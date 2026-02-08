Biathlon aux JO 2026 : résultats et médailles, heures et dates des courses... Les infos
Le biathlon est l'une des principales disciplines de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.
Du 6 février au 22 février, le monde du sport a les yeux rivés sur l'Italie à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina. Si en été on attend avec impatience les épreuves de natation, d'athlétisme ou encore de judo pour ne citer qu'eux... En hiver, les épreuves sont nombreuses et la discipline reine est sans doute le biathlon même s'il y a un certain débat. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France olympique puisque le biathlon est le principal vecteur de médailles depuis plusieurs années.
Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened...
Résultats et médailles du biathlon aux JO 2026
Découvrez tous les résultats des courses de biathlon dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026 avec les médailles et le classement des Français.
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026
- Dimanche 8 février
- 14 h 05 : relais mixte 4x6 km
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
14:11 - Eric Perrot impeccable au tir
Pas d'erreurs sur le tir pour Eric Perrot. Le Français réussit ces cinq tirs mais reste derrière l'Italie de Tommasso Giacomel
14:05 - La course est partie !
Le coup de feu est donné, l'équipe de France de biathlon lance ces JO 2026 avec Eric Perrot, premier relayeur de ce relais mixte dont les Français sont favoris avec la Suède et l'Italie notamment...
13:45 - La première course importante également pour Julia Simon
"On dit toujours que la première course est importante, confie Julia Simon, bonnet violet et blanc vissé sur sa tête de compétitrice imperméable à la pression. C'est important de mettre tout le monde dans la bonne dynamique. Ça va tous nous tenir à coeur de faire briller la France" a expliqué la dernière relayeuse de ce relais mixte.
13:35 - "On fait partie des gros favoris"
'On ne va pas se cacher, on fait clairement partie des gros favoris'', explique le directeur du biathlon, Stéphane Bouthiaux. C'est hyper important de bien rentrer dans l'événement, encore plus sur une épreuve collective et mixte qui implique l'ensemble de la délégation. Un bon résultat est déterminant car ça permet à tout le monde de se relâcher, de faire redescendre la pression."
13:15 - La composition de la Norvège
Elle n'est pas favorite en raison de la faiblesse de l'équipe féminine. On fera tout de même attention à la dernière relayeuse qui a fait mal aux Françaises ces dernières semaines... La composition pour ce relais mixte : Martin Uldal, Vetle Sjåstad Christiansen, Karoline Knotten et Maren Hjelmeset Kirkeeide.
13:00 - L'ordre des Français
Pour ce relais mixte, le staff a décidé de modifier l'ordre en mettant Julia Simon à la fin pour "épargner" Lou Jeanmonnot.
- Éric Perrot
- Quentin Fillon Maillet
- Lou Jeanmonnot
- Julia Simon
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard