Perrine Laffont aux JO : le programme et ses résultats en direct
La Française, championne olympique, espère de nouveau briller à l'occasion des JO 2026 de Milan Cortina.
Qui est Perrine Laffont ?
Perrine Laffont est une skieuse acrobatique française, spécialiste des bosses. Née le 28 octobre 1998 à Lavelanet, elle s'impose très tôt au plus haut niveau international. Championne olympique aux Jeux de PyeongChang en 2018, elle est également multiple championne du monde et lauréate de plusieurs globes de cristal en Coupe du monde.
Les résultats de Perrine Laffont aux JO 2026 de Milan Cortina
Blessée en début de saison après plusieurs mois de longue pause à la suite des JO de Pékin qui ont provoqué un vrai choc émotionnel notamment à cause des commentaires sur les réseaux sociaux, Perrine Laffont est dans ces Jeux olympiques de Milan Cortina avec l'ambition de remonter sur le podium. Lors de ses compétitions de reprise, elle a tout de même était de retour au plus haut niveau assez rapidement et nourrit donc de grosses ambitions.
- Qualifications 1 ski de bosses : 4e place
- Finale 1 ski de bosses :
- Finale 2 ski de bosses :
Le programme de Perrine Laffont aux Jeux olympiques
- Mardi 10 février
- Ski de bosses qualifications à partir de 14h15
- Mercredi 11 février
- Ski de bosses qualifications 2 à partir de 11
- Ski de bosses finale 1 à partir de 14h15
- Ski de bosses finale 2 à partir de 14h55
15:19 - Perrine Laffont arrache le bronze !
Sur un fil après un run moyen, la Tricolore arrache finalement le bronze après la sortie de Jakara Anthony ! Perrine Laffont est en bronze au terme d'un scénario dingue, c'est la 4e médaille de la délégation française dans ces JO 2026.
15:02 - L'or s'éloigne pour Laffont
Au terme d'un run un peu lent et d'une technique qui manque de relâchement, Perrine Laffont affiche 78 pts. L'or s'éloigne pour la Française.
14:52 - Laffont qualifiée pour la finale du ski de bosses !
Quel soulagement pour Perrine Laffont qui valide sur le fil la qualification pour la finale du ski de bosses des JO 2026 ! Rendez-vous à ne pas manquer à 14h55 !
14:50 - Perrine Laffont 6e provisoire !
Cela risque d'être tendu pour Perrine Laffont pour se qualifier pour la grande finale du ski de bosses des JO 2026. On va rester suspendu aux scores des trois dernières participantes alors qu'il faut un top 8 pour se qualifier.
14:24 - Cabrol 11e au départ, Laffont 17e
Il faudra un peu patienter avant de suivre le passage des Françaises dans cette première finale du ski de bosses des JO 2026. Camille Cabrol sera la 11e à s'élancer, Perrine Laffont 17e.
14:15 - C'est parti pour la finale du ski de bosses !
La première manche de la finale du ski de bosses femmes des JO 2026 commence. Perrine Laffont et Camille Cabrol visent le top 8 pour se qualifier pour la grande finale !
13:30 - La bourde de Perrine Laffont
La Française, appréciée par beaucoup de monde, est naturelle, parfois un peu trop à l'image de cette petite bourde il y a quelques années.
12:30 - Perrine Laffont : "C'est un soulagement"
Au micro d'Eurosport, Perrine Laffont, l'une des grandes favorites du ski de bosses des JO 2026, a livré son ressenti sur sa qualification pour la finale qui se disputera à 14h15 : "C’est un beau soulagement parce qu’il y avait pas mal de tension là-haut. C’était mon retour à la compétition après la petite blessure au début de l’hiver, il y avait beaucoup de questionnements, mais là, c’est cool. J’ai fait quelques petites erreurs, mais malgré ça, le 'run', il paye. Ça fait du bien à la tête. Je ne vais pas le cacher, il y a de la tension quand même parce que ce sont les Jeux, donc j’essaie de l’extérioriser, de la faire passer le plus possible".
11:30 - Perrine Laffont pour un deuxième sacre olympique
L'un des gros temps forts de la journée sera la finale du ski de bosses des JO 2026 à 14h15 avec la présence de l'incontournable Perrine Laffont. La Tricolore, déjà titrée à Pyeongchang cherchera à prendre un deuxième titre olympique. Elle ne sera pas la seule Française en finale puisqu'elle sera accompagnée de Camille Cabrol.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février 2026 en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.