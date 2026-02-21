Programme JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves du samedi 21 février

Découvrez le programme du jour aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : accident en bobsleigh, skicross, ski alpinisme, biathlon... épreuves et résultats Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

09:54 - Le programme du jour Voici le programme détaillé de la journée des JO 2026 ce samedi Biathlon

14h15: mass start femmes 12,5km

Bobsleigh

10h: bob à quatre, manche 1

11h57: bob à quatre, manche 2

19h: bob à deux femmes, manche 3

21h05: bob à deux femmes, manche 4

Curling

14h05: match pour la médaille de bronze femmes

19h05: finale hommes

Hockey sur glace

20h40: match pour la médaille de bronze hommes

Patinage de vitesse

15h: mass start hommes, demi-finales

15h50: mass start femmes, demi-finales

16h40: mass start hommes, finale

17h15: mass start femmes, finale

Ski acrobatique

10h: skicross hommes, classement

10h45: saut par équipes mixtes, finale 1

11h45: saut par équipes mixtes, finale 2

12h: skicross hommes, huitièmes de finale

12h35: skicross hommes, quarts de finale

12h54: skicross hommes, demi-finales

13h10: skicross hommes, petite finale

13h15: skicross hommes, grande finale

19h30: halfpipe femmes, manche finale 1

19h59: halfpipe femmes, manche finale 2

20h28: halfpipe femmes, manche finale 3

Ski de fond

11h: 50km classique départ en ligne hommes

Ski alpinisme

13h30: relais mixte, finale

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.