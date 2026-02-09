DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : programme complet, médailles... Les résultats

Le biathlon aux JO 2026 est la discipline la plus attendue de ces Jeux olympiques pour la délégation française.

Le biathlon aux JO 2026 va animer toute la quinzaine et attirer la curiosité des spectateurs et téléspectateurs. Discipline spectaculaire, le biathlon est peut être la discipline reine de ces Jeux d'hiver même s'il y a un débat avec le ski alpin... Pour les JO 2026, la France mise sur un carton plein ! La délégation française possède, juste avant les Jeux olympiques, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Sans oublier les présences de Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022 ou encore Emilien Jacquelin, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Camille Bened...

Résultats et médailles du biathlon aux JO 2026

Découvrez tous les résultats des courses de biathlon dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026 avec les médailles et le classement des Français.

Calendrier du biathlon aux JO de Milan Cortina

Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026