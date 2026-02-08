Julia Simon aux JO : programme de ses courses et tous les résultats en direct
Biathlète française la plus titrée aux championnats du monde, Julia Simon vise le titre olympique aux JO de Milan Cortina.
Qui est Julia Simon ?
Julia Simon est une biathlète française née le 9 octobre 1996 à Albertville. La Française est une athlète complète et combative qui s'impose parmi les meilleures mondiales grâce à son excellente vitesse de ski et son audace sur le pas de tir. Championne du monde à plusieurs reprises (la plus médaillée des Françaises), notamment en poursuite et en relais, elle remporte le gros globe de cristal en 2023, confirmant son statut.
Les médailles et résultats de Julia Simon aux JO de Milan Cortina
Julia Simon n'est plus la meilleure biathlète française, dépassée depuis quelques années par Lou Jeanmonnot. Mais la Française reste l'une des grandes favorites de ces JO et peut ramener également une médaille sur toutes les courses. Suspendue quelques semaines après une sombre affaire de carte bleue... Elle a eu une préparation tronquée pour les JO, mais a toute de même signé une victoire lors de mass start de Nove Mesto juste avant le début des JO.
Le programme des courses de Julia Simon aux JO de Milan Cortina
Voici le programme complet de Julia Simon à l'occasion des Jeux olympiques (calendrier qui peut évoluer en fonction des sélections pour les relais)
- Dimanche 8 février
- 14h05 : relais mixte
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
14:05 - La course est partie !
Le relais mixte est parti, Julia Simon attend désormais son heure en dernière position du relais, son départ est prévu dans quelques minutes.
13:45 - La folle stat de Julia Simon
Depuis le relais mixte de la Coupe du monde de Pokljuka (Slovénie) en 2020, Julia Simon a conclu le travail de ses coéquipiers ou coéquipières par une victoire à 16 reprises ! En comparaison, sachez que Martin Fourcade compile douze victoires quand il était dernier relayeur, Émilien Jacquelin huit et Quentin Fillon Maillet six.
13:20 - "Mettre tout le monde dans la bonne dynamique"
"On dit toujours que la première course est importante, confie Julia Simon, imperméable à la pression. C'est important de mettre tout le monde dans la bonne dynamique. Ça va tous nous tenir à coeur de faire briller la France" analyse la Française.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.