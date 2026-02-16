Clément Noël : programme du slalom et les résultats en direct
Champion olympique à Pékin, Clément Noël vise un incroyable doublé aux JO 2026 de Milan Cortina.
Qui est Clément Noël ?
Clément Noël est un skieur alpin français, spécialiste du slalom. Né le 3 mai 1997 à Remiremont, il s'impose comme l'un des meilleurs slalomeurs de sa génération grâce à sa vitesse et sa précision technique. Champion olympique de slalom aux Jeux de Pékin en 2022, il compte également de nombreuses victoires en Coupe du monde. Régulier au plus haut niveau, Clément Noël est une référence incontournable du ski alpin international.
Quelle chance de médaille pour Clément Noël aux JO de Milan Cortina ?
Champion olympique en titre, Clément Noël affiche de grosses ambitions à l'occasion des JO d'hiver. Vainqueur d'une épreuve cette année, le 6 janvier dernier à Madonna di Campiglio, le Français a également pris la seconde place du côté d'Alta Badia et lors du premier slalom de l'année à Levi. Il fait donc parti des favoris pour la médaille à l'occasion de ces Jeux olympiques.
Le programme du slalom de Clément Noël aux Jeux olympiques de Milan Cortina
- Lundi 16 février
- Manche 1 du slalom hommes à partir de 10h
- Manche 2 du slalom hommes à partir de 13h30
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.