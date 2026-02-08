Biathlon aux JO 2026 : résultats et médailles, heures et dates des courses... Les infos

Le biathlon est l'une des principales disciplines de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Du 6 février au 22 février, le monde du sport a les yeux rivés sur l'Italie à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina. Si en été on attend avec impatience les épreuves de natation, d'athlétisme ou encore de judo pour ne citer qu'eux... En hiver, les épreuves sont nombreuses et la discipline reine est sans doute le biathlon même s'il y a un certain débat. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France olympique puisque le biathlon est le principal vecteur de médailles depuis plusieurs années.

Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened...

Résultats et médailles du biathlon aux JO 2026

Découvrez tous les résultats des courses de biathlon dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026 avec les médailles et le classement des Français.

Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina

Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026