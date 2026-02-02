Tournoi des 6 Nations 2026 : programme TV et calendrier complet du XV de France

Le Tournoi des 6 Nations débute le jeudi 5 février avec un choc au programme.

Le Tournoi des 6 Nations 2026 débute le 5 février avec un choc, France - Irlande. Un match prévu en semaine en raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue le vendredi 6 février. En 2025, le XV de France a remporté le tournoi grâce à des victoires prestigieuses, notamment en Irlande. Cette victoire avait également été marquante pour le groupe en raison de la blessure d'Antoine Dupont, désormais de retour en compétition avec l'ambition de remporter un nouveau tournoi. Année impaire signifie également plus de matchs à domicile pour la bande à Fabien Galthié, mais pas forcément plus facile...

Pour ce tournoi, du moins pour la première liste, le staff de l'équipe de France a décidé de procéder à des choix forts avec l'absence du joueur le plus capé toujours en activité, Gaël Fickou, mais également et surtout le meilleur marqueur d'essais du XV de France et toujours impressionnant avec l'UBB, Damian Penaud. Des choix assumés par Fabien Galthié qui visent déjà la Coupe du monde 2027 en Australie.

Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations

Jeudi 5 février 2026 à 21h10 : France - Irlande

Dimanche 15 février à 16h10 : Pays de Galles - France

Dimanche 22 février à 16h10 : France - Italie

Samedi 7 mars à 15h10 : Écosse - France

Samedi 14 mars à 21h10 : France - Angleterre

Le programme complet du Tournoi des 6 Nations

Journée 1 : France - Irlande l e 5 février à 21h10 / Italie - Ecosse le 6 février à 15h10 / Angleterre - Pays de Galles le 6 février à 17h40

e 5 février à 21h10 / le 6 février à 15h10 / 6 février à 17h40 Journée 2 : Irlande - Italie le 14 février à 15h10 / Ecosse - Angleterre le 14 février à 17h40 / Pays de Galles - France le 15 février à 16h10

le 14 février à 15h10 / le 14 février à 17h40 / le 15 février à 16h10 Journée 3 : Pays de Galles - Ecosse le 21 février à 17h40 / Angleterre - Irlande le 21 février à 15h10 / France - Italie le 22 février à 16h10

le 21 février à 17h40 / le 21 février à 15h10 / le 22 février à 16h10 Journée 4 : Irlande - Pays de Galles l e 6 mars à 21h10 / Italie - Angleterre le 7 mars à 17h40 / Ecosse - France le 7 mars à 15h10

e 6 mars à 21h10 / le 7 mars à 17h40 / le 7 mars à 15h10 Journée 5 : Irlande - Ecosse le 14 mars à 15h10 / Pays de Galles - Italie le 14 mars à 17h40 / France - Angleterre le 14 mars à 21h10

Le programme TV du Tournoi des 6 Nations

Gros changement dans la programmation du Tournoi des 6 Nations. Pour des mesures économiques, le tournoi ne sera pas diffusé dans son intégralité par le groupe France Télévisions. Après la Coupe du monde, la tournée d'automne, c'est bien TF1 qui diffusera plusieurs matchs de la compétition en direct, le détail de la diffusion.