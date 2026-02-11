DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : l'individuel femmes au programme, médailles et résultats
Ce mercredi 11 février, le biathlon est au programme de ces JO 2026 avec l'individuel femmes et de belles chances pour nos Bleues.
Le biathlon aux JO 2026 anime toute la quinzaine et attire la curiosité des spectateurs et téléspectateurs. Discipline spectaculaire, le biathlon est certainement l'épreuve reine de ces Jeux d'hiver même s'il y a un débat avec le ski alpin... Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened... Et le début de ces JO 2026 en biathlon est plus que parfait avec deux médailles en deux courses, une en or lors du relais mixte, une en argent lors de l'individuel hommes avec Eric Perrot.
11:02 - Qui sont les autres prétendantes au podium ?
En dehors des quatre biathlètes françaises, plusieurs autres concurrentes peuvent prétendre à une médaille ce mercredi après-midi . Il faudra surveiller les Italiennes Dorothea Wierer (dossard n° 42) et Lisa Vittozzi (50), les soeurs suédoises Hanna (52) et Elvira Oeberg (60), la Norvégienne Maren Kirkeeide (58) et l'Allemande Franziska Preuss (62). Toutes partiront plus ou moins en même temps que les Françaises, ce qui va rendre difficile la prise d'informations pour se situer vis-à-vis de ces adversaires.
10:32 - Première course olympique pour Camille Bened
À 25 ans, Camille Bened va participer ce mercredi lors de l'individuel à sa première course olympique, après avoir assisté au relais mixte dimanche dernier depuis les tribunes. La Haut-Savoyarde tente de ne pas se faire une montagne d'un tel événement afin de ne pas passer à côté de sa course. "J'ai envie d'y aller comme j'ai pu le faire depuis le début de la saison sur la Coupe du monde. Cet individuel reste une course de biathlon : c'est le même format et les mêmes personnes que je vais retrouver, a-t-elle expliqué à la presse il y a quelques jours. Je n'ai pas envie d'avoir un état d'esprit différent."
10:01 - Les horaires de départ des Françaises engagées sur l'individuel.
Quatre biathlètes françaises sont engagées sur cette course ce mercredi aux JO 2026 de Milan-Cortina. Il s'agit de Camille Bened, de Julia Simon, de Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet. Elles s'élanceront groupées, en milieu de course. Camille Bened ouvrira ainsi le bal à 14h38 avec le dossard 46, suivie une minute plus tard par Julia Simon (dossard 48). Lou Jeanmonnot (n°54) partira à 14h42 et Justine Braisaz-Bouchet (n°56) juste après, à 14h43.
09:32 - Le déroulé de l'épreuve de biathlon
Chez les femmes, la course sera longue de 15km contrairement aux hommes qui parcourent 20km. Les biathlètes feront cinq tours de 3km et s'arrêtent quatre fois au stand de tir pour tenter de toucher cinq cibles. Pour chaque cible manquée dans cette épreuve, l'athlète encourt une pénalité d'une minute (au lieu du tour de pénalité).
09:04 - Place à l'individuel chez les femmes
Après la médaille d'or obtenue en relais mixte dimanche et la médaille d'argent d'Eric Perrot mardi dans ces JO 2026, le biathlon français pourrait vivre encore une grande journée ce mercredi avec le 15km individuel chez les femmes. Camille Bened, Julia Simon, Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet seront en lice côté tricolore, et les trois dernières peuvent viser le podium.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km