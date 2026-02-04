Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 : calendrier, tableau des médailles, athlètes... Toutes les infos sur les JO

Découvrez toutes les infos et dernières actualités sur les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 se déroulent du 6 février, date de la cérémonie d'ouverture, au 22 février, date de la cérémonie de clôture. Les premières épreuves débuteront le 4 février avec les premiers matchs de curling et de hockey sur glace. Pour ces JO d'hiver, la France affiche de grosses ambitions et espère dépasser le total de 15 médailles obtenu lors des JO de Sotchi et de Pyeongchang. Pour rappel, en 2022 à Pékin, les Bleus avaient échoué avec 14 médailles au total. Découvrez toutes les infos autour des JO de Milan Cortina avec cette page spéciale.

La cérémonie d'ouverture des JO 2026

La date de la cérémonie d'ouverture est prévue pour le vendredi 6 février. Cette dernière est prévue dans le mythique stade de San Siro. L'organisation promet, à l'image de Paris 2024, des célébrations dans toute la ville et sur les territoires olympiques. La cérémonie sera produite par Balich Wonder Studio et plusieurs artistes internationales sont annoncés comme la légende américaine Mariah Carey, mais aussi des artistes italiens à la renommée internationale comme Laura Pausini et Andrea Bocelli. La liste des artistes.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina EN DIRECT

Suivez tout au long des journées de compétition du 6 au 22 février notre direct avec toutes les courses, les médailles et l'actualité des Jeux olympiques d'hiver !

Calendrier Jeux olympiques

Les épreuves des JO d'hiver de Milan Cortina se déroulent du 4 février au 22 février. Les horaires seront accessibles au public européen contrairement aux deux dernières olympiades qui se sont déroulées en Asie. Découvrez l'ensemble du calendrier grâce à notre moteur de recherche et ainsi que notre calendrier à télécharger en format PDF.

Télécharger et imprimer notre calendrier des JO de Milan Cortina en PDF

Tableau des médailles des Jeux olympiques de Milan Cortina

La délégation française espère battre son record à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver en Italie. Officiellement, aucun chiffre n'a été avancé par la ministre des Sports ou le comité objectif, mais on murmure que la France espère atteindre une vingtaine de médailles. Le seul objectif affiché est d'entrer dans le top 5 au classement des nations. Et selon le site de référence Olympic medal forecast, qui se base sur les résultats du circuit international depuis 2023, la France devrait décrocher en Italie un total de 21 médailles dans ces Jeux olympiques d'hiver 2026...

Biathlon aux JO 2026

La France est la meilleure nation en biathlon depuis le début de la saison 2025/2026, et ça tombe bien, la discipline est l'épreuve reine de ces Jeux olympiques d'hiver. Onze courses sont au programme sur la quinzaine et la délégation française, menée par Lou Jeanmonnot et Eric Perrot, leaders de la Coupe du monde, espèrent ramener des médailles sur toutes les courses. Un doublé et même un triplé peut également être envisagé sur certaines...

Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026

Des Jeux olympiques, mais pas que...

Tout au long de la quinzaine découvrez nos anecdotes et petits secrets sur les athlètes ! Destins historiques ou tragiques, scandales ou belles histoires, mais aussi infos insolites et pratiques... Les Jeux olympiques ne tournent pas qu'autour des compétitions et des performances.

Les athlètes français aux Jeux olympiques de Milan Cortina

Ils seront au total 160 français et françaises à représenter le drapeau bleu, blanc, rouge, à l'occasion des JO 2026 de Milan Cortina. Un gros contingent qui est notamment du à la présence des équipes masculines et féminines de hockey sur glace. Les athlètes sont répartis en dix-huit disciplines au total.

