DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : l'individuel hommes au programme, médailles et résultats
Le biathlon aux JO 2026 est la discipline la plus attendue de ces Jeux olympiques pour la délégation française. Ce mardi 10 février, l'individuel hommes pourrait apporter une nouvelle médaille.
Le biathlon aux JO 2026 va animer toute la quinzaine et attirer la curiosité des spectateurs et téléspectateurs. Discipline spectaculaire, le biathlon est peut être la discipline reine de ces Jeux d'hiver même s'il y a un débat avec le ski alpin... Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened...
Résultats et médailles du biathlon aux JO 2026
Découvrez tous les résultats des courses de biathlon dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026 avec les médailles et le classement des Français.
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
10:30 - Les autres favoris
Si Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot auront leur carte à jouer dans cette épreuve du 20km individuel, d'autres athlètes viseront la médaille dans ces JO 2026. Le biathlon est aussi une spécialité norvégienne avec Johan-Olav Botn qui a fait l'impasse sur la dernière épreuve de la Coupe du monde pour préparer ce rendez-vous olympique. Enfin, à domicile, Tommaso Giacomel tentera de décrocher une nouvelle médaille pour l'Italie dans ces Jeux d'hiver après 5 succès cette saison.
10:00 - Des grandes chances françaises
Qui dit biathlon dit forcément chances françaises. Comment ne pas citer le champion olympique en titre sur ce 20km individuel, Quentin Fillon Maillet. Le Français, titré en 2022, aura à coeur d'étoffer encore un peu plus son palmarès impressionnant. Il y a aussi Eric Perrot. Le natif de Bourg-Saint-Maurice est tout simplement le leader de la Coupe du monde avec 834 points et s'avance comme l'un des grands favoris de ce 20km individuel des JO 2026.
09:30 - Le déroulé de l'épreuve
Chez les hommes, la course sera longue de 20km contrairement aux femmes qui parcourront 15km. Les biathlètes s'arrêtent quatre fois au stand de tir et tentent de toucher cinq cibles. Pour chaque cible manquée dans cette épreuve, l'athlète encourt une pénalité d'une minute (au lieu du tour de pénalité)
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard