
- 14h05: hommes, Grande-Bretagne - Norvège
- 14h05: hommes, Tchéquie - Canada
- 14h05: hommes, Suède - Allemagne
- 14h05: hommes, Italie - Chine
- 19h05: femmes, États-Unis - Italie
- 19h05: femmes, Corée du Sud - Chine
- 19h05: femmes : Suisse - Grande-Bretagne
- 19h05: femmes, Japon - Canada
- Hockey sur glace
- 16h40: demi-finales femmes 1
- 21h10: demi-finales femmes 2
- Patinage artistique
- 20h: patinage en couple, programme libre
- Short-track
- 11h: 1000m femmes, quarts de finale
- 11h18: 500m hommes, séries
- 11h55: 1000m femmes, demi-finales
- 12h04: relais 5000m hommes, demi-finales
- 12h36: 1000m femmes, finale B
- 12h42: 1000m femmes, finale A
- Saut à ski
- 18h: super team hommes, manche d’essai
- 19h: super team hommes, manche 1
- 19h43: super team hommes, manche 2
- 20h20: super team hommes, manche finale
- Ski acrobatique
- 19h30: big air femmes, manche finale 1
- 19h53: big air femmes, manche finale 2
- 20h17: big air femmes, manche finale 3.
- Ski alpin
- 10h: slalom hommes, manche 1
- 13h30: slalom hommes, manche 2
- Snowboard
- 10h30: slopestyle femmes, qualifications, manche 1
- 11h35: slopestyle femmes, qualifications, manche 2
- 14h: slopestyle hommes, qualifications, manche 1
- 15h05 : slopestyle hommes, qualifications, manche 2
09:36 - Le programme des Français
Voici les Français engagés ce dimanche aux JO 2026 :
- Ski alpin
- À 10h00 (manche 1) et 13h30 (manche 2) - Femmes, Slalom géant : Clara Direz, Camille Cerutti, Doriane Escané
- Bobsleigh
- À 10h00 (manche 1) et 11h50 (manche 2) - Femmes, Monobob : Margot Boch
- Snowboard
- À 10h15 (run 1) et 11h15 (run 2) - Hommes, Slopestyle, Qualifications : Romain Allemand, Enzo Valax
- À 13h45 (quarts de finale), 14h15 (demies) et 14h35 (finale) - Épreuve par équipes mixtes : Julia Nirani-Pereira et Aidan Chollet, Léa Casta et Loan Bozzolo, Chloé Trespeuch et Jonas Chollet
- Ski acrobatique
- À 10h30 (16es de finale), 11h00 (8es), 11h20 (quarts), 11h35 (demies) et 11h46 (finale) - Hommes, Bosses en parallèle : Benjamin Cavet, Thibaud Mouille, Paul-Andréa Gay, Arthur Offel de Villaucourt
- À 19h30 (run 1), 20h15 (run 2) et 21h00 (run 3) - Hommes, Big air, qualifications : Matias Roche, Timothé Sivignon
- Biathlon
- À 11h15 - Hommes, Poursuite : Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Fabien Claude
- À 14h45 - Femmes, Poursuite : Océane Michelon, Lou Jeanmonnot, Julia Simon
- Ski de fond
- À 12h00 - Hommes, Relais 4 x 7,5 km : Théo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges et Victor Lovera
- Patinage de vitesse
- À 16h00 - Hommes, Poursuite par équipes : Germain Deschamps, Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault et Giovanni Trebouta
- Hockey sur glace
- À 16h40 - Hommes, Tour préliminaire : Canada-France
- Saut à ski
- À 18h45 (premier saut) et 19h57 (saut final) - Femmes, Grand tremplin : Emma Chevret, Joséphine Pagnier
- Patinage artistique
- À partir de 19h45 - Couples, Programme court : Camille Kovalev et Pavel Kovalev
08:00 - Un programme de folie !
Découvrez le programme du jour aux JO 2026, totalement fou :
- Biathlon
- 11h15: poursuite hommes 12,5km
- 14h45: poursuite femmes 10km
- Bobsleigh
- 10h: monobob femmes, manche 1
- 11h50: monobob femmes, manche 2
- Curling
- 9h05: hommes, États-Unis - Suède
- 9h05: hommes, Allemagne - Grande-Bretagne
- 9h05: hommes, Norvège - Italie
- 14h05: femmes, Japon - Corée du Sud
- 14h05: femmes, Danemark - Italie
- 14h05: femmes, Grande-Bretagne - Suède
- 14h05: femmes, États-Unis - Chine
- 19h05: hommes, Chine - Canada
- 19h05: hommes, Norvège - États-Unis
- 19h05: hommes, Italie - Tchéquie
- 19h05: hommes, Grande-Bretagne - Suisse
- Hockey sur glace
- 12h10: Suisse - Tchéquie, groupe C (H)
- 16h40: Canada - France, groupe A (H)
- 19h10: Danemark - Lettonie, groupe B (H)
- 21h10: États-Unis - Allemagne, groupe B (H)
- Patinage artistique
- 19h45: patinage en couple, programme court
- Patinage de vitesse
- 16h: poursuite par équipes hommes, quarts de finale
- 17h03: 500m femmes
- Saut à ski
- 17h30: individuel femmes, grand tremplin, manche d’essai
- 18h45: individuel femmes, grand tremplin, manche 1
- 19h57: individuel femmes, grand tremplin, manche finale
- Skeleton
- 18h: par équipes mixtes
- Ski acrobatique
- 10h30: bosses parallèles hommes, seizièmes de finale
- 11h: bosses parallèles hommes, huitièmes de finale
- 11h20: bosses parallèles hommes, quarts de finale
- 11h35: bosses parallèles hommes, demi-finales
- 11h46: bosses parallèles hommes, petite finale
- 11h48: bosses parallèles hommes, grande finale
- 19h30: big air hommes, qualifications, manche 1
- 20h15: big air hommes, qualifications manche 2
- 21h: big air hommes, qualifications manche 3
- Ski alpin
- 10h: slalom géant femmes, manche 1
- 13h30: slalom géant femmes, manche 2
- Ski de fond
- 12h: relais 4x7,5km hommes
- Snowboard
- 13h45: snowboardcross par équipes mixtes, quarts de finale
- 14h15: snowboardcross par équipes mixtes, demi-finales
- 14h35: snowboardcross par équipes mixtes, petite finale
- 14h40: snowboardcross par équipes mixtes, grande finale
Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour
Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.
Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.
Voir le programme TV des JO 2026 aujourd'hui
Programme TV des JO 2026 Programmes des chaînes de sport
En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.