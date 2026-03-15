Tournoi des 6 Nations 2026 : la France sacrée pour la 2e fois consécutive, le classement complet

Au terme d'une soirée riche en émotions, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2026 en battant l'Angleterre ce samedi 14 mars.

Découvrez le classement complet final du Tournoi des 6 Nations 2026 avec le sacre du XV de France devant l'Irlande et l'Ecosse. Notons l'incroyable parcours de l'Italie sur cette édition.

Retrouