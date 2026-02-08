Eric Perrot aux JO 2026 : programme de ses courses et tous les résultats en direct

Eric Perrot pourrait être la grande star française de ces JO de Milan Cortina.

Qui est Eric Perrot ?

Éric Perrot est un biathlète français né le 20 décembre 2001 à Bourg-Saint-Maurice. Issu d'une famille de sportifs, il s'impose rapidement comme l'un des grands espoirs du biathlon tricolore. Doté d'une excellente capacité de ski et d'un tir solide, il se distingue dès ses premières saisons en Coupe du monde et contribue aux succès de l'équipe de France...

Les médailles et résultats d'Eric Perrot aux JO 2026 de Milan Cortina

En tant que leader de la Coupe du monde de biathlon, Eric Perrot est l'un des athlètes français les plus attendus de ces JO de Milan Cortina. A l'image de sa compatriote chez les femmes, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot pourrait rafler six médailles sur six courses.

Le programme des courses d'Eric Perrot aux JO de Milan Cortina