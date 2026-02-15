Programme des JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves du lundi 16 février

Découvrez le programme du jour aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : Roche et Sivignon brillent en saut acrobatique, les Bleues passent à côté en biathlon, l'argent en ski de fond... Les épreuves et résultats Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

19:54 - Le programme de lundi Découvrez le programme complet de la journée du lundi 16 février aux JO 2026 : Bobsleigh

10h: bob à deux hommes, manche 1

11h57: bob à deux hommes, manche 2

19h: monobob femmes, manche 3

21h06: monobob femmes, manche 4

Curling

9h05: femmes, Suède - Suisse

9h05: femmes, Chine - Canada

9h05: femmes, Danemark - Grande-Bretagne

14h05: hommes, Grande-Bretagne - Norvège

14h05: hommes, Tchéquie - Canada

14h05: hommes, Suède - Allemagne

14h05: hommes, Italie - Chine

19h05: femmes, États-Unis - Italie

19h05: femmes, Corée du Sud - Chine

19h05: femmes : Suisse - Grande-Bretagne

19h05: femmes, Japon - Canada

Hockey sur glace

16h40: demi-finales femmes 1

21h10: demi-finales femmes 2

Patinage artistique

20h: patinage en couple, programme libre

Short-track

11h: 1000m femmes, quarts de finale

11h18: 500m hommes, séries

11h55: 1000m femmes, demi-finales

12h04: relais 5000m hommes, demi-finales

12h36: 1000m femmes, finale B

12h42: 1000m femmes, finale A

Saut à ski

18h: super team hommes, manche d’essai

19h: super team hommes, manche 1

19h43: super team hommes, manche 2

20h20: super team hommes, manche finale

Ski acrobatique

19h30: big air femmes, manche finale 1

19h53: big air femmes, manche finale 2

20h17: big air femmes, manche finale 3.

Ski alpin

10h: slalom hommes, manche 1

13h30: slalom hommes, manche 2

Snowboard

10h30: slopestyle femmes, qualifications, manche 1

11h35: slopestyle femmes, qualifications, manche 2

14h: slopestyle hommes, qualifications, manche 1

15h05 : slopestyle hommes, qualifications, manche 2 09:36 - Le programme des Français Voici les Français engagés ce dimanche aux JO 2026 : Ski alpin

À 10h00 (manche 1) et 13h30 (manche 2) - Femmes, Slalom géant : Clara Direz, Camille Cerutti, Doriane Escané

Bobsleigh

À 10h00 (manche 1) et 11h50 (manche 2) - Femmes, Monobob : Margot Boch

Snowboard

À 10h15 (run 1) et 11h15 (run 2) - Hommes, Slopestyle, Qualifications : Romain Allemand, Enzo Valax

À 13h45 (quarts de finale), 14h15 (demies) et 14h35 (finale) - Épreuve par équipes mixtes : Julia Nirani-Pereira et Aidan Chollet, Léa Casta et Loan Bozzolo, Chloé Trespeuch et Jonas Chollet

Ski acrobatique

À 10h30 (16es de finale), 11h00 (8es), 11h20 (quarts), 11h35 (demies) et 11h46 (finale) - Hommes, Bosses en parallèle : Benjamin Cavet, Thibaud Mouille, Paul-Andréa Gay, Arthur Offel de Villaucourt

À 19h30 (run 1), 20h15 (run 2) et 21h00 (run 3) - Hommes, Big air, qualifications : Matias Roche, Timothé Sivignon

Biathlon

À 11h15 - Hommes, Poursuite : Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Fabien Claude

À 14h45 - Femmes, Poursuite : Océane Michelon, Lou Jeanmonnot, Julia Simon

Ski de fond

À 12h00 - Hommes, Relais 4 x 7,5 km : Théo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges et Victor Lovera

Patinage de vitesse

À 16h00 - Hommes, Poursuite par équipes : Germain Deschamps, Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault et Giovanni Trebouta

Hockey sur glace

À 16h40 - Hommes, Tour préliminaire : Canada-France

Saut à ski

À 18h45 (premier saut) et 19h57 (saut final) - Femmes, Grand tremplin : Emma Chevret, Joséphine Pagnier

Patinage artistique

À partir de 19h45 - Couples, Programme court : Camille Kovalev et Pavel Kovalev 08:00 - Un programme de folie ! Découvrez le programme du jour aux JO 2026, totalement fou : Biathlon

11h15: poursuite hommes 12,5km

14h45: poursuite femmes 10km

Bobsleigh

10h: monobob femmes, manche 1

11h50: monobob femmes, manche 2

Curling

9h05: hommes, États-Unis - Suède

9h05: hommes, Allemagne - Grande-Bretagne

9h05: hommes, Norvège - Italie

14h05: femmes, Japon - Corée du Sud

14h05: femmes, Danemark - Italie

14h05: femmes, Grande-Bretagne - Suède

14h05: femmes, États-Unis - Chine

19h05: hommes, Chine - Canada

19h05: hommes, Norvège - États-Unis

19h05: hommes, Italie - Tchéquie

19h05: hommes, Grande-Bretagne - Suisse

Hockey sur glace

12h10: Suisse - Tchéquie, groupe C (H)

16h40: Canada - France, groupe A (H)

19h10: Danemark - Lettonie, groupe B (H)

21h10: États-Unis - Allemagne, groupe B (H)

Patinage artistique

19h45: patinage en couple, programme court

Patinage de vitesse

16h: poursuite par équipes hommes, quarts de finale

17h03: 500m femmes

Saut à ski

17h30: individuel femmes, grand tremplin, manche d’essai

18h45: individuel femmes, grand tremplin, manche 1

19h57: individuel femmes, grand tremplin, manche finale

Skeleton

18h: par équipes mixtes

Ski acrobatique

10h30: bosses parallèles hommes, seizièmes de finale

11h: bosses parallèles hommes, huitièmes de finale

11h20: bosses parallèles hommes, quarts de finale

11h35: bosses parallèles hommes, demi-finales

11h46: bosses parallèles hommes, petite finale

11h48: bosses parallèles hommes, grande finale

19h30: big air hommes, qualifications, manche 1

20h15: big air hommes, qualifications manche 2

21h: big air hommes, qualifications manche 3

Ski alpin

10h: slalom géant femmes, manche 1

13h30: slalom géant femmes, manche 2

Ski de fond

12h: relais 4x7,5km hommes

Snowboard

13h45: snowboardcross par équipes mixtes, quarts de finale

14h15: snowboardcross par équipes mixtes, demi-finales

14h35: snowboardcross par équipes mixtes, petite finale

14h40: snowboardcross par équipes mixtes, grande finale

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

Voir le programme TV des JO 2026 aujourd'hui

Programme TV des JO 2026 Programmes des chaînes de sport

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.