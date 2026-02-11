Justine Braisaz-Bouchet : le programme de ses courses et tous les résultats en direct

La Française, championne olympique en 2022, vise un nouveau sacre lors des JO de Milan Cortina.

Qui est Justine Braisaz-Bouchet ?

Justine Braisaz-Bouchet est une biathlète française née le 4 juillet 1996 à Albertville. Puissante et explosive sur les skis, elle est reconnue pour être la meilleure française et biathlète sur le temps en ski. Championne olympique de la mass start aux Jeux de Pékin 2022 et multiple médaillée mondiale, elle s'impose comme une figure majeure du biathlon féminin.

Les résultats et médailles de Justine Braisaz-Bouchet aux JO de Milan Cortina

Justine Braisaz-Bouchet n'est pas une grande favorite dans ces JO de Milan Cortina. Malgré sa victoire cette saison sur l'individuel de Nove Mesto avant les Jeux olympiques, ses nombreux échecs au tir laissent de nombreuses incertitudes sur ses chances. Mais en cas de sans faute ou d'une seule petite faute sur le pas de tir combiné à son temps au ski largement supérieur aux autres biathlètes et la Française peut rafler plusieurs médailles !

Individuel femmes : 67e place

Le programme de Justine Braisaz-Bouchet aux JO de Milan Cortina

Découvrez le programme complet de Justine Braisaz-Bouchet pour les JO 2026 (programme qui peut changer en fonction de la compo des relais).