Lou Jeanmonnot aux JO : son programme, médailles et tous les résultats en direct
La biathlète, leader de la Coupe du monde de biathlon, vise plusieurs médailles lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.
Qui est Lou Jeanmonnot ?
Lou Jeanmonnot est une biathlète française, leader de la Coupe du monde de biathlon cette saison. La Française a fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2021 à Nové Město, après avoir remporté le classement général de l'IBU Cup, un passage traditionnel vers l'élite du biathlon. Depuis ce moment, Lou n'a cessé de progresser jusqu'à sa première victoire lors de l'hiver 2023-2024 et sa première victoire sur le sprint d'Östersund.
Les médailles et résultats de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina
Lou Jeanmonnot est l'une des grandes stars de ces JO de Milan Cortina. En tant que meilleure biathlète actuelle sur le circuit, la Française est la grande favorite et vise des médailles sur toutes les courses. Sprint, individuel, poursuite, mass start sans oublier les relais... La native de Pontarlier pourrait être sacrée "reine" des Jeux olympiques de Milan Cortina et devenir même l'une des athlètes françaises les plus médaillées aux JO.
- Relais mixte aux JO 2026 : 1ère place et médaille d'or
- Individuel femmes : 2e et médaille d'argent
- Sprint femmes : 3e et médaille de bronze
Le programme de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina
Voici le programme complet de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina avec les dates et heures de ses courses (la sélection sur les relais est provisoire, le staff de l'équipe de France peut changer à tout moment) :
- Dimanche 8 février
- 14 h 05 : relais mixte 4x6 km.
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km.
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km.
- Dimanche 15 février
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km.
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes.
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km.
15:45 - Le bronze pour Lou Jeanmonnot
La Française Lou Jeanmonnot empoche une nouvelle médaille, de bronze cette fois, lors du sprint femmes de ces JO 2026.
15:29 - Jeanmonnot en termine
Lou Jeanmonnot signe le meilleur temps provisoire de ce sprint et attend notamment les temps de Vittozzi et Océane Michelon.
15:20 - L'erreur pour Jeanmonnot !
On a senti de la crispation sur ce tir debout au moment de lacher les balles... Malheureusement ce sera une faute, certainement une de trop pour le titre.
15:13 - Bon premier tir de Jeanmonnot
Lou Jeanmonnot réalise le plein sur son premier tir couché, c'est ce qu'il fallait faire pour être dans la course à la médaille. Il faut attendre les autres concurrentes pour se faire une idée.
15:06 - C'est parti pour Lou !
La Française Lou Jeanmonnot s'élance pour ce sprint femmes des JO 2026 ! Les conditions ne sont pas très bonnes avec de la neige et un peu de brouillard.
14:34 - Son dossard
Lou Jeanmonnot partira dans les premières, à 15h06, avec le dossard 42. Elle n'aura donc pas de grosses informations sur ses adversaires.
14:00 - Départ à 14h45
Le sprint femmes part à 14h45 ! Une belle chance de médaille bien évidemment pour Lou Jeanmonnot, leader de la Coupe du monde et leader de la spécialité...
11/02/26 - 15:28 - Jeanmonnot en argent
Lou Jeanmonnot remporte la médaille d'argent dans cet individuel malgré deux erreurs au tir. Quelle performance pour la Française.
11/02/26 - 14:57 - La faute pour Jeanmonnot
La Française a pris beaucoup de temps sur son tir debout et loupe une balle, c'est un gros coup dur.
11/02/26 - 14:52 - Bon départ pour Jeanmonnot
La Française est dans le coup dans cet individuel femmes avec un sans faute très important sur son tir couché.
11/02/26 - 13:20 - L'heure du départ de Jeanmonnot
La Française Lou Jeanmonnot s'élance dans les dernières positions de cet individuel femmes avec le dossard 54 à 14h42.
11/02/26 - 12:00 - L'individuel femmes prévue à 14h15 !
La deuxième course des Jeux olympiques d'hiver chez les femmes est l'individuel femmes. Une course très longue, comme pour les hommes. Une faute au tir et tout peut se terminer...
08/02/26 - 19:01 - La belle photo de famille
Les quatre nouveaux champions olympiques français de biathlon ont immortalisé ce moment après leur sacre à l'occasion du relais mixte de ces JO 2026. Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont célébré dignement cette magnifique médaille d'or.
It takes a village! ????????#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ARUEwmsOHn— The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2026
08/02/26 - 15:52 - Un grand moment d'émotion dans ces JO 2026
Pour la première fois de ces JO 2026, La Marseillaise retentit en Italie. Le relais mixte français en biathlon peut savourer. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet l'entonnent en choeur.
La première ???????????????????????????????????????????????? ???????? de ces Jeux pour la France championne olympique du relais mixte ❤️— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026
Les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026, c'est en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/qVvoEWwXSI
08/02/26 - 15:10 - Le titre pour la France en relais mixte !
Première médaille d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver pour l'équipe de France de biathlon avec un relais mixte quasiment parfait pour les Bleus !
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.