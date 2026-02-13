DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : le sprint hommes au programme, résultats et médailles

Nouvelle course de biathlon dans ces JO 2026 ce vendredi 13 février avec le sprint hommes et de belles chances pour Eric Perrot et les Français.

Le biathlon aux JO 2026 est toujours très attendu dans n'importe quelle olympiade d'hiver. Discipline spectaculaire, le biathlon est certainement l'épreuve reine de ces Jeux d'hiver même s'il y a un débat avec le ski alpin... Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened...

Depuis le début de ces JO 2026, le biathlon se conjugue au plus que parfait avec quatre médailles en trois courses. Il y a pour le moment deux médailles d'or pour le relais mixte et Julia Simon en individuel, mais également deux en argent lors de l'individuel hommes et femmes avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot.