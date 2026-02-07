Programme des JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves... Le détail jour par jour

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent jusqu'au dimanche 22 février 2026. Découvrez le programme jour par jour des épreuves avec des dates et les horaires détaillés.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. DIRECT. JO 2026 : une première médaille d'or avec la descente hommes, les résultats des Jeux olympiques d'hiver Coup d'envoi officiel des Jeux olympiques de Milan Cortina ce samedi 7 février avec la descente hommes au programme et des chances françaises. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

Dernières mises à jour

09:00 - Le programme de la première journée officielle des JO C'est parti pour la première journée officielle des JO 2026. Le temps fort sera la descente hommes à partir de 11h30 qui donnera la toute première médaille des Jeux olympiques d'hiver. Curling

10h05: double mixte, Grande-Bretagne - Canada

10h05: double mixte, Suisse - Suède

14h35: double mixte, Estonie - Norvège

14h35: double mixte, Tchéquie - Corée du Sud

14h35: double mixte, Suède - Italie

14h35: double mixte, Grande-Bretagne - États-Unis

19h05: double mixte, Corée du Sud - États-Unis

19h05: double mixte, Canada - Estonie

19h05: double mixte, Tchéquie - Suisse

19h05: double mixte, Norvège - Italie

Hockey sur glace

12h10: Allemagne - Japon, groupe B (F)

14h40: Suède - Italie, groupe B (F)

16h40: États-Unis - Finlande, groupe A (F)

21h10: Suisse - Canada, groupe A (F)

Luge

17h: simple hommes, manche 1

18h32: simple hommes, manche 2

Patinage artistique

19h45: épreuve par équipes, individuel hommes, programme court

22h05: épreuve par équipes, danse sur glace, danse libre

Patinage de vitesse

16h: 3000m femmes

Saut à ski

17h45: individuel femmes, tremplin normal, manche d’essai

18h45: individuel femmes, tremplin normal, manche 1

19h57: individuel femmes, tremplin normal, manche finale

Ski acrobatique

10h30: slopestyle femmes, qualifications, manche 1

11h35: slopestyle femmes, qualifications, manche 2

14h: slopestyle hommes, qualifications, manche 1

15h05: slopestyle hommes, qualifications, manche 2

Ski alpin

11h30: descente hommes

Ski de fond

13h: skiathlon 10km + 10km femmes

Snowboard

19h30: big air hommes, manche finale 1

19h53: big air hommes, manche finale 2

20h17: big air hommes, manche finale 3

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

Programme TV des JO 2026 Programmes des chaînes de sport

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.