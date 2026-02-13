Eric Perrot aux JO 2026 : programme des courses et résultats en direct

Eric Perrot est attendu comme la grande star française de ces JO de Milan Cortina.

En tant que leader de la Coupe du monde de biathlon, Eric Perrot est l'un des athlètes français les plus attendus de ces JO de Milan Cortina. A l'image de sa compatriote chez les femmes, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot pourrait rafler six médailles sur six courses.

Eric Perrot sera l'un des fers de lance de l'équipe de France de biathlon lors des JO de Milan Cortina.

Éric Perrot est un biathlète français né le 20 décembre 2001 à Bourg-Saint-Maurice. Issu d'une famille de sportifs, il s'impose rapidement comme l'un des grands espoirs du biathlon tricolore. Doté d'une excellente capacité de ski et d'un tir solide, il se distingue dès ses premières saisons en Coupe du monde et contribue aux succès de l'équipe de France...

Derniers résultats

13:00 - L'heure de la course Eric Perrot et toute l'équipe de France a rendez-vous dès 14h pour une nouvelle course de biathlon dans ces JO 2026 à l'occasion du sprint hommes.

10/02/26 - 19:35 - Le podium d'Eric Perrot Retrouvez les images du podium d'Eric Perrot, sa deuxième médaille en deux courses dans ces JO 2026.

10/02/26 - 14:58 - L'argent pour Perrot ! Il a le regard noir, mais Eric Perrot est tout de même en argent dans cet individuel hommes. Il était venu pour l'or, mais c'est une seconde médaille en deux courses pour le Français.

10/02/26 - 14:41 - Perrot en termine ! Eric Perrot se bat sur les dernières mètres et signe logiquement le meilleur temps sur ce 20km, mais il faut désormais attendre Botn.

10/02/26 - 14:29 - Le 19/20 pour Perrot ! Eric Perrot va jouer la médaille d'or ! Eric Perrot arrive à faire le plein et avec 19/20, il peut jouer la médaille d'or, mais il reste du monde !

10/02/26 - 14:19 - Perrot se rassure sur le couché Eric Perrot se rassure sur son troisième tir avec un plein. Le Français va jouer la gagne sur le quatrième tir debout malgré son erreur de toute à l'heure.

10/02/26 - 14:09 - Un loupé pour Perrot ! Le Français aurait pu déjà prendre le large sur son tir debout, mais c'est un premier loupé sur cet individuel hommes. Dommage, les cartes sont rebattues.

10/02/26 - 13:59 - Parfait le premier tir de Perrot ! Eric Perrot fait le plein sur le premier tir couché, c'est parfait sur cette première boucle, mais cet individuel hommes est long.

10/02/26 - 13:58 - 14 secondes d'avance pour Perrot Eric Perrot poursuit son bon début de course en signant le meilleur temps après 2,9km. 14 secondes d'avance. On va attendre le temps de Tommaso Giacomel dans quelques minutes

10/02/26 - 13:55 - Le temps de Perrot après 2,3km Premier temps intermédiaire pour Eric Perrot qui signe bien évidemment le meilleur temps pour le moment, mais les meilleurs ne sont pas encore partis.

10/02/26 - 13:48 - C'est parti ! Eric Perrot s'élance pour l'individuel hommes. L'objectif est claire, la médaille et surtout la médaille d'or pour le Français, potentiellement donc la deuxième de ces JO 2026 en deux courses.

10/02/26 - 13:25 - Perrot rêve de ces moments "Ce que j'adore, c'est arriver sur les moments dont j'ai toujours rêvé, ces quelques secondes qui comptent vraiment fort. Ce sont des instants qui me rendent fou, des moments de vie qui sont tellement intenses, confiait-il en automne. "C'est pour ça aussi que j'aime tant les courses d'un jour. Ce sont celles où on a fait peser tellement de pression, d'attente et d'envie pour un court moment."

10/02/26 - 13:00 - Eric Perrot est champion du monde de l'individuel En 2025, Eric Perrot a explosé aux yeux du grand public avec son premier titre mondial obtenu sur l'épreuve de l'individuel et surtout, une 3ème place au classement général de la Coupe du monde la même année. Depuis, il est le leader de la Coupe du monde de biathlon.

10/02/26 - 12:31 - L'heure du départ de Perrot Le départ d'Eric Perrot sur l'individuel hommes de ces JO 2026 est prévu pour 13h39 ! 20 kilomètres et 4 tirs sont au programme de cette très longue course...