Programme JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves du mardi 17 février

Découvrez le programme du jour aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : biathlon, combiné nordique, hockey, ski acrobatique... épreuves et résultats Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

Dernières mises à jour

08:30 - Le programme des Français Voici les Français présents ce mardi 17 février aux JO 2026 : À partir de 10h00 : Combiné nordique – Saut grand tremplin : Marco Heinis, Laurent Mühlethaler, Maël Tyrode

12h10 : Hockey sur glace – Barrages : Allemagne – France

À partir de 13h45 : Combiné nordique – Finale fond grand tremplin : Marco Heinis, Laurent Mühlethaler, Maël Tyrode

14h30 : Biathlon – Relais hommes : Quentin Fillon Maillet/Éric Perrot/Émilien Jacquelin/Fabien Claude

15h30 : Patinage de vitesse – Finale C poursuite par équipes hommes : Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault, (Germain Deschamps, Giovanni Trebouta)

18h45 : Patinage artistique – Individuel femmes (court) : Lorine Schild

19h00 : Bobsleigh – Manche 3 Bob à deux hommes : Romain Heinrich/Dorian Hauterville

À partir de 19h30 : Ski acrobatique – Finale Big Air hommes : Timothé Sivignon, Matias Roche

21h05 : Bobsleigh – Manche 4 Bob à deux hommes : Romain Heinrich/Dorian Hauterville 07:50 - Le programme du jour Voici le programme complet de la journée du 17 février aux JO 2026 : Biathlon

14h30: relais 4x7,5km hommes

Bobsleigh

19h: bob à deux hommes, manche 3

21h05: bob à deux hommes, manche 4

Combiné nordique

9h10: saut à ski, grand tremplin, essai

10h: saut à ski, grand tremplin

13h45: ski de fond 10km individuel

Curling

9h05: hommes, Suisse - Suède

9h05: hommes, États-Unis - Chine

9h05: hommes, Tchéquie - Allemagne

14h05: femmes, Suède - Canada

14h05: femmes, Italie - Japon

14h05: femmes, Danemark - États-Unis

14h05: femmes, Corée du Sud - Suisse

19h05: hommes, Allemagne - Suisse

19h05: hommes, États-Unis - Italie

19h05: hommes, Canada - Grande-Bretagne

19h05: hommes, Suède - Norvège

Hockey sur glace

12h10: barrages hommes 1

12h10: barrages hommes 2

16h40: barrages hommes 3

21h10: barrages hommes 4

Patinage artistique

18h45: individuel femmes, programme court

Patinage de vitesse

14h30: poursuite par équipes hommes, demi-finales

14h52: poursuite par équipes femmes, demi-finales

15h24: poursuite par équipes hommes, finale D

15h30: poursuite par équipes hommes, finale C

15h43: poursuite par équipes femmes, finale D

15h49: poursuite par équipes femmes, finale C

16h22: poursuite par équipes hommes, finale B

16h28: poursuite par équipes hommes, finale A

16h41: poursuite par équipes femmes, finale B

16h47: poursuite par équipes femmes, finale A

Ski acrobatique

10h45: saut acrobatique femmes, qualifications 1

11 h30: saut acrobatique femmes, qualifications 2

13h30: saut acrobatique hommes, qualifications 1

14h15: saut acrobatique hommes, qualifications 2

19h30: big air hommes, manche finale 1

19h53: big air hommes, manche finale 2

20h17: big air gommes, manche finale 3

Snowboard

13h: slopestyle femmes, manche finale 1

13h27: slopestyle femmes, manche finale 2

13h54: slopestyle femmes, manche finale 3

En savoir plus

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

Voir le programme TV des JO 2026 aujourd'hui

Programme TV des JO 2026 Programmes des chaînes de sport

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.