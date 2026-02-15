Tournoi des 6 Nations 2026 : classement complet, résultats et calendrier

Le Tournoi des 6 Nations se déroule du jeudi 5 février au samedi 14 mars avec le choc France - Angleterre pour terminer la compétition.

Le Tournoi des 6 Nations 2026 s'est lancé le 5 février avec un choc, France - Irlande. Un match qui était prévu en semaine en raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue le vendredi 6 février. L'équipe de France s'est d'ailleurs largement imposée, avec le bonus offensif, lancant parfaitement son tournoi. En 2025, le XV de France a remporté le tournoi grâce à des victoires prestigieuses, notamment en Irlande. Cette victoire avait également été marquante pour le groupe en raison de la blessure d'Antoine Dupont, désormais de retour en compétition avec l'ambition de remporter un nouveau tournoi. Année impaire signifie également plus de matchs à domicile pour la bande à Fabien Galthié, mais pas forcément plus facile...

Pour ce tournoi, du moins pour la première liste, le staff de l'équipe de France a décidé de procéder à des choix forts avec l'absence du joueur le plus capé toujours en activité, Gaël Fickou, mais également et surtout le meilleur marqueur d'essais du XV de France et toujours impressionnant avec l'UBB, Damian Penaud. Des choix assumés par Fabien Galthié qui visent déjà la Coupe du monde 2027 en Australie.

Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations

Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.

Les résultats du Tournoi des 6 Nations

Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.

Le classement complet du Tournoi des 6 Nations

Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.