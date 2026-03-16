Tournoi des 6 Nations 2026 : scores, résultats et classement complet du sacre des Bleus

Au terme d'une soirée riche en émotions, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2026 en battant l'Angleterre ce samedi 14 mars.

Après une compétition rondement menée, le XV de France a remporté pour la deuxième année consécutive le Tournoi des 6 Nations 2026. La victoire face à l'Angleterre dans un Crunch historique, a offert le trophée à la bande à Antoine Dupont. Une consécration méritée pour les Bleus. Car oui, il y a eu cette sortie de route assez violent face à l'Ecosse (50-40), mais les Bleus ont largement dominé leur sujet durant les 3/4 de la compétition en écrasant l'Irlande lors de la première journée, humiliant le pays de Galles lors de la 2e et confirmant leur route vers le Grand Chelem face à l'Italie. Ce sont finalement les Ecossais qui ont anéanti l'espoir d'un Grand Chelem, mais le trophée est tout de même la pour la France.

"Pour moi, gagner deux fois cette compétition, ça veut dire que des joueurs étaient là, puis plus là, comme Antoine (Dupont) en fin de Six Nations l'an dernier, ça veut dire que l'équipe a bougé. On a très, très bien démarré la compétition cette saison et puis il a fallu se battre pour rapporter un point d'Écosse (50-40), et se battre pour gagner ce match à la dernière seconde (48-46). C'est un Tournoi qui a une valeur sportive énorme, c'est monstrueux en termes de compétitivité. J'ai une pensée pour cette équipe d'Angleterre qui a joué un rugby tellement intense" a analysé le sélectionneur du XV de France à l'issue de ce Tournoi.

Les résultats du Tournoi des 6 Nations

Retrouvez tous les résultats finaux du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 avec la victoire finale française.

Le classement complet du Tournoi des 6 Nations

Découvrez le classement complet final du Tournoi des 6 Nations 2026 avec le sacre du XV de France devant l'Irlande et l'Ecosse. Notons l'incroyable parcours de l'Italie sur cette édition.

Le programme TV du Tournoi des 6 Nations

Pour des mesures économiques, le tournoi n'a pas été diffusé dans son intégralité par le groupe France Télévisions. Après la Coupe du monde, la tournée d'automne, c'est bien TF1 qui diffuse désormais plusieurs matchs de la compétition en direct avec notamment des matchs du XV de France.