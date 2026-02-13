Programme des JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves du vendredi 13 février

Découvrez le programme du jour aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : biathlon, snowboardcross, ski de fond, patinage... Une journée de folie ! Les résultats Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

Dernières mises à jour

08:25 - Le programme complet du jour Voici le programme complet aux JO 2026 ce vendredi : Biathlon

14h: sprint hommes 10km

Curling

9h05: hommes, Canada - États-Unis

9h05: hommes, Grande-Bretagne - Italie

9h05: hommes, Chine - Norvège

9h05: hommes, Suisse - Tchéquie

14h05: femmes, Danemark - Suède

14h05: femmes, Chine - Suisse

14h05: femmes, États-Unis - Canada

14h05: femmes, Grande-Bretagne - Corée du Sud

19h05: hommes, Suisse - Chine

19h05: hommes, Tchéquie - Norvège

19h05: hommes, Allemagne - Italie

19h05: hommes, Canada - Suède

Hockey sur glace

12h10: Italie - Slovaquie, groupe B (H)

12h10: Finlande - Suède, groupe C (H)

16h40: France - Tchéquie, groupe A (H)

16h40: quarts de finale femmes 1

19h: quarts de finale femmes 2

21h10: Canada - Suisse, groupe B (H)

Patinage artistique

19h: individuel hommes, programme libre

Patinage de vitesse

16h: 10.000m hommes

Skeleton

16h: femmes, manche 1

17h48: femmes, manche 2

19h30: hommes, manche 3

21h05: hommes, manche 4

Ski de fond

11h45: individuel 10km libre hommes

Snowboard

10h: snowboardcross femmes, manche classement 1

10h55: snowboardcross femmes, manche classement 2

13h30: snowboardcross femmes, huitièmes de finale

14h03: snowboardcross femmes, quarts de finale

14h24: snowboardcross femmes, demi-finales

14h41: snowboardcross femmes, petite finale

14h46: snowboardcross femmes, grande finale

19h30: halfpipe hommes, manche finale 1

19h59: halfpipe hommes, manche finale 2

20h28: halfpipe hommes, manche finale 3 07:25 - Le programme des Français Après une journée de jeudi finalement un peu terne avec une seule médaille d'argent, la délégation tricolore peut espérer faire bien mieux ce vendredi. Deux jours après le magnifique doublé français sur l'individuel féminin, le biathlon revient au programme ce vendredi avec le sprint masculin (14h). Éric Perrot, Fabien Claude et Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet tenteront de briller. La porte-drapeau tricolore Chloé Trespeuch tentera de ramener l'or en snowboardcross (dès 10h) avec ses compatriotes Julia Nirani-Pereira et Léa Casta. En patinage, après un très bon programme court (3e), Adam Siao Him Fa tentera de conclure en beauté son concours lors du programme libre, derrière l'intouchable Américain Ilia Malinin. Ce sera plus dur pour Kevin Aymoz. Dans le reste du programme, en ski de fond, quatre Français seront engagés sur l'individuel (10 km), sans oublier Lucas Defayet (skeleton), Timothy Loubineaud (1000m en short-track) et l'équipe de France masculine de hockey sur glace, qui affrontera la République tchèque (16h40).

En savoir plus

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

Voir le programme TV des JO 2026 aujourd'hui

Programme TV des JO 2026 Programmes des chaînes de sport

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.