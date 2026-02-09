"Nous avons été remplacés par trois femmes qui ne font pas l'unanimité" : pourquoi Philippe Candeloro ne commente plus le patinage ?

L'ancien médaillé olympique Philippe Candeloro "a les boules" de ne plus commenter le patinage.

Philippe Candeloro, figure emblématique du patinage artistique français et double médaillé de bronze aux Jeux olympiques (1994 et 1998), ne commentera pas le patinage pour France Télévisions à l'occasion des JO de Milan Cortina 2026. Il n'est d'ailleurs plus à l'antenne depuis 2025. Le groupe public France Télévisions a pris cette décision en octobre 2024, indiquant qu'il souhaitait renouveler sa couverture du patinage artistique en confiant les commentaires à Marie-Christelle Maury, accompagnée de Nathalie Péchalat et d'Annick Dumont.

Dans ses déclarations à la presse, Philippe Candeloro a expliqué que la retraite de Nelson Monfort, son partenaire de toujours, avait sonné le glas de leur duo. Il s'est décrit comme "un peu le dommage collatéral" de cette évolution éditoriale, soulignant qu'il était prêt à poursuivre jusqu'aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026, mais que son contrat ne serait pas renouvelé à partir de janvier 2025.

Philippe Candeloro victime de ses commentaires ?

"Evidemment que j'ai les boules de plus être aux commentaires sportifs pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'aurais bien voulu aller jusqu'aux jeux de Milan, puisque j'avais démarré à Turin en 2006. Ça aurait été une meilleure façon de tourner la page. Nelson Monfort et moi avons été remplacés par trois femmes qui, visiblement, ne font pas l'unanimité, étant donné les résultats de l'audimat. J'ai peur que si nous continuons sur cette lancée, France Télévisions ne diffuse plus de patinage, et ce n'est pas dans mon intérêt, d'autant que j'aspire à présenter ma candidature pour être président de la fédération française des sports de glace", a-t-il expliqué pour le Figaro en janvier 2026.

Philippe Candeloro a aussi commenté les raisons possibles de ce changement, évoquant une volonté de France Télévisions d'insuffler "plus de neutralité face aux nouvelles sensibilités" au sein des commentaires. Une allusion, indirecte, aux critiques que lui et Monfort avaient parfois reçues pour leur style jugé trop personnel et décalé...