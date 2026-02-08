Eric Perrot aux JO 2026 : programme de ses courses et tous les résultats en direct
Eric Perrot pourrait être la grande star française de ces JO de Milan Cortina.
Qui est Eric Perrot ?
Éric Perrot est un biathlète français né le 20 décembre 2001 à Bourg-Saint-Maurice. Issu d'une famille de sportifs, il s'impose rapidement comme l'un des grands espoirs du biathlon tricolore. Doté d'une excellente capacité de ski et d'un tir solide, il se distingue dès ses premières saisons en Coupe du monde et contribue aux succès de l'équipe de France...
Les médailles et résultats d'Eric Perrot aux JO 2026 de Milan Cortina
En tant que leader de la Coupe du monde de biathlon, Eric Perrot est l'un des athlètes français les plus attendus de ces JO de Milan Cortina. A l'image de sa compatriote chez les femmes, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot pourrait rafler six médailles sur six courses.
Le programme des courses d'Eric Perrot aux JO de Milan Cortina
- Dimanche 8 février
- 14 h 05 : relais mixte 4x6 km
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
14:10 - Premier tir parfait pour Perrot !
Belle cadence pour Eric Perrot, leader de la Coupe du monde, qui ressort en tête avec l'Italie après ce premier tir couché de ces JO 2026.
14:05 - C'est parti pour Perrot !
Le Français lance le relais mixte pour les Bleus avec les crocs ! Eric Perrot aura la lourde tache de mettre la France sur de bons rails, mais on fait confiance au leader de la Coupe du monde de biathlon...
13:45 - Sa double nationalité, une force ?
Eric Perrot possède une double nationalité, les explications de cet étonnante double culture.
13:25 - Perrot ambitieux
"On sait que c'est un vrai élan pour ceux qui font le relais, pour toute l'équipe de France et même toute la délégation. Et ça nous tient à coeur de donner cet élan" a lancé le Français avant ce relais mixte des JO 2026.
13:15 - Le stress du père d'Eric Perrot
"Oui, à chaque balle, à chaque seconde qui défile, il y aura du stress parce que quand on est spectateur, on ne maîtrise pas le geste, donc c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ces compétitions de haut niveau. Et puis, je serai aussi en grande paix parce que finalement, voir son fils participer à un événement majeur comme celui-là, qui est aussi une rencontre entre les peuples et un chemin d'accomplissement de soi-même, finalement ça apporte beaucoup de paix !" explique-t-il pour France Bleu.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.