Quentin Fillon Maillet aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct

Quentin Fillon Maillet, multiple médaillé olympique, espère ramener un nouveau titre à l'occasion des JO 2026.

Qui est Quentin Fillon Maillet ?

Quentin Fillon Maillet est un biathlète français né le 16 août 1992 à Champagnole, dans le Jura. Membre de l'équipe de France de biathlon, il s'est imposé comme l'un des meilleurs mondiaux grâce à sa régularité, sa vitesse de ski et sa précision au tir. Il a marqué l'histoire lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 en remportant cinq médailles, dont deux en or, devenant l'un des sportifs français les plus titrés de ces Jeux.

Les médailles et résultats de Quentin Fillon Maillet aux JO 2026 de Milan Cortina

Avec son statut de star des précédents JO, Quentin Fillon Maillet aborde ces JO de Milan Cortina avec une certaine confiance. Mais ses résultats depuis le début de la saison sont loin de ceux d'il y a quelques années. En 2025/2026, "QFM" n'a que deux podiums dans les courses individuelles, c'était lors de la première manche à Ostersund avec une 3e place sur le sprint et une victoire sur la poursuite.

Le programme de Quentin Fillon Maillet aux JO de Milan Cortina

Voici le programme de Quentin Fillon Maillet sous réserve de modification lors des relais...