DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : le relais hommes au programme, résultats et médailles
Nouvelle médaille d'or pour le biathlon aux JO 2026 ? La France ne vise rien d'autre à l'occasion du relais hommes ce mardi 17 février.
Le biathlon dans ces JO 2026 sont tout simplement incroyables pour la délégation française. Après sept courses depuis le début de ces Jeux olympiques, l'équipe de France de biathlon a récolté 8 médailles, battant son record dans une seule édition. Même si les derniers résultats sur les poursuites n'ont pas été exceptionnels, le bilan est plus que parfait. Les Bleus du biathlon aux JO 2026 ont trois médailles d'or avec le relais mixte, Quentin Fillon Maillet sur le sprint et Julia Simon sur l'individuel. Mais également trois en argent avec Océane Michelon sur le sprint, Eric Perrot sur l'individuel et Lou Jeanmonnot également sur l'individuel ainsi que deux en bronze avec Jacquelin et Lou Jeanmonnot sur la poursuite et le sprint.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km