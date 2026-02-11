Lou Jeanmonnot aux JO : le programme de ses courses et tous les résultats en direct
La biathlète, leader de la Coupe du monde de biathlon, vise plusieurs médailles lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.
Qui est Lou Jeanmonnot ?
Lou Jeanmonnot est une biathlète française, leader de la Coupe du monde de biathlon cette saison. La Française a fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2021 à Nové Město, après avoir remporté le classement général de l'IBU Cup, un passage traditionnel vers l'élite du biathlon. Depuis ce moment, Lou n'a cessé de progresser jusqu'à sa première victoire lors de l'hiver 2023-2024 et sa première victoire sur le sprint d'Östersund.
Les médailles et résultats de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina
Lou Jeanmonnot est l'une des grandes stars de ces JO de Milan Cortina. En tant que meilleure biathlète actuelle sur le circuit, la Française est la grande favorite et vise des médailles sur toutes les courses. Sprint, individuel, poursuite, mass start sans oublier les relais... La native de Pontarlier pourrait être sacrée "reine" des Jeux olympiques de Milan Cortina et devenir même l'une des athlètes françaises les plus médaillées aux JO.
- Relais mixte aux JO 2026 : 1ère place et médaille d'or
- Individuel femmes : 2e et médaille d'argent
Le programme de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina
Voici le programme complet de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina avec les dates et heures de ses courses (la sélection sur les relais est provisoire, le staff de l'équipe de France peut changer à tout moment) :
- Dimanche 8 février
- 14 h 05 : relais mixte 4x6 km.
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km.
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km.
- Dimanche 15 février
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km.
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes.
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km.
15:28 - Jeanmonnot en argent
Lou Jeanmonnot remporte la médaille d'argent dans cet individuel malgré deux erreurs au tir. Quelle performance pour la Française.
14:57 - La faute pour Jeanmonnot
La Française a pris beaucoup de temps sur son tir debout et loupe une balle, c'est un gros coup dur.
14:52 - Bon départ pour Jeanmonnot
La Française est dans le coup dans cet individuel femmes avec un sans faute très important sur son tir couché.
13:20 - L'heure du départ de Jeanmonnot
La Française Lou Jeanmonnot s'élance dans les dernières positions de cet individuel femmes avec le dossard 54 à 14h42.
12:00 - L'individuel femmes prévue à 14h15 !
La deuxième course des Jeux olympiques d'hiver chez les femmes est l'individuel femmes. Une course très longue, comme pour les hommes. Une faute au tir et tout peut se terminer...
08/02/26 - 19:01 - La belle photo de famille
Les quatre nouveaux champions olympiques français de biathlon ont immortalisé ce moment après leur sacre à l'occasion du relais mixte de ces JO 2026. Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont célébré dignement cette magnifique médaille d'or.
It takes a village! ????????#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ARUEwmsOHn— The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2026
08/02/26 - 15:52 - Un grand moment d'émotion dans ces JO 2026
Pour la première fois de ces JO 2026, La Marseillaise retentit en Italie. Le relais mixte français en biathlon peut savourer. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet l'entonnent en choeur.
La première ???????????????????????????????????????????????? ???????? de ces Jeux pour la France championne olympique du relais mixte ❤️— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026
Les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026, c'est en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/qVvoEWwXSI
08/02/26 - 15:10 - Le titre pour la France en relais mixte !
Première médaille d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver pour l'équipe de France de biathlon avec un relais mixte quasiment parfait pour les Bleus !
08/02/26 - 14:52 - Jeanmonnot donne le relais en tête
Lou Jeanmonnot a fait le travail et donne le relais à Julia Simon en tête avec 18 secondes d'avance. C'est désormais à la Française de faire le travail pour espérer une médaille d'or dans ces JO 2026.
08/02/26 - 14:47 - Parfait pour LOU !
Lou Jeanmonnot fait le travail sur ce tir debout avec un 5/5 ! Elle repart en tête avec seulement trois secondes d'avance sur la Norvège, 8 sur l'Allemagne et 9 sur l'Italie.
08/02/26 - 14:45 - Jeanmonnot prend la tête !
Belle accélération de Lou Jeanmonnot qui fait la différence sur la montée. Déjà 5 secondes d'avance sur la Norvège, Italie et Allemagne.
08/02/26 - 14:41 - Une pioche pour Jeanmonnot sur le couché
C'est dommage encore une fois sur ce tir couché avec une pioche pour Lou Jeanmonnot. L'Italie, l'Allemagne, la Norvège et la France repartent tous quasiment en même temps, mais les Bleus sont 3es.
08/02/26 - 14:40 - Lou Jeanmonnot a repris l'Allemagne
Très belle première partie de course pour Lou Jeanmonnot qui recolle progressivement dans les skis de l'Allemagne. Plus que 12 secondes de retard sur la Norvège.
08/02/26 - 14:40 - "Je suis en confiance aussi"
Je suis en confiance aussi. Je prends vraiment au jour le jour chaque nouveauté et chaque différence par rapport à la Coupe du monde. Je pense que le stress dimanche sera intense mais c'est une bonne chose, j'ai envie de profiter de ce truc qui arrive tous les quatre ans. A un moment donné, c'était un rêve de gosse de juste apparaître avec un dossard olympique" a-t-elle tout de même expliqué avant le relais mixte, toujours sur RMC.
08/02/26 - 14:35 - C'est parti pour Lou Jeanmonnot
La Française s'élance pour son relais en étant 3e à un peu plus de 20 secondes de la Norvège et de l'Allemagne. C'est le moment pour Lou Jeanmonnot de montrer qui est la patronne du circuit.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.