Hockey sur glace (équipe de France masculine) : Alexandre Texier, Antoine Keller, Julian Junca, Martin Neckar, Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry, Justin Addamo, Pierre-Edouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kevin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Sacha Treille. Sélectionneur : Yorick Treille, 45 ans

Hockey sur glace (équipe de France féminine) : Chloé Aurard-Bushee, Margaux Mameri, Alice Philibert, Violette Planel Couriaut, Léa Berger, Gabrielle De Serres, Sophie Leclerc, Marie-Pierre Pelissou, Lucie Quarto, Léa Villiot, Elina Zilliox, Jade Barbirati, Lore Baudrit, Clémence Boudin, Estelle Duvin, Sehana Galbrun, Margot Huot-Marchand,Manon Le Scodan, Julia Mesplede, Emma Nonnenmacher, Anais Peyne-Dingival, Clara Rozier, Anae Simon. Sélectionneur : Grégory Tarlé, 42 ans

Ski-Alpinisme : Emily Harrop, Thibault Anselmet, Margot Ravinel, Pablo Giner Dalmasso

Patinage de vitesse : Violette Braun, Mathieu Belloir, Germain Deschamps, Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault, Giovanni Trebouta

Biathlon : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot, Jeanne Richard

Patinage artistique : Lorine Schild, Kevin Aymoz, Adam Siao Him Fa, Geoffrey Brissaud, Evgeniia Lopareva; Guillaume Cizeron, Laurence Fournier Beaudry, Pavel Kovalev, Camille Kovalev

Bobsleigh : Margot Boch, Carla Sénéchal, Dorian Hauterville, Romain Heinrich, Nils Blairon, Antoine Riou

Skeleton : Lucas Defayet, Luna Goureau (remplaçante), Lionel Lefebvre (remplaçant)

Saut à ski : Valentin Foubert, Jules Chervet, Enzo Milesi, Maël Tyrode, Joséphine Pagnier, Emma Chervet

Combiné nordique : Laurent Mühlethaler, Marco Heinis

Short Track : Bérénice Comby, Eva Grenouilloux, Aurélie Levêque, Cloé Ollivier, Quentin Fercoq, Etienne Bastier

Ski de fond : Delphine Claudel, Mélissa Gal, Julie Pierrel, Léonie Perry, Jules Lapierre, Jules Chappaz, Lucas Chanavat, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Victor Lovera, Mathis Desloges, Théo Schely, Clémence Didierlaurent, Justine Gaillard, Cloé Pagnier

Ski cross : Mylène Ballet-Baz, Marielle Berger-Sabbatel, Anouck Errard, Jade Grillet-Aubert, Youri Duplessis-Kergomard, Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian, Evan Klufts

Ski de bosses : Perrine Laffont, Camille Cabrol, Marie Duaux, Benjamin Cavet, Thibaud Mouille, Paul-Andréa Gay

Freeski : Kim Dumont-Zanella, Matias Roche, Timothé Sivignon, Vincent Maharavo

Snowboard : Romain Allemand, Enzo Valax, Léa Casta, Maja-Li Iafrate-Danielsson, Julia Nirani-Pereira, Chloé Trespeuch, Loan Bozzolo, Merlin Surget, Aidan Chollet, Jonas Chollet

Ski alpin : Marion Chevrier, Clara Direz, Caitlin McFarlane, Doriane Escané, Marie Lamure, Camille Cerutti, Laura Gauché, Romane Miradoli, Clément Noël, Paco Rassat, Steven Amiez, Léo Anguenot, Nils Allègre, Nils Alphand, Maxence Muzaton

Les disciplines et règles des Jeux olympiques d'hiver

Biathlon - 11 épreuves

11 épreuves Bobsleigh - 4 épreuves

4 épreuves Curling - 3 épreuves

3 épreuves Hockey sur glace - 2 épreuves

2 épreuves Luge - 5 épreuves

5 épreuves Patinage - 28 épreuves

28 épreuves dont 5 en patinage artistique, 14 en patinage de vitesse et 9 en short-track

Skeleton - 3 épreuves

3 épreuves Ski - 60 épreuves dont 3 en combiné nordique, 6 en saut à ski, 15 en ski acrobatique, 10 en ski alpin, 12 en ski de fond, 11 en snowboard et 3 en ski-alpinisme

Le programme TV des Jeux olympiques d'hiver 2026

France Télévisions via ses chaînes, France 2, France 3 et France 4 diffuseront l'intégralité des compétitions et des cérémonies. Sa chaîne numérique France TV sport prendra le relais le soir, mais également lors des premières épreuves le 4 février. La chaîne Eurosport, diffuseur officiel, sera en direct pendant 865 heures avec sa plateforme HBO Max.