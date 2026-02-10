Eric Perrot aux JO 2026 : le programme de ses courses et tous les résultats en direct

Eric Perrot est attendu comme la grande star française de ces JO de Milan Cortina.

En tant que leader de la Coupe du monde de biathlon, Eric Perrot est l'un des athlètes français les plus attendus de ces JO de Milan Cortina. A l'image de sa compatriote chez les femmes, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot pourrait rafler six médailles sur six courses.

Eric Perrot sera l'un des fers de lance de l'équipe de France de biathlon lors des JO de Milan Cortina.

Éric Perrot est un biathlète français né le 20 décembre 2001 à Bourg-Saint-Maurice. Issu d'une famille de sportifs, il s'impose rapidement comme l'un des grands espoirs du biathlon tricolore. Doté d'une excellente capacité de ski et d'un tir solide, il se distingue dès ses premières saisons en Coupe du monde et contribue aux succès de l'équipe de France...

Derniers résultats

14:09 - Un loupé pour Perrot ! Le Français aurait pu déjà prendre le large sur son tir debout, mais c'est un premier loupé sur cet individuel hommes. Dommage, les cartes sont rebattues.

13:59 - Parfait le premier tir de Perrot ! Eric Perrot fait le plein sur le premier tir couché, c'est parfait sur cette première boucle, mais cet individuel hommes est long.

13:58 - 14 secondes d'avance pour Perrot Eric Perrot poursuit son bon début de course en signant le meilleur temps après 2,9km. 14 secondes d'avance. On va attendre le temps de Tommaso Giacomel dans quelques minutes

13:55 - Le temps de Perrot après 2,3km Premier temps intermédiaire pour Eric Perrot qui signe bien évidemment le meilleur temps pour le moment, mais les meilleurs ne sont pas encore partis.

13:48 - C'est parti ! Eric Perrot s'élance pour l'individuel hommes. L'objectif est claire, la médaille et surtout la médaille d'or pour le Français, potentiellement donc la deuxième de ces JO 2026 en deux courses.

13:25 - Perrot rêve de ces moments "Ce que j'adore, c'est arriver sur les moments dont j'ai toujours rêvé, ces quelques secondes qui comptent vraiment fort. Ce sont des instants qui me rendent fou, des moments de vie qui sont tellement intenses, confiait-il en automne. "C'est pour ça aussi que j'aime tant les courses d'un jour. Ce sont celles où on a fait peser tellement de pression, d'attente et d'envie pour un court moment."

13:00 - Eric Perrot est champion du monde de l'individuel En 2025, Eric Perrot a explosé aux yeux du grand public avec son premier titre mondial obtenu sur l'épreuve de l'individuel et surtout, une 3ème place au classement général de la Coupe du monde la même année. Depuis, il est le leader de la Coupe du monde de biathlon.

12:31 - L'heure du départ de Perrot Le départ d'Eric Perrot sur l'individuel hommes de ces JO 2026 est prévu pour 13h39 ! 20 kilomètres et 4 tirs sont au programme de cette très longue course...

08/02/26 - 18:58 - La belle photo de famille Les quatre nouveaux champions olympiques français de biathlon ont immortalisé ce moment après leur sacre à l'occasion du relais mixte de ces JO 2026. Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont célébré dignement cette magnifique médaille d'or.

08/02/26 - 15:51 - Un grand moment d'émotion dans ces JO 2026 Pour la première fois de ces JO 2026, La Marseillaise retentit en Italie. Le relais mixte français en biathlon peut savourer. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet l'entonnent en choeur.

08/02/26 - 15:10 - Le titre pour la France en relais mixte ! Première médaille d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver pour l'équipe de France de biathlon avec un relais mixte quasiment parfait pour les Bleus !

08/02/26 - 14:20 - Perrot donne le relais en 2e position C'est fini pour Eric Perrot qui donne le relais au quintuple médaillé à Pekin, Quentin Fillon Maillet. La France est dans le coup !

08/02/26 - 14:19 - Perrot craque face à Udal Très gros travail du Norvégien Udal qui met quelques secondes à Eric Perrot qui ne va pas tarder à laisser la main à Quentin Fillon Maillet.

08/02/26 - 14:17 - La première faute pour Perrot ! C'est dommage, le Français Eric Perrot aurait pu partir en tête, mais Eric Perrot a droit à une pioche sur le tir debout, deux pour Giacomel et l'Italie. La France est 2e pas très loin du Norvégien Udal.