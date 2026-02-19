Thibault Anselmet aux JO : programme du ski alpinisme et ses résultats en direct
Le Français est l'un des meilleurs mondiaux dans la nouvelle discipline du ski alpinisme pour les JO 2026.
Qui est Thibault Anselmet ?
Thibault Anselmet est un skieur de ski‑alpinisme français né le 2 novembre 1997 à Chambéry (Savoie), originaire de Bonneval‑sur‑Arc. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs de sa discipline en remportant plusieurs globes de cristal du classement général de la Coupe du monde de ski‑alpinisme, dont le troisième consécutif en 2025 après une saison dominée sur le circuit international.
Quelles chances de médailles pour Thibault Anselmet aux Jeux olympiques de Milan Cortina ?
Plusieurs fois champion du monde sur les épreuves individuelles et sur les relais, Thibault Anselmet sera l'un des grands favoris à la médaille à l'occasion des Jeux olympiques de Milan Cortina. Si sur l'épreuve masculine du sprint il aura une grosse concurrence et pourrait ne pas obtenir la médaille d'or, il semble être imbattable avec Emily Harrop lors de l'épreuve du relais mixte.
Le programme de Thibault Anselmet aux JO de Milan Cortina
- Jeudi 19 février
- Séries ski alpinisme à partir de 10h30
- Demi-finale ski alpinisme à partir de 13h25
- Finale ski alpinisme à partir de 14h15
- Samedi 21 février
- Relais mixte finale à partir de 13h30
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.