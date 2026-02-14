Perrine Laffont aux JO : programme et ses résultats en direct
La Française, championne olympique, a brillé à l'occasion des JO 2026 de Milan Cortina avec une médaille de bronze.
Qui est Perrine Laffont ?
Perrine Laffont est une skieuse acrobatique française, spécialiste des bosses. Née le 28 octobre 1998 à Lavelanet, elle s'impose très tôt au plus haut niveau international. Championne olympique aux Jeux de PyeongChang en 2018, elle est également multiple championne du monde et lauréate de plusieurs globes de cristal en Coupe du monde.
Les résultats de Perrine Laffont aux JO 2026 de Milan Cortina
- Qualifications 1 ski de bosses : 4e place
- Finale 1 ski de bosses : 8e
- Finale 2 ski de bosses : 3e et médaille de bronze
- Petite finale ski de bosses parallèles : 4e, battue pour un point lors de la petite finale
Le programme de Perrine Laffont aux Jeux olympiques
- Mardi 10 février
- Ski de bosses qualifications à partir de 14h15
- Mercredi 11 février
- Ski de bosses qualifications 2 à partir de 11
- Ski de bosses finale 1 à partir de 14h15
- Ski de bosses finale 2 à partir de 14h55
- Dimanche 14 février
- Ski de bosses parallèles
12:40 - Les larmes de Perrine Laffont (vidéo)
❄️ #MilanoCortina2026 | ????️ " C'est dur à accepter et c'est dur de faire un sport à jugement à ce moment-là "— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
???? La désillusion de Perrine Laffont qui manque la médaille de bronze pour un petit point seulement
12:15 - C'est dur à comprendre
En pleurs Perrine Laffont s'est montrée très déçue au micro de France TV "C'est compliqué. C'est un sport où les skis qui comptent 60% de la note, c'est difficile de faire un sport à jugement alors que j'avais une seconde d'avance. C'est dur à comprendre. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui. Je suis désolée mais c'est très dur"
12:04 - LAFFONT MANQUE LE BRONZE DE PEU
Perrine Laffont s'incline d'un point face à Elizabeth Lemely lors du match pour la médaille de bronze (17-18). Si elle était plus rapide sur les skis, elle a un peu coincée au niveau de la technique
11:50 - LAFFONT DISQUALIFIEE
Alors que Jaeline Kauf est tombée, Perrine Laffont sort de la piste de son côté. La Française est disqualifiée pour cette erreur technique. Demi-finale très frustrante
11:42 - Ca passe de justesse
En vidéo, le verdict de quart de finale de Perrine Laffont, qui est consciente que sa prestation n'a pas été irréprochable
❄️ #MilanoCortina2026 |???????? Perrine Laffont en demi-finale pour UN point sur le ski de bosses parallèle !— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
11:36 - Laffont passe par un trou de souris en demies
Même si en ski, Perrine Laffont a tendance d'être un peu crispée, elle s'impose d'un petit point face à l'Américaine Johnson (18-17). Elle se qualifie de justesse pour les demi-finales
11:14 - LAFFONT DEROULE
Encore une très belle prestation de Perrine Laffont face à Schwinghammer (21-14). La Française monte en puissance à l'image de son excellent backfitcross réalisé sur ce quart de finale
10:55 - L'entrée de Laffont (vidéo)
Revivez les dernières secondes de la prestation de Perrine Laffont pour son entrée en qualifications de ski de bosses acrobatiques JO 2026
❄️ #MilanoCortina2026 |???????? Belle entrée en matière de Perrine Laffont sur le ski de bosses parallèle ! La Française se qualifie pour les huitièmes de finale.— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
10:48 - Les horaires des huitièmes en ski de bosses
Camille Cabrol défiera la Kazakhstanaise Gorodko à 11h01 alors Perrine Laffont affrontera la Canadienne Shwinghammer à 11h05
10:39 - LAFFONT IMPRESSIONNE
Superbe entrée de Perrine Laffont, plus de 3 secondes d'avance sur sa concurrente autrichienne. La Française se pose en favorite de l'épreuve
10:37 - Laffont défiera Ramsauer
Perrine Laffont affrontera l'Autrichienne Ramsauer pour son seizième de finale de ski de bosses
10:00 - Laffont apprécie la nouvelle discipline
Médaillée de bronze mercredi en individuel, Perrine Laffont se présentera ce samedi sur une nouvelle discipline aux JO, le ski de bosses parallèle. Une épreuve que la Française apprécie beaucoup "C'est l'épreuve qui passe le mieux à la caméra et pour les spectateurs qui sont en bas de la piste, c'est ce qui est le plus impressionnant. Tu vois vraiment les deux skieurs qui se tirent la bourre d'un côté à l'autre et ça te fait skier beaucoup plus vite aussi, donc les 'runs' sont plus impressionnants" tout en ajoutant que l'épreuve risque de beaucoup plaire au public "Ça pousse plus à la faute, donc pour le show et l'ambiance, c'est une discipline plus télégénique. C'est ce qui va plaire aussi car forcément, là où il y a un peu plus de bagarre, plus de tension, c'est ce que le public recherche. C'est une très bonne option pour le grand public que ce soit aux JO"
