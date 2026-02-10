Emilien Jacquelin aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct
Champion du monde, Emilien Jacquelin vise une consécration sur une course d'un jour à l'occasion des JO de Milan Cortina.
Qui est Emilien Jacquelin ?
Émilien Jacquelin est un biathlète français né le 11 juillet 1995 à Grenoble. Connu pour son tempérament offensif et son engagement total en course notamment sur les tirs, il fait partie des athlètes les plus spectaculaires du circuit. Champion du monde de la poursuite en 2020 et multiple médaillé mondial, il se distingue par une grande vitesse de ski et une forte capacité à performer sous pression, notamment en relais avec l'équipe de France.
Résultats et médailles d'Emilien Jacquelin aux JO de Milan Cortina
Déjà champion du monde sur une course d'un jour, Emilien Jacquelin sait remporter des courses avec un gros enjeu. Avec son tir engagé et extrêmement rapide, Emilien Jacquelin peut monter sur tous les podiums des courses individuelles s'il arrive à réaliser un 10/10... Avec ses trois podiums cette saison dont deux au Grand Bornand, il fait parti des outsiders dans ces JO.
- Individuel :
- Sprint :
- Poursuite :
- Relais :
- Mass start :
Le programme d'Emilien Jacquelin aux JO 2026 de Milan Cortina
Voici le programme de ses courses (un calendrier qui pourrait varier selon les décisions du staff sur le relais)
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
14:10 - Deux fautes pour Jacquelin
Très mauvais premier tir pour le Français Emilien Jacquelin qui commet déjà deux erreurs sur ce couché. C'est déjà fini comme pour Fabien Claude toute à l'heure.
14:00 - C'est parti pour Emilien Jacquelin
Le Français s'élance dans cet individuel hommes, sa première course de ces JO 2026. Ce n'est pas le format idéal pour Emilien Jacquelin, mais un sans faute pourrait lui ouvrir les portes de la médaille...
13:00 - Jacquelin avec une boucle de Pantani
Avec la permission de la famille Pantani, Jacquelin portera un bijou de l'Italien et s'estime avoir "la chance de faire vivre la flamme Pantani pour quelques courses" dans ces JO 2026. "À travers cette boucle d'oreille, cet accessoire qui le rendait si unique, ce n'est pas seulement Marco qui résonne en moi, mais une idée de la compétition : l'audace, le panache, le courage d'attaquer quand personne n'ose".
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.