Paco Rassat : programme du slalom et les résultats en direct
Paco Rassat est la révélation de l'année pour le ski alpin français.
Qui est Paco Rassat ?
Paco Rassat est un skieur alpin français, spécialiste du slalom, né le 13 novembre 1998 à Chambéry (Savoie). Lors de la saison 2025-2026 de Coupe du monde, il a confirmé sa montée en puissance en s'imposant sur le slalom de Gurgl en Autriche, où il a signé sa première victoire en carrière, puis sur le slalom d'Adelboden en Suisse, inscrivant ainsi deux succès dans la discipline. Ces performances font désormais de lui l'un des skieurs majeurs du circuit et un prétendant sérieux pour les grandes échéances à venir.
Quelle chance de médaille pour Paco Rassat aux JO d'hiver de Milan Cortina ?
Le slalomeur est peut être l'une des meilleures chances de médaille du ski alpin. Révélation de l'année avec deux victoires au total cette saison, il fait mieux que Clément Noël. Il est, avec Atle Lie McGrath, le seul slalomeur à avoir deux victoires en Coupe du monde cette saison et peut donc sensiblement miser sur un podium à l'occasion des JO 2026.
Le programme de Paco Rassat aux Jeux olympiques de Milan Cortina
- Lundi 16 février
- Manche 1 du slalom hommes à partir de 10h
- Manche 2 du slalom hommes à partir de 13h30
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.