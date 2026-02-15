Quentin Fillon Maillet aux JO : programme des courses, médailles et les résultats en direct
Quentin Fillon Maillet, multiple médaillé olympique, a ramené plusieurs titres à l'occasion des JO 2026.
Qui est Quentin Fillon Maillet ?
Quentin Fillon Maillet est un biathlète français né le 16 août 1992 à Champagnole, dans le Jura. Membre de l'équipe de France de biathlon, il s'est imposé comme l'un des meilleurs mondiaux grâce à sa régularité, sa vitesse de ski et sa précision au tir. Il a marqué l'histoire lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 en remportant cinq médailles, dont deux en or, devenant l'un des sportifs français les plus titrés de ces Jeux.
Les médailles et résultats de Quentin Fillon Maillet aux JO 2026 de Milan Cortina
Avec son statut de star des précédents JO, Quentin Fillon Maillet aborde ces JO de Milan Cortina avec une certaine confiance. Mais ses résultats depuis le début de la saison sont loin de ceux d'il y a quelques années. En 2025/2026, "QFM" n'a que deux podiums dans les courses individuelles, c'était lors de la première manche à Ostersund avec une 3e place sur le sprint et une victoire sur la poursuite.
- Relais mixte aux JO 2026 : 1ère place et médaille d'or
- Individuel : 8e place
- Sprint : 1ère place et médaille d'or
- Poursuite
- Relais
- Mass start
Le programme de Quentin Fillon Maillet aux JO de Milan Cortina
Voici le programme de Quentin Fillon Maillet sous réserve de modification lors des relais...
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km.
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km.
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km.
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes.
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km.
11:27 - Deux fautes pour "QFM"
Quentin Fillon Maillet commet deux grosses fautes sur le couché, son point faible malheureusement, il perd beaucoup de temps sur la tête de la course.
11:20 - Une faute pour Fillon Maillet
Le vent perturbe les tirs et c'est déjà une faute sur le couché pour Quentin Fillon Maillet qui va tourner.
11:16 - C'est parti pour Fillon Maillet
Le Français est le tout premier biathlète à prendre le départ dans cette poursuite des JO 2026. Il y a beaucoup de vent, donc attention, tout peut changer !
10:48 - La poursuite hommes au programme
Après son titre olympique sur le sprint, Quentin Fillon Maillet par à la quête d'une nouvelle médaille d'or à l'occasion de ces JO 2026. Rednez-vous dès 11h15 !
13/02/26 - 14:57 - Fillon Maillet champion olympique !
Le Français Quentin Fillon Maillet est sacré champion olympique du sprint en biathlon ! Magique !
13/02/26 - 14:43 - Fillon Maillet prend la première place provisoire
Quel temps canon pour Quentin Fillon Maillet qui réalise le 10/10 et qui fait un temps de ski incroyable... Le Français va désormais attendre.
13/02/26 - 14:36 - Le 10/10 !
Quentin Fillon Maillet fait le sans faute sur le sprint ! Un 10/10 absolument parfait et peut être une nouvelle médaille d'or dans ces JO...
13/02/26 - 14:27 - 5/5 pour Fillon Maillet
Un tir qui fait plaisir à voir pour Quentin Fillon Maillet, en délicatesse depuis le début de la saison, son 5/5 sur le couché lui permet de croire à certains choses...
13/02/26 - 14:00 - Départ à 14h20
Quentin Fillon Maillet s'élance dans les premières positions, à 14h20, pour tenter de remporter une nouvelle médaille dans ces JO 2026.
13/02/26 - 13:30 - L'heure de la course
Quentin Fillon Maillet et toute l'équipe de France ont rendez-vous dès 14h pour le début du sprint hommes en biathlon dans ces JO 2026.
10/02/26 - 15:02 - Fillon Maillet 8e de l'individuel
Le Français Quentin Fillon Maillet termine à la 8e place de cet individuel hommes, grosse déception car sans une ou deux fautes, la médaille d'or était même possible.
10/02/26 - 14:27 - Le plein pour Fillon Maillet
Quentin Fillon Maillet fait le plein sur son deuxième tir couché, ca va lui faire du bien après deux tirs très compliqués.
10/02/26 - 14:17 - Deux fautes pour Fillon Maillet
Quentin Fillon Maillet est déjà hors course sur cet individuel hommes. Deux grosses fautes pour le Français qui passe à côté de cet individuel, un peu comme lors du relais d'ailleurs.
10/02/26 - 14:07 - Une erreur pour Fillon Maillet
Le Français est impérial sur les skis, mais pas sur le tir couché... Une faute et donc une minute de pénalité pour Quentin Fillon Maillet dans le début de cet individuel hommes.
10/02/26 - 14:04 - Fillon Maillet signe le meilleur temps après 2,9km
Quentin Fillon Maillet est en forme sur les skis et prend le meilleur temps intermédiaire devant Eric Perrot !
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.