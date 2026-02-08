Lou Jeanmonnot aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct
La biathlète, leader de la Coupe du monde de biathlon, vise plusieurs médailles lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.
Qui est Lou Jeanmonnot ?
Lou Jeanmonnot est une biathlète française, leader de la Coupe du monde de biathlon cette saison. La Française a fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2021 à Nové Město, après avoir remporté le classement général de l'IBU Cup, un passage traditionnel vers l'élite du biathlon. Depuis ce moment, Lou n'a cessé de progresser jusqu'à sa première victoire lors de l'hiver 2023-2024 et sa première victoire sur le sprint d'Östersund.
Les médailles et résultats de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina
Lou Jeanmonnot est l'une des grandes stars de ces JO de Milan Cortina. En tant que meilleure biathlète actuelle sur le circuit, la Française est la grande favorite et vise des médailles sur toutes les courses. Sprint, individuel, poursuite, mass start sans oublier les relais... La native de Pontarlier pourrait être sacrée "reine" des Jeux olympiques de Milan Cortina et devenir même l'une des athlètes françaises les plus médaillées aux JO.
Le programme de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina
Voici le programme complet de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina avec les dates et heures de ses courses (la sélection sur les relais est provisoire, le staff de l'équipe de France peut changer à tout moment) :
- Dimanche 8 février
- 14 h 05 : relais mixte 4x6 km.
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km.
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km.
- Dimanche 15 février
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km.
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes.
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km.
14:05 - La course est lancée
C'est parti pour ce relais mixte, première course de biathlon dans ces Jeux olympiques d'hiver ! La Française est attendue dans quelques minutes, en troisième position.
13:55 - Le rituel de Lou Jeanmonnot
La Française a un rituel très particulier qu'elle pratique tous les ans et qui reste sur sa peau...
13:35 - Jeanmonnot un poil "stressée"
"Quand on ouvre le compteur de médailles avec le relais, on se dit : "Ouais, ça y est, le compteur est ouvert !" Et quand on ne le fait pas, on se dit qu'il y en aura d'autres", a expliqué ce jeudi Lou Jeanmonnot, un poil stressée devant l'enjeu de ces Jeux olympiques.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.