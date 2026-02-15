DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : les poursuites hommes et femmes au programme, résultats et médailles
Journée de folie en biathlon ce dimanche 15 février aux JO 2026 avec les deux poursuites qui sont au programme du jour avec des médailles attendues.
Le biathlon est certainement l'épreuve reine de ces JO 2026. La France mise sur un carton plein et c'est bien parti ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Et depuis le début de ces JO 2026, le biathlon se conjugue au plus que parfait avec sept médailles en cinq courses. Il y a pour le moment trois médailles d'or pour le relais mixte, Julia Simon en individuel et Quentin Fillon Maillet sur le sprint. Le Français obtient d'ailleurs sa 7e médaille dans des Jeux olympiques. Ajoutons également trois médailles en argent lors de l'individuel hommes et femmes avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ainsi que lors du sprint femmes. Lou Jeanmonnot empoche également le bronze sur le sprint. Record déjà battu !
08:40 - Une discipline historiquement favorable à la France
La poursuite masculine réussit particulièrement bien au biathlon français. Depuis 2014, les Bleus ont remporté trois titres olympiques consécutifs dans cette discipline. Cette régularité s’explique par une grande solidité au tir et une capacité à gérer les grands rendez-vous.
08:20 - Les règles qui font basculer la course
Chaque faute au tir entraîne un tour de pénalité de 150 mètres. Sur une poursuite olympique, une seule erreur peut coûter plusieurs places, voire une médaille. À l’inverse, un 5 sur 5 au tir debout peut permettre de creuser un écart décisif. La gestion du stress et la capacité à tirer juste sous pression sont souvent déterminantes.
08:00 - Pourquoi le sprint est déterminant
La poursuite n’existe pas sans le sprint. Les écarts enregistrés lors de cette première course sont intégralement repris au départ. Un athlète battu de 18 secondes au sprint partira avec 18 secondes de retard. Cela signifie que la course commence en réalité deux jours plus tôt et que chaque seconde gagnée ou perdue lors du sprint peut peser dans la quête d’une médaille olympique.
07:30 - Comprendre la poursuite olympique
La poursuite est une épreuve de 12,5 km disputée avec quatre séances de tir, deux couchées puis deux debout. Les athlètes s’élancent en fonction des écarts réalisés lors du sprint. Le vainqueur du sprint part en premier, les autres avec leur retard exact. Le premier à franchir la ligne d’arrivée est champion olympique. C’est l’une des courses les plus lisibles et les plus spectaculaires du biathlon.
07:00 - C'est le grand jour de la poursuite !
La poursuite hommes des Jeux Olympiques 2026 aura lieu ce dimanche matin 15 février à 11h15.
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km