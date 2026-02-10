Programme JO 2026 : calendrier, dates et heures des épreuves... Le détail jour par jour

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent jusqu'au dimanche 22 février 2026. Découvrez le programme jour par jour des épreuves avec des dates et les horaires détaillés.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie, vont faire vibrer la planète sport jusqu'au 22 février. Cela fait 12 ans que les JO d'hiver ne se sont pas déroulés en Europe. Après 8 ans en Asie avec Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 dans une ambiance Covid, les athlètes européens ne cachent pas leur joie de vivre des Jeux olympiques pas très loin de chez eux. La délégation française s'affiche avec de grosses ambitions pour cette olympiade, deux ans après le succès des JO d'été de Paris 2024. L'objectif est de battre le record de médailles qui était de 15 sur ces deux dernières éditions. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait être atteint grâce notamment à l'équipe de France de biathlon, principal vecteur de médailles pour la France. Le programme de ces JO 2026 est chargé avec une quinzaine de disciplines au total et une centaine d'épreuves en à peine plus de 15 jours. Découvrez les dates et heures de chaque épreuve, jour après jour, dans notre calendrier des Jeux olympiques d'hiver 2026. Lire l'article DIRECT. JO 2026 : l'or attendu en biathlon, Perrine Laffont en ski de bosses... Les résultats Le calendrier heure par heure des JO d'hiver de Milan Cortina 2026 Cherchez une date ou une discipline pour trouver la liste des épreuves programmées pendant les JO 2026 et les horaires exacts avec notre moteur de recherche.

12:15 - Les rendez-vous à suivre La suite du programme de ces JO 2026 est très important pour la France avec, dès 12h20, les quarts de finale du ski de fond chez les hommes avec plusieurs chances pour la délégation française et notamment Jules Chappaz. On suivra à 13h30 le coup d'envoi de l'individuel hommes avec Eric Perrot notamment, champion du monde en titre. Sans oublier la qualif en ski de bosses pour Perrine Laffont ou encore le patinage avec Kevin Aymoz ou encore Adam Siao Him Fa 09:06 - Les Français engagés Voici les Français engagés ce mardi 10 février Ski de fond

À 9 h 15 (qualification), 11 h 45 (quarts de finale), 12 h 55 (demi-finales) et 13 h 24 (finale) - Femmes, Sprint classique : Mélissa Gal, Julie Pierrel, Justine Gaillard et Clémence Didier Laurent

À 9 h 57 (qualification), 12 h 20 (quarts de finale), 13 h 09 (demi-finales) et 13 h 38 (finale) - Hommes, Sprint classique : Richard Jouve, Jules Chappaz, Lucas Chanavat et Théo Schely

Ski alpin

À 10 h 30 (descente) et 14 h 00 (slalom) - Femmes, Combiné par équipes : Romane Miradoli et Marie Lamure, Laura Gauché et Marion Chevrier, Camille Cerutti et Caitlin McFarlane

Short track

À 10 h 30 - Femmes, 500 m, séries : Aurélie Lévêque et Bérénice Comby

À 11 h 10 - Hommes, 1 000 m, séries : Quentin Fercoq et Étienne Bastier

À 11 h 59 - Relais par équipes mixtes, quarts de finale

Ski acrobatique

À 11 h 15 - Hommes, bosses, qualification 1 : Arthur Offel de Villaucourt, Benjamin Cavet, Thibaud Mouille et Paul Andréa Gay

À 14 h 15 - Femmes, bosses, qualification 1 : Marie Duaux, Perrine Laffont et Camille Cabrol

Biathlon

À 13 h 30 - Hommes, individuel : Fabien Claude, Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin

Patinage artistique

À 18 h 30 - Hommes, patinage individuel, programme court : Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa 08:05 - Le programme du mardi 10 février Découvrez le programme complet du mardi 10 février avec plusieurs chances de monter sur la boite pour nos Français. Biathlon

13h30 : 20km individuel hommes, avec les Français Fabien Claude, Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin

Curling - Double mixte

14h05 : match pour le bronze

18h05 : finale

Luge, monoplace femmes

17h : manche 3

18h34 : manche 4

Hockey sur glace, phase préliminaire (femmes)

12h10 Japon-Suède

16h40 : Italie-Allemagne

20h10 : Canada-États-Unis

21h10 : Finlande-Suisse

Patinage artistique

18h30 : programme court hommes, avec les Français Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa

Patinage de vitesse (short track)

10h30 : qualifications 500 m femmes, avec les Françaises Bérénice Comby et Aurélie Lévêque

11h10 : qualifications 1000 m hommes, avec les Français Quentin Fercoq et Etienne Bastier

11h53 : quarts de finale du relais mixte, avec la France

12h23 : demi-finales du relais mixte

12h56 : finale du relais mixte

Ski acrobatique : bosses

11h15 : qualifications masculines, avec les Français Arthur de Villaucourt, Benjamin Cavet, Thibaud Mouille et Paul-Andréa Gay

14h15 : qualifications féminines, avec les Françaises Marie Duaux, Perrine Laffont et Camille Cabrol

Ski acrobatique : slopestyle hommes, finale

12h30 : manche 1

12h59 : manche 2

13h28 : manche 3

Ski alpin : combiné féminin par équipes

10h30 : descente

14h : slalom

Saut à skis : concours par équipes mixtes

18h45 : manche 1

20h : manche finale

Ski de fond : sprint classique

Épreuve féminine

09h15 : qualifications

11h45 : quarts de finale

12h45: demi-finales

13h13 : finale

Épreuve masculine

09h55 : qualifications

12h15 : quarts de finale

12h57 : demi-finales

13h25 : finale

Snowboard : Big Air femmes, finale

19h30 : manche 1

19h53 : manche 2

20h17 : manche 3

Le programme TV des JO 2026 : des heures de direct chaque jour

Le programme des JO 2026 est parfait ou presque pour le public français. Contrairement à Pékin il y a quatre ans, les épreuves des Jeux olympiques se déroulent tout près de chez nous et donc sur une plage horaire quotidienne allant de 9h à minuit environ, le tout à un rythme soutenu. Les matinées débuteront généralement avec les qualifications et les premières manches, tandis que les finales les plus attendues seront programmées en fin d'après-midi ou en soirée, créneaux parfaits pour toucher le maximum de téléspectateurs européens. Cette programmation permettra aux fans de suivre l'intégralité des compétitions sans avoir à veiller tard dans la nuit ou à se réveiller aux aurores.

Le programme TV des JO est à l'avenant : pour ne rien manquer de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions assure une diffusion gratuite et accessible à tous sur France 2 et France 3, avec pas moins de 15 heures de direct quotidien, de 10h du matin jusqu'à minuit. Les chaînes publiques proposent les temps forts et les épreuves majeures, notamment celles impliquant les athlètes français. La plateforme france.tv complète ce dispositif avec du streaming en direct, plusieurs flux simultanés selon les sports, et un accès illimité aux replays pour revoir les meilleurs moments.

En parallèle, Eurosport proposera une couverture intégrale de l'événement pour les passionnés souhaitant suivre absolument toutes les disciplines. La chaîne et ses plateformes numériques associées (discovery+ et HBO Max selon les formules d'abonnement) diffusent l'ensemble des épreuves sans interruption, permettant de ne rien manquer des 195 médailles qui seront distribuées. RMC assure également un suivi radio en direct, tandis que le site et l'application RMC Sport proposent des mises à jour en temps réel des résultats et des actualités des Jeux.