DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : le sprint femmes au programme, résultats et médailles
Cinq médailles en quatre courses de biathlon dans ces JO 2026 et peut être bien plus à l'occasion du sprint femmes de ce samedi 14 février.
Discipline spectaculaire, le biathlon est certainement l'épreuve reine de ces JO 2026 même s'il y a un débat avec le ski alpin... Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened... Et depuis le début de ces JO 2026, le biathlon se conjugue au plus que parfait avec cinq médailles en quatre courses. Il y a pour le moment trois médailles d'or pour le relais mixte, Julia Simon en individuel et Quentin Fillon Maillet sur le sprint. Le Français obtient d'ailleurs sa 7e médaille dans des Jeux olympiques. Ajoutons également deux médailles en argent lors de l'individuel hommes et femmes avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot.
11:15 - Pourquoi Camille Bened ne dispute pas le sprint de ces JO 2026 ?
Après avoir réalisé une course magistrale sur l'individuel, échouant à la sixième place après une faute sur la toute dernière balle de son tout dernier tir, Camille Bened ne sera pas de la partie dans ce sprint femmes. Moins rapide sur les skis, elle a été remplacée par Océane Michelon, déjà auteur d'un podium cette année avant les JO 2026 sur l'épreuve. Ce choix du staff était prévu avant même les JO afin de donner des chances aux deux athlètes pour disputer la Mass start de la fin de ces JO 2026.
10:45 - Justine Braisaz-Bouchet, l'ombre d'elle même
Alors que Julia Simon est pour le moment la reine de ces JO 2026 en biathlon, Justine Braisaz-Bouchet traverse cette olympiade d'une façon cataclysmique. Non retenue pour le relais mixte, elle est passée à côté de l'individuel en terminant à une terrible 80e place avec un 12/20 au tir. "Il ne faut pas enterrer Justine, elle peut rebondir très vite, à tout moment et même dès la prochaine course", a lancé notamment l'ancienne biathlète Sandrine Bailly mercredi dans l'émission Chalet Club, sur Eurosport. Et elle a raison, rappelons que Justine Braisaz-Bouchet a remporté un sprint cette année et est l'une des meilleures sur les skis...
10:15 - Lou Jeanmonnot, la meilleure en sprint depuis le début de l'année
Est-ce une surprise ? Lou Jeanmonnot, leader de la coupe du monde biathlon avant le début des JO 2026, est également leader du petit globe du sprint avec une belle avance sur la Finlandaise Suvi Minkkinen. La Française s'est imposée à Hochfilzen et a eu plusieurs places d'honneur. Les soeurs Oeberg et Minkkinen ont remporté les autres courses.
09:45 - L'heure de départ des Françaises
La course du jour en biathlon aux JO 2026 débute un peu plus tard ce samedi. Il faudra prendre rendez-vous à 14h45 pour le premier dossard de ce sprint femmes. Lou Jeanmonnot est la première française à s'élancer à 15h06. Elle sera suivie comme son ombre dès 14h09 par la désormais double championne olympique, Julia Simon. Pour sa première course des JO, Océane Michelon s'élancera à 15h13. Enfin, Justine Braisaz-Bouchet partira à 15h15.
09:13 - Le sprint femmes au programme
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous ! Ce samedi 14 février, les médailles pourraient encore tomber en biathlon avec la deuxième course individuelle chez les femmes avec le sprint au programme. Au lendemain du titre de Quentin Fillon Maillet, la France peut continuer à rêver...
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km