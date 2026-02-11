Perrine Laffont aux JO : le programme et ses résultats en direct

La Française, championne olympique, espère de nouveau briller à l'occasion des JO 2026 de Milan Cortina.

Qui est Perrine Laffont ?

Perrine Laffont est une skieuse acrobatique française, spécialiste des bosses. Née le 28 octobre 1998 à Lavelanet, elle s'impose très tôt au plus haut niveau international. Championne olympique aux Jeux de PyeongChang en 2018, elle est également multiple championne du monde et lauréate de plusieurs globes de cristal en Coupe du monde.

Les résultats de Perrine Laffont aux JO 2026 de Milan Cortina

Blessée en début de saison après plusieurs mois de longue pause à la suite des JO de Pékin qui ont provoqué un vrai choc émotionnel notamment à cause des commentaires sur les réseaux sociaux, Perrine Laffont est dans ces Jeux olympiques de Milan Cortina avec l'ambition de remonter sur le podium. Lors de ses compétitions de reprise, elle a tout de même était de retour au plus haut niveau assez rapidement et nourrit donc de grosses ambitions.

Qualifications 1 ski de bosses : 4e place

Finale 1 ski de bosses :

Finale 2 ski de bosses :

Le programme de Perrine Laffont aux Jeux olympiques