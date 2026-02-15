DIRECT. Biathlon aux JO 2026 : Jacquelin en bronze après un scénario catastrophe pour les Français sur la poursuite, résultats et médailles

Déception chez les hommes en biathlon ce dimanche 15 février aux JO 2026 avec seulement le bronze pour Jacquelin sur la poursuite hommes. Les femmes peuvent aussi rêver de médailles.

La France mise sur un carton plein en biathlon dans ces JO 2026 et c'est bien parti ! La délégation française possède, juste avant les JO 2026, les deux meilleurs biathlètes de la planète avec Eric Perrot chez les hommes et Lou Jeanmonnot chez les femmes. Les deux sont leaders de la Coupe du monde de biathlon et affichent d'immenses ambitions. Et depuis le début de ces JO 2026, le biathlon se conjugue au plus que parfait avec sept médailles en cinq courses. Il y a pour le moment trois médailles d'or pour le relais mixte, Julia Simon en individuel et Quentin Fillon Maillet sur le sprint. Le Français obtient d'ailleurs sa 7e médaille dans des Jeux olympiques. Ajoutons également trois médailles en argent lors de l'individuel hommes et femmes avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ainsi que lors du sprint femmes avec Océane Michelon. Lou Jeanmonnot empoche également le bronze sur le sprint tout comme Emilien Jacquelin sur la poursuite. Record déjà battu !

Derniers résultats

12:15 - Le classement de la poursuite de ces JO 2026 ! Malgré la médaille de Jacquelin, c'est une vraie déception pour l'équipe de France de biathlon. Pour rappel, Fillon-Maillet était le tenant du titre dans cette discipline. Ponsiluoma Laegreid Jacquelin Perrot Christiansen Dale-Skjevdal Fillon-Maillet Wright Giacomel Botn

12:10 - Jacquelin : "Une première médaille individuel, je suis très fier" Troisième de la poursuite des JO 2026, le Français s'est confié à France TV: "Je me suis encore vu finir 4e. J'avais envie d'attaquer aujourd'hui. Le dernier tour était compliqué. J'ai essayé de rester mobilisé. J'ai besoin de rentrer dans le course pour être bien sur mes tirs. Le dernier tir, c'est dommage, ce n'est pas très loin, ce n'était pas horrible. Tant pis pour l'or. Une première médaille individuel, je suis très fier."

12:05 - La première réaction du champion olympique Martin Ponsiluoma Le vainqueur de la poursuite dans ces JO 2026 s'est confié au micro d'Eurosport : "C’était une belle course. C’est difficile de tout comprendre ce qu’il s’est déroulé. C’est difficile de dire ce que j’ai fait. Je vais pouvoir fêter cela, ce soir, même si, actuellement, je suis épuisé."

12:00 - Huitième médaille pour le biathlon français dans ces JO 2026 On a longtemps rêvé d'une médaille d'or. Néanmoins, la breloque en bronze décroché par Emilien Jacquelin sur la poursuite est la huitième glanée par l'équipe de France de biathlon sur ces JO de Milan-Cortina. Les dames peuvent encore améliorer cela, cette après-midi, avec des chances de médaille.

11:50 - Trois Français dans le top 7 ! Émilien Jacquelin, après sa déception sur le sprint, est parvenu à monter sur le podium lors de cette poursuite des JO 2026. Le Français a craqué sur le dernier debout avec deux erreurs. Il a devancé Eric Perrot, coupable d'une erreur, quant à lui, sur le dernier debout. Quentin Fillon-Maillet (7e) s'est manqué avec cinq erreurs, au total, sur le pas de tir.

11:46 - Ponsiluoma s'impose devant Laegreid, Jacquelin est en bronze ! Le Suédois réalise la sensation dans cette poursuite des JO 2026. Il s'impose devant le Norvégien. Jacquelin a craqué sur le dernier tir, en réalisant deux fautes sur le debout. Il parvient, malgré tout, à monter sur le podium. Vainqueur du sprint, Fillon-Maillet s'est manqué. Il finit malgré tout dans les dix premiers. Perrot a, malheureusement, la médaille en chocolat.

11:44 - L'écart entre Jacquelin et Perrot est connu ! Il y a neuf secondes d'avance pour le premier nommé. Lagreid a huit secondes d'avance sur Laegreid !

11:42 - Jacquelin et Perrot jouent le bronze ! Ponsiluoma n'a jamais gagné une poursuite en coupe du Monde, et il va gagner le graal dans ces JO 2026. Les deux Français sont à la lutte pour monter sur le podium.

11:40 - Ponsiluoma et Laegreid font 5/5 ! Eric Perrot réalise une pioche. Le Suédois est en tête, suivi par Laegreid et Jacquelin ! C'est dur pour Jacquelin ! Perrot est quatrième avec Christiansen ! L'or s'est envolé pour l'équipe de France !

11:39 - JACQUELIN RÉALISE DEUX FAUTES ! C'est terrible ! Le Français a connu deux pioches sur sa troisième et quatrième balles ! Il va tourner deux fois ! Ponsiluoma ne doit pas faire le plein !

11:37 - Perrot est le seul à avoir fait le plein sur le pas de tir ! Parti avec une minute de retard, le Français réalise une remontée fantastique. Il peut croire au podium en cas de 20/20 dans cette poursuite des JO 2026.

11:36 - Fillon-Maillet et Perrot sont en embuscade ! Les deux Français sont à 50 secondes d'Emilien Jacquelin. Ce dernier semble lisser son effort. Nous sommes dans l'avant-dernière boucle !

11:35 - Jacquelin ne doit pas faiblir ! En tête dans cette poursuite des JO 2026, le Français compte 36 secondes d'avance sur Ponsiluoma. Christiansen et Laegreid sont à 45 secondes ! Il peut croire à l'or olympique !

11:34 - UN DEBOUT PARFAIT POUR JACQUELIN ! Le Français a tiré d'une manière exceptionnelle ! Christiansen et Laegreid vont tourner ! Derrière, Perrot et Fillon-Maillet font aussi le plein ! Il sont à toujours à 56 secondes !