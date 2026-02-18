Programme JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves du mercredi 18 février

Découvrez le programme du jour aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : après l'or des hommes, le relais femmes rêve en grand ce mercredi, programme et résultats Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

Dernières mises à jour

08:15 - Les Français au programme Et voici tous les Français qui sont engagés ce mercredi aux JO 2026 : 9h45 - Ski de Fond - qualifications sprint par équipes (F) : Mélissa Gal et Léonie Perry avant la finale à 11h45

10h00 - Ski Alpin - première manche du slalom (F) : Doriane Escané, Marie Lamure, Marion Chevrier et Caitlin McFarlane puis 2e manche à 13h30

10h15 - Ski de Fond - qualifications sprint par équipes (H) : Mathis Desloges et Jules Chappaz avant la finale à 12h15

11h20 - Snowboard Slopestyle - finale (H) : Romain Allemand

14h45 - Biathlon - relais (F) : Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon

20h51 - Short Track - finale B (F) : relais 3000m 07:30 - Le programme du jour aux JO 2026 Voici le détail du programme du jour aux JO 2026 : Biathlon

14h45 : Relais 4x6 km femmes, avec les Françaises Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Ocean Michelon et Julia Simon

CurlingTournois hommes, phases préliminaires

14h05 : Italie - Canada / Chine - République tchèque / Norvège - Suisse / Etats-Unis - Grande-Bretagne

Tournois femmes, phases préliminaires

9h05 : Chine - Danemark / Etats-Unis - Grande-Bretagne / Suède - Corée du Sud

19h05 : Grande-Bretagne - Japon / Suisse - Danemark / Canada - Italie / Chine - Suède

Hockey sur glaceTournoi hommes, quarts de finale

12h10 : Slovaquie - Allemagne

14h10 : Canada - République tchèque

16h40 : Finlande - Suisse

21h10 : États-Unis - Suède ou Lettonie

Short-track (patinage de vitesse sur piste courte)Relais 3.000 m femmes

20h51 : Finale B, avec les Françaises Bérénice Comby, Eva Grenouilloux, Aurélie Lévèque et Cloé Ollivier

21h : Finale A

500 m hommes

20h15 : Quarts de finale

20h42 : Demi-finales

21h27 : Finale B

21h32 : Finale A

Ski acrobatiqueSaut hommes

11h : Qualifications

13h : Finale

Saut femmes

10h : Qualification 1

10h45 : Qualification 2

13h : Finale 1

14h : Finale 2

Ski alpin

Slalom femmes

10h : 1ère manche, avec les Françaises Marion Chevrier, Marie Lamure, Caitlin McFarlane et Doriane Escane

13h30 : 2e manche

Ski de fondSprint par équipes

9h45 : Qualifications femmes, avec les Françaises Léonie Perry et Mélissa Gal

10h15 : Qualifications hommes avec les Français Mathis Desloges et Jules Chappaz

11h45 : Finale hommes

12h15 : Finale femmes

SnowboardSlopestyle hommes

11h20 : Finale, manche 1 avec le Français Romain Allemand

11h48 : Finale, manche 2 avec le Français Romain Allemand

12h16 : Finale, manche 3 avec le Français Romain Allemand

Slopestyle femmes

14h30 : Finale, manche 1

14h58 : Finale, manche 2

15h28 : Finale, manche 3

En savoir plus

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

Voir le programme TV des JO 2026 aujourd'hui

Programme TV des JO 2026 Programmes des chaînes de sport

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.