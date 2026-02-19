Emily Harrop aux JO : le programme du ski alpinisme et ses résultats en direct
La Française pourrait être l'une des seules médailles d'or de ces JO de Milan Cortina.
Qui est Emily Harrop ?
Emily Harrop est une skieuse française de ski‑alpinisme née le 27 septembre 1997 à Bourg‑Saint‑Maurice (Savoie), spécialiste du sprint et des épreuves combinant montée et descente. Elle domine le circuit international, remportant de nombreuses étapes de Coupe du monde de sprint à Courchevel, Shahdag (Azerbaïdjan), Boi Taüll (Espagne), Bormio (Italie), Schladming (Autriche) et Villars‑sur‑Ollon (Suisse), et s'impose comme l'une des grandes favorites pour les Jeux de Milan‑Cortina 2026.
Quelles chances de médailles pour Emily Harrop aux JO de Milan Cortina ?
Elles sont très fortes ! La Française est l'une des grandes favorites pour remporter la médaille d'or dans ces Jeux olympiques de Milan Cortina avec la nouvelle épreuve du ski alpinisme.
Le programme d'Emily Harrop aux Jeux olympiques de Milan Cortina
- Jeudi 19 février
- Séries ski alpinisme à partir de 9h50
- Demi-finale ski alpinisme à partir de 12h55
- Finale ski alpinisme à partir de 13h55
- Samedi 21 février
- Relais mixte finale à partir de 13h30
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.