Quentin Fillon Maillet aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct
Quentin Fillon Maillet, multiple médaillé olympique, espère ramener un nouveau titre à l'occasion des JO 2026.
Qui est Quentin Fillon Maillet ?
Quentin Fillon Maillet est un biathlète français né le 16 août 1992 à Champagnole, dans le Jura. Membre de l'équipe de France de biathlon, il s'est imposé comme l'un des meilleurs mondiaux grâce à sa régularité, sa vitesse de ski et sa précision au tir. Il a marqué l'histoire lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 en remportant cinq médailles, dont deux en or, devenant l'un des sportifs français les plus titrés de ces Jeux.
Les médailles et résultats de Quentin Fillon Maillet aux JO 2026 de Milan Cortina
Avec son statut de star des précédents JO, Quentin Fillon Maillet aborde ces JO de Milan Cortina avec une certaine confiance. Mais ses résultats depuis le début de la saison sont loin de ceux d'il y a quelques années. En 2025/2026, "QFM" n'a que deux podiums dans les courses individuelles, c'était lors de la première manche à Ostersund avec une 3e place sur le sprint et une victoire sur la poursuite.
Le programme de Quentin Fillon Maillet aux JO de Milan Cortina
Voici le programme de Quentin Fillon Maillet sous réserve de modification lors des relais...
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km.
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km.
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km.
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes.
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km.
14:05 - La course est lancée !
C'est parti pour le relais mixte en biathlon avec Quentin Fillon Maillet qui est attendu en seconde position ce dimanche. Il partira dans quelques minutes après la fin du relais d'Eric Perrot.
13:50 - Fillont Maillet assez "relax"
"J’y vais assez relax parce que les succès je les ai eus à Pékin. Je prends toutes les chances de médailles comme du bonus, même si le stress sera présent au départ parce que j’ai quand même envie de gagner. Si on peut empiler les médailles dans la chambre 205 ce serait super. On a déjà une grosse chance de médaille ensemble sur le relais mixte, puis sur le relais garçon" a-t-il expliqué sur RMC.
13:30 - Quentin Fillon Maillet se souvient
"À Pékin, je me souviens que ça m'avait fait du bien. C'était une course forte. Ça m'avait donné du bonheur pour le reste de la compétition, le relais mixte m'avait permis d'aller chercher ce qu'il s'est passé ensuite", rappelle Fillon Maillet à propos de l'argent décroché aux JO il y a quatre ans ces derniers jours à la presse.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.