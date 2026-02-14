Julia Simon aux JO : programme de ses courses et ses résultats en direct

Biathlète française la plus titrée aux championnats du monde, Julia Simon a remporté son premier titre olympique aux JO de Milan Cortina.

Qui est Julia Simon ?

Julia Simon est une biathlète française née le 9 octobre 1996 à Albertville. La Française est une athlète complète et combative qui s'impose parmi les meilleures mondiales grâce à son excellente vitesse de ski et son audace sur le pas de tir. Championne du monde à plusieurs reprises (la plus médaillée des Françaises), notamment en poursuite et en relais, elle remporte le gros globe de cristal en 2023, confirmant son statut.

Les médailles et résultats de Julia Simon aux JO de Milan Cortina

Julia Simon n'est plus la meilleure biathlète française, dépassée depuis quelques années par Lou Jeanmonnot. Mais la Française reste toujours l'une des grandes favorites de ces JO et peut toujours ramener également une médaille sur toutes les courses. Suspendue quelques semaines après une sombre affaire de carte bleue... Elle a eu une préparation tronquée pour les JO, mais a toute de même signé une victoire lors de mass start de Nove Mesto juste avant le début des JO.

Relais mixte aux JO 2026 : 1ère et médaille d'or

Individuel femmes : 1ère et médaille d'or

Sprint femmes : 34e à 1'55

Le programme des courses de Julia Simon aux JO de Milan Cortina

Voici le programme complet de Julia Simon à l'occasion des Jeux olympiques (calendrier qui peut évoluer en fonction des sélections pour les relais)