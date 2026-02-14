Perrine Laffont aux JO : programme et ses résultats en direct

La Française, championne olympique, a brillé à l'occasion des JO 2026 de Milan Cortina avec une médaille de bronze.

Qui est Perrine Laffont ? Perrine Laffont est une skieuse acrobatique française, spécialiste des bosses. Née le 28 octobre 1998 à Lavelanet, elle s'impose très tôt au plus haut niveau international. Championne olympique aux Jeux de PyeongChang en 2018, elle est également multiple championne du monde et lauréate de plusieurs globes de cristal en Coupe du monde. Perrine Laffont : son couple, sa blessure, palmarès... Ce que vous ne savez pas sur la Française Perrine Laffont est championne olympique de ski de bosses et médaille de bronze à Milan Cortina. Les résultats de Perrine Laffont aux JO 2026 de Milan Cortina Qualifications 1 ski de bosses : 4e place

Finale 1 ski de bosses : 8e

Finale 2 ski de bosses : 3e et médaille de bronze

Petite finale ski de bosses parallèles : 4e, battue pour un point lors de la petite finale Le programme de Perrine Laffont aux Jeux olympiques Mardi 10 février

Ski de bosses qualifications à partir de 14h15

Mercredi 11 février

Ski de bosses qualifications 2 à partir de 11

Ski de bosses finale 1 à partir de 14h15

Ski de bosses finale 2 à partir de 14h55

Dimanche 14 février

Ski de bosses parallèles

Derniers résultats

12:40 - Les larmes de Perrine Laffont (vidéo) 12:15 - C'est dur à comprendre En pleurs Perrine Laffont s'est montrée très déçue au micro de France TV "C'est compliqué. C'est un sport où les skis qui comptent 60% de la note, c'est difficile de faire un sport à jugement alors que j'avais une seconde d'avance. C'est dur à comprendre. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui. Je suis désolée mais c'est très dur" 12:04 - LAFFONT MANQUE LE BRONZE DE PEU Perrine Laffont s'incline d'un point face à Elizabeth Lemely lors du match pour la médaille de bronze (17-18). Si elle était plus rapide sur les skis, elle a un peu coincée au niveau de la technique 11:50 - LAFFONT DISQUALIFIEE Alors que Jaeline Kauf est tombée, Perrine Laffont sort de la piste de son côté. La Française est disqualifiée pour cette erreur technique. Demi-finale très frustrante 11:42 - Ca passe de justesse En vidéo, le verdict de quart de finale de Perrine Laffont, qui est consciente que sa prestation n'a pas été irréprochable 11:36 - Laffont passe par un trou de souris en demies Même si en ski, Perrine Laffont a tendance d'être un peu crispée, elle s'impose d'un petit point face à l'Américaine Johnson (18-17). Elle se qualifie de justesse pour les demi-finales 11:14 - LAFFONT DEROULE Encore une très belle prestation de Perrine Laffont face à Schwinghammer (21-14). La Française monte en puissance à l'image de son excellent backfitcross réalisé sur ce quart de finale 10:55 - L'entrée de Laffont (vidéo) Revivez les dernières secondes de la prestation de Perrine Laffont pour son entrée en qualifications de ski de bosses acrobatiques JO 2026 10:48 - Les horaires des huitièmes en ski de bosses Camille Cabrol défiera la Kazakhstanaise Gorodko à 11h01 alors Perrine Laffont affrontera la Canadienne Shwinghammer à 11h05 10:39 - LAFFONT IMPRESSIONNE Superbe entrée de Perrine Laffont, plus de 3 secondes d'avance sur sa concurrente autrichienne. La Française se pose en favorite de l'épreuve 10:37 - Laffont défiera Ramsauer Perrine Laffont affrontera l'Autrichienne Ramsauer pour son seizième de finale de ski de bosses 10:00 - Laffont apprécie la nouvelle discipline Médaillée de bronze mercredi en individuel, Perrine Laffont se présentera ce samedi sur une nouvelle discipline aux JO, le ski de bosses parallèle. Une épreuve que la Française apprécie beaucoup "C'est l'épreuve qui passe le mieux à la caméra et pour les spectateurs qui sont en bas de la piste, c'est ce qui est le plus impressionnant. Tu vois vraiment les deux skieurs qui se tirent la bourre d'un côté à l'autre et ça te fait skier beaucoup plus vite aussi, donc les 'runs' sont plus impressionnants" tout en ajoutant que l'épreuve risque de beaucoup plaire au public "Ça pousse plus à la faute, donc pour le show et l'ambiance, c'est une discipline plus télégénique. C'est ce qui va plaire aussi car forcément, là où il y a un peu plus de bagarre, plus de tension, c'est ce que le public recherche. C'est une très bonne option pour le grand public que ce soit aux JO"

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février 2026 en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.