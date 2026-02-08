Lou Jeanmonnot aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct

La biathlète, leader de la Coupe du monde de biathlon, vise plusieurs médailles lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Qui est Lou Jeanmonnot ?

Lou Jeanmonnot est une biathlète française, leader de la Coupe du monde de biathlon cette saison. La Française a fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2021 à Nové Město, après avoir remporté le classement général de l'IBU Cup, un passage traditionnel vers l'élite du biathlon. Depuis ce moment, Lou n'a cessé de progresser jusqu'à sa première victoire lors de l'hiver 2023-2024 et sa première victoire sur le sprint d'Östersund. Lou Jeanmonnot : compagnon, palmarès... Ce que vous ne savez pas sur la biathlète La Française Lou Jeanmonnot vise plusieurs médailles aux JO de Milan Cortina.

Les médailles et résultats de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina

Lou Jeanmonnot est l'une des grandes stars de ces JO de Milan Cortina. En tant que meilleure biathlète actuelle sur le circuit, la Française est la grande favorite et vise des médailles sur toutes les courses. Sprint, individuel, poursuite, mass start sans oublier les relais... La native de Pontarlier pourrait être sacrée "reine" des Jeux olympiques de Milan Cortina et devenir même l'une des athlètes françaises les plus médaillées aux JO.

Le programme de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina

Voici le programme complet de Lou Jeanmonnot aux JO de Milan Cortina avec les dates et heures de ses courses (la sélection sur les relais est provisoire, le staff de l'équipe de France peut changer à tout moment) :