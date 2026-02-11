Justine Braisaz-Bouchet : le programme de ses courses et tous les résultats en direct
La Française, championne olympique en 2022, vise un nouveau sacre lors des JO de Milan Cortina.
Qui est Justine Braisaz-Bouchet ?
Justine Braisaz-Bouchet est une biathlète française née le 4 juillet 1996 à Albertville. Puissante et explosive sur les skis, elle est reconnue pour être la meilleure française et biathlète sur le temps en ski. Championne olympique de la mass start aux Jeux de Pékin 2022 et multiple médaillée mondiale, elle s'impose comme une figure majeure du biathlon féminin.
Les résultats et médailles de Justine Braisaz-Bouchet aux JO de Milan Cortina
Justine Braisaz-Bouchet n'est pas une grande favorite dans ces JO de Milan Cortina. Malgré sa victoire cette saison sur l'individuel de Nove Mesto avant les Jeux olympiques, ses nombreux échecs au tir laissent de nombreuses incertitudes sur ses chances. Mais en cas de sans faute ou d'une seule petite faute sur le pas de tir combiné à son temps au ski largement supérieur aux autres biathlètes et la Française peut rafler plusieurs médailles !
Individuel femmes : 67e place
Le programme de Justine Braisaz-Bouchet aux JO de Milan Cortina
Découvrez le programme complet de Justine Braisaz-Bouchet pour les JO 2026 (programme qui peut changer en fonction de la compo des relais).
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
15:34 - La pire course pour Justine Braisaz-Bouchet ?
La Français Justine Braisaz Bouchet a signé un catastrophique 12/20 avec 8 fautes au tir... Inquiétant.
14:59 - Deux fautes pour Braisaz-Bouchet
Et deux fautes supplémentaires pour Justine Braisaz Bouchet qui dit cette fois définitivement adieu à une change de médaille dans cet individuel des JO.
14:53 - Deux fautes pour Justine Braisaz Bouchet
Encore une fois, Justine Braisaz Bouchet passe à côté sur le pas de tir. Déjà deux fautes sur le premier couché...
13:30 - L'heure du départ de Justine Braisaz Bouchet
La Française Justine Braisaz Bouchet s'élance en tant que dernière française, à 14h46, dossard 56.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.