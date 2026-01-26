JO 2026 de Milan Cortina : Alexis Pinturaut écarté de la sélection, voici pourquoi ce choix est logique

Le Français paye ses mauvais résultats depuis le début de l'hiver.

C'était attendu, c'est désormais officiel. Le plus gros palmarès du ski français, Alexis Pinturault, est écarté de la sélection olympique pour les JO de Milan Cortina qui débutent le 6 février prochain avec la cérémonie d'ouverture. Avec ses 34 victoires en Coupe du monde, ses trois podiums olympiques et trois titres mondiaux, le Français manquera à l'équipe de France, mais son absence est logique en raison du manque de gros résultats cet hiver... Alexis Pinturault est, au mois de janvier 2026, dans les profondeurs du classement général de la Coupe du monde de ski alpin (54e) et ne fait pas mieux que 16e du classement en slalom géant. Son meilleur résultat de l'année est une 11e place sur le slalom géant de Beaver Creek. Le nouveau système de quota, basé sur les résultats depuis 2024, offrait seulement 7 places chez les hommes et il a fallu faire des choix pour la délégation française...

Une absence qui fait mal pour le Français qui avait décidé de poursuivre sa carrière dans le but de participer à des JO en Europe, un vrai objectif et rêve. "J'ai hâte de vivre une expérience olympique comparable à ce qu'on connait sur de grosses épreuves de Coupe du monde ou des Mondiaux dans nos montagnes. On sera près de chez nous, près des Alpes françaises, on aura des supporters, au-delà des familles. L'ambiance sera très différente", avait-il expliqué dans un entretien pour l'Equipe il y a quelques mois...