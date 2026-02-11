Julia Simon aux JO : le programme de ses courses et tous les résultats en direct
Biathlète française la plus titrée aux championnats du monde, Julia Simon vise le titre olympique aux JO de Milan Cortina.
Qui est Julia Simon ?
Julia Simon est une biathlète française née le 9 octobre 1996 à Albertville. La Française est une athlète complète et combative qui s'impose parmi les meilleures mondiales grâce à son excellente vitesse de ski et son audace sur le pas de tir. Championne du monde à plusieurs reprises (la plus médaillée des Françaises), notamment en poursuite et en relais, elle remporte le gros globe de cristal en 2023, confirmant son statut.
Les médailles et résultats de Julia Simon aux JO de Milan Cortina
Julia Simon n'est plus la meilleure biathlète française, dépassée depuis quelques années par Lou Jeanmonnot. Mais la Française reste l'une des grandes favorites de ces JO et peut ramener également une médaille sur toutes les courses. Suspendue quelques semaines après une sombre affaire de carte bleue... Elle a eu une préparation tronquée pour les JO, mais a toute de même signé une victoire lors de mass start de Nove Mesto juste avant le début des JO.
- Relais mixte aux JO 2026 : 1ère et médaille d'or
- Individuel femmes : 1ère et médaille d'or
Le programme des courses de Julia Simon aux JO de Milan Cortina
Voici le programme complet de Julia Simon à l'occasion des Jeux olympiques (calendrier qui peut évoluer en fonction des sélections pour les relais)
- Dimanche 8 février
- 14h05 : relais mixte
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
15:47 - "Qu'on me foute la paix"
Julia Simon, très émue à l'arrivée de cet individuel, a demandé qu'on lui foute la paix... " C'est en train de monter, je suis en train de réaliser, on fait le doublé c'est incroyable, a-t-elle expliqué. J'ai juste envie de dire merci à mes parents à ma famille. c'est incroyable, c'est un vrai rêve de petite fille, c'est incroyable. Je ne suis pas stressé depuis le début de ces Jeux, je m'éclate, je prends un kiff énorme, je ne suis pas stressé du tout, je suis juste là pour profiter et pour faire mon meilleur biathlon. Ce que j'aimerais c'est qu'on me foute la paix. La page a été tournée au sein de l'équipe. On est la pour faire du biathlon, pour faire des médailles, on l'a prouvé."
15:25 - JULIA SIMON EN OR
C'est fait Julia Simon remporte la médaille d'or sur l'individuel femmes avec un magnifique 19/20.
15:14 - Julia Simon fonce vers l'or !
Julia Simon vient de finir sa course et file sur le titre de champion d'olympique !
15:13 - Julia Simon fait le 19/20
La Française réalise une course presque parfaite avec le 19/20. Elle va jouer la médaille d'or !
15:03 - Le plein pour Simon sur le couché
Julia Simon s'est reprise sur le tir couché et réalise le plein ! La médaille est toujours possible.
14:58 - La faute pour Julia Simon
La Française, comme Lou Jeanmonnot, commet une faute sur son premier tir debout... Rien n'est encore fait, mais il ne faut pas des fautes en plus sur les prochains tirs.
14:53 - Premier bon tir pour Julia Simon
Julia Simon arrive à faire le plein sur son premier couché et est donc logiquement toujours dans la course après ce premier tir.
14:40 - C'est parti pour Julia !
Championne du monde de l'individuel, Julia Simon est la seconde française à s'élancer dans cet individuel femmes des JO 2026.
13:45 - Julia Simon "sereine"
"Je suis plutôt sereine, lâchait Julia Simon après sa médaille d'or lors du relais mixte. Forcément, le début de saison n'a pas été évident. Le fait d'être dans ce relais était une grosse responsabilité. C'était aussi une preuve de confiance de la part du staff, car finir un relais olympique, ce n'est pas évident et j'avais à coeur de montrer que je méritais ma place, que je suis toujours capable de faire des gros tirs, des bons temps de ski et de faire les choses proprement. C'est tout ce qui m'intéressait."
13:20 - L'heure du départ de Julia Simon
Julia Simon, championne olympique sur le relais mixte, partira dans les dernières positions, à 14h39, dossard 38.
12:15 - L'individuel femmes à 14h15 !
La deuxième course des Jeux olympiques d'hiver chez les femmes est l'individuel femmes. Une course très longue, comme pour les hommes. Une faute au tir et tout peut se terminer...
08/02/26 - 19:00 - La belle photo de famille
Les quatre nouveaux champions olympiques français de biathlon ont immortalisé ce moment après leur sacre à l'occasion du relais mixte de ces JO 2026. Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont célébré dignement cette magnifique médaille d'or.
08/02/26 - 15:52 - Un grand moment d'émotion dans ces JO 2026
Pour la première fois de ces JO 2026, La Marseillaise retentit en Italie. Le relais mixte français en biathlon peut savourer. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet l'entonnent en choeur.
08/02/26 - 15:26 - La joie de Julia Simon
"C'est un travail d'équipe. J'entendais l'ambiance de loin et je ne voulais qu'une seule chose, c'est participer. Pour le moment, je ne me rends pas encore compte" admet Julia Simon après cette première médaille d'or française dans ces JO 2026.
08/02/26 - 15:10 - Le titre pour la France en relais mixte !
Première médaille d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver pour l'équipe de France de biathlon avec un relais mixte quasiment parfait pour les Bleus !
