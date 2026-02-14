Julia Simon aux JO : programme de ses courses et ses résultats en direct
Biathlète française la plus titrée aux championnats du monde, Julia Simon a remporté son premier titre olympique aux JO de Milan Cortina.
Qui est Julia Simon ?
Julia Simon est une biathlète française née le 9 octobre 1996 à Albertville. La Française est une athlète complète et combative qui s'impose parmi les meilleures mondiales grâce à son excellente vitesse de ski et son audace sur le pas de tir. Championne du monde à plusieurs reprises (la plus médaillée des Françaises), notamment en poursuite et en relais, elle remporte le gros globe de cristal en 2023, confirmant son statut.
Les médailles et résultats de Julia Simon aux JO de Milan Cortina
Julia Simon n'est plus la meilleure biathlète française, dépassée depuis quelques années par Lou Jeanmonnot. Mais la Française reste toujours l'une des grandes favorites de ces JO et peut toujours ramener également une médaille sur toutes les courses. Suspendue quelques semaines après une sombre affaire de carte bleue... Elle a eu une préparation tronquée pour les JO, mais a toute de même signé une victoire lors de mass start de Nove Mesto juste avant le début des JO.
- Relais mixte aux JO 2026 : 1ère et médaille d'or
- Individuel femmes : 1ère et médaille d'or
- Sprint femmes : 34e à 1'55
Le programme des courses de Julia Simon aux JO de Milan Cortina
Voici le programme complet de Julia Simon à l'occasion des Jeux olympiques (calendrier qui peut évoluer en fonction des sélections pour les relais)
- Dimanche 8 février
- 14h05 : relais mixte
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
15:50 - 34e place pour Julia Simon
La Française Julia Simon est passée à côté de ce sprint en prenant la 34e place. Elle termine à 1'55 des meilleures.
15:32 - Julia Simon en termine, loin
Malheureusement, Julia Simon n'était pas dans le coup cet après midi sur le sprint en terminant déjà à 1min30 de Lou Jeanmonnot. C'est loin avant la poursuite.
15:23 - Oh la double erreur pour Simon
La contre performance pour Julia Simon qui a mis beaucoup trop d'engagement sur ce tir et qui loupe deux balles. Ca se complique, y compris pour la poursuite à venir...
15:16 - Le 5/5 pour Simon
Quel tir de patronne pour Julia Simon avec une cadence assez folle en 23 secondes... Ce sont ses JO 2026 pour la Française même si elle a du retard sur Lou Jeanmonnot à la sortie.
15:09 - Le départ de Julia Simon
Double championne olympique depuis le début des JO, Julia Simon vient de s'élancer sur ce sprint avec l'espoir d'une nouvelle médaille. La Française a déjà été championne du monde.
14:43 - Son dossard
Julia Simon est très attendue sur ce sprint femmes des JO 2026, elle partira avec le dossard 48, à 15h09 précisément !
14:05 - L'heure de la course
Le sprint femmes part à 14h45 ! Une belle chance de médaille bien évidemment pour Julia Simon, déjà double championne olympique sur le relais mixte et l'individuel femmes.
11/02/26 - 15:47 - "Qu'on me foute la paix"
Julia Simon, très émue à l'arrivée de cet individuel, a demandé qu'on lui foute la paix... " C'est en train de monter, je suis en train de réaliser, on fait le doublé c'est incroyable, a-t-elle expliqué. J'ai juste envie de dire merci à mes parents à ma famille. c'est incroyable, c'est un vrai rêve de petite fille, c'est incroyable. Je ne suis pas stressé depuis le début de ces Jeux, je m'éclate, je prends un kiff énorme, je ne suis pas stressé du tout, je suis juste là pour profiter et pour faire mon meilleur biathlon. Ce que j'aimerais c'est qu'on me foute la paix. La page a été tournée au sein de l'équipe. On est la pour faire du biathlon, pour faire des médailles, on l'a prouvé."
11/02/26 - 15:25 - JULIA SIMON EN OR
C'est fait Julia Simon remporte la médaille d'or sur l'individuel femmes avec un magnifique 19/20.
11/02/26 - 15:14 - Julia Simon fonce vers l'or !
Julia Simon vient de finir sa course et file sur le titre de champion d'olympique !
11/02/26 - 15:13 - Julia Simon fait le 19/20
La Française réalise une course presque parfaite avec le 19/20. Elle va jouer la médaille d'or !
11/02/26 - 15:03 - Le plein pour Simon sur le couché
Julia Simon s'est reprise sur le tir couché et réalise le plein ! La médaille est toujours possible.
11/02/26 - 14:58 - La faute pour Julia Simon
La Française, comme Lou Jeanmonnot, commet une faute sur son premier tir debout... Rien n'est encore fait, mais il ne faut pas des fautes en plus sur les prochains tirs.
11/02/26 - 14:53 - Premier bon tir pour Julia Simon
Julia Simon arrive à faire le plein sur son premier couché et est donc logiquement toujours dans la course après ce premier tir.
11/02/26 - 14:40 - C'est parti pour Julia !
Championne du monde de l'individuel, Julia Simon est la seconde française à s'élancer dans cet individuel femmes des JO 2026.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.