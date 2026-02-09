DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : programme complet, médailles... Les résultats
Le biathlon aux JO 2026 est la discipline la plus attendue de ces Jeux olympiques pour la délégation française.
Le biathlon aux JO 2026 va animer toute la quinzaine et attirer la curiosité des spectateurs et téléspectateurs. Discipline spectaculaire, le biathlon est peut être la discipline reine de ces Jeux d'hiver même s'il y a un débat avec le ski alpin... Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened...
Résultats et médailles du biathlon aux JO 2026
Découvrez tous les résultats des courses de biathlon dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026 avec les médailles et le classement des Français.
Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina
Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026
- Mardi 10 février
- 13 h 30 : individuel hommes 20 km
- Mercredi 11 février
- 14 h 15 : individuel femmes 15 km
- Vendredi 13 février
- 14 h : sprint hommes 10 km
- Samedi 14 février
- 14 h 45 : sprint femmes 7,5 km
- Dimanche 15 février
- 11 h 15 : poursuite hommes 12,5 km
- 14 h 45 : poursuite femmes 10 km
- Mardi 17 février
- 14 h 30 : relais 4x7,5 km hommes
- Mercredi 18 février
- 14 h 45 : relais 4x6 km femmes
- Vendredi 20 février
- 14 h 15 : mass start hommes 15 km
- Samedi 21 février
- 14 h 15 : mass start femmes 12,5 km
13:12 - Perrot pas stressé sur les attentes
"J’adore ça, je trouve ça vraiment chouette (les attentes autour des Bleus du biathlon, ndlr). Je suis fier qu’on puisse me mettre autant de responsabilités. À moi d’être à la hauteur désormais. Je suis impatient de pouvoir mettre tout ça en place. On doit s’habituer à la pression, surtout quand on a réussi à faire de bonnes prestations. Mais tout est remis en cause à chaque course et j’espère avoir les épaules pour aider cette équipe à remporter un maximum d’or" a expliqué Eric Perrot après la première médaille d'or.
11:10 - L'individuel hommes au programme ce mardi
Après la victoire en relais mixte de l'équipe de France ce dimanche lors de la toute première course de biathlon de ces JO 2026, l'individuel hommes est au programme ce mardi avec de grosses ambitions pour les Français. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude ou encore Emilien Jacquelin peuvent tous rêver d'une médaille. On misera surtout sur le leader de la Coupe du monde, Eric Perrot...
08/02/26 - 18:57 - Une belle photo de famille
Les quatre nouveaux champions olympiques français de biathlon ont immortalisé ce moment après leur sacre à l'occasion du relais mixte de ces JO 2026. Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont célébré dignement cette magnifique médaille d'or.
It takes a village! ????????#MilanoCortina2026
08/02/26 - 15:51 - Un grand moment d'émotion dans ces JO 2026
Pour la première fois de ces JO 2026, La Marseillaise retentit en Italie. Le relais mixte français en biathlon peut savourer. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet l'entonnent en choeur.
La première ???????????????????????????????????????????????? ???????? de ces Jeux pour la France championne olympique du relais mixte ❤️
Les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026, c'est en intégralité sur Eurosport et HBO Max
08/02/26 - 15:10 - SUCCES MAGISTRAL DES BLEUS
Malgré deux premiers relais compliqués d'Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet et 7 manqués au tir, l'équipe de France s'offre son premier titre olympique au relais mixte de biathlon grâce notamment à des prestations énormes de Lou Jeanmonot et Julia Simon. La France devant l'Italie de 25 secondes et l'Allemagne. QUELLE PRESTATION !
08/02/26 - 15:08 - 21 secondes d'écart avant les derniers mètres
Julia Simon pourra profiter de ces derniers mètres pour savourer la victoire de l'équipe de France, elle compte 21 secondes d'avance sur Vittozzi
08/02/26 - 15:04 - SIMON S'ENVOLE VERS L'OR
Magnifique prestation au tir debout pour Julia Simon, 5/5 et aucune pioche utilisée. Elle garde 20 secondes d'avance sur Vittozzi
08/02/26 - 14:59 - SIMON ASSURE AU TIR, LES AUTRES AUSSI
Aucune pioche utilisée pour Julia Simon sur le premier tir couché, elle garde la tête mais ne creuse pas l'écart puisque les trois autres poursuivantes ont réussi le même exploit sur le tir
08/02/26 - 14:52 - Jeanmonot creuse l'écart
Pas moins de 18 secondes d'écart entre la France et la Norvège avant ce passage de temoin pour Julia Simon. Sauf accident, la médaille d'Or ne devrait pas échapper aux françaises
08/02/26 - 14:47 - La Norvège reste au contact
Malgré un tir debout impeccable, Lou Jeanmonot compte que trois secondes d'avance sur Knotten, la fin du troisième relais va être très tendue
08/02/26 - 14:46 - JEANMONOT PASSE EN TETE
Quelle course de Lou Jeanmonot qui repasse en tête de la course grâce à son excellent travail sur les skis. Elle compte cinq secondes d'avance sur ses poursuivantes
08/02/26 - 14:42 - Jeanmonot brillante
Bon premier relais de Lou Jeanmonot qui ne tarde pas trop sur le premier pas de tir, elle finit presque dans le même temps que l'Italie et l'Allemagne après avoir remonté 11 secondes au ski dans ce premier tour
08/02/26 - 14:36 - 21 secondes de retard
Avec une bonne fin de course de Christiansen, la Norvège repasse devant l'Allemagne juste avant le 3ème relais. La France est troisième à 21 secondes apres le relais de Quentin Fillot Maillet. Place à Lou Jeanmonnot
08/02/26 - 14:32 - Les Allemands intouchables
Aucune erreur sur les quatre pas de tirs pour les Allemands sur ce relais pour le moment. L'Allemagne est largement devant avant le 3e relais, Quentin Fillon Maillet devrait laisser les Bleus à 15 secondes de la tête
08/02/26 - 14:26 - Fillon Maillet prend du retard
Quentin Fillot Maillet prend du temps pour ces 5 cibles sur le tir couché, il prend 21 secondes de retard sur la Norvège. Il va falloir être plus efficace dans le 2e tour
Biathlètes français aux JO de Milan Cortina
Voici la liste des biathlètes de la délégation français présents aux JO 2026 de Milan Cortina.
Hommes : Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot
Femmes : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard