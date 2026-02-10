Emilien Jacquelin aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct

Champion du monde, Emilien Jacquelin vise une consécration sur une course d'un jour à l'occasion des JO de Milan Cortina.

Qui est Emilien Jacquelin ?

Émilien Jacquelin est un biathlète français né le 11 juillet 1995 à Grenoble. Connu pour son tempérament offensif et son engagement total en course notamment sur les tirs, il fait partie des athlètes les plus spectaculaires du circuit. Champion du monde de la poursuite en 2020 et multiple médaillé mondial, il se distingue par une grande vitesse de ski et une forte capacité à performer sous pression, notamment en relais avec l'équipe de France.

Résultats et médailles d'Emilien Jacquelin aux JO de Milan Cortina

Déjà champion du monde sur une course d'un jour, Emilien Jacquelin sait remporter des courses avec un gros enjeu. Avec son tir engagé et extrêmement rapide, Emilien Jacquelin peut monter sur tous les podiums des courses individuelles s'il arrive à réaliser un 10/10... Avec ses trois podiums cette saison dont deux au Grand Bornand, il fait parti des outsiders dans ces JO.

Individuel :

Sprint :

Poursuite :

Relais :

Mass start :

Le programme d'Emilien Jacquelin aux JO 2026 de Milan Cortina

Voici le programme de ses courses (un calendrier qui pourrait varier selon les décisions du staff sur le relais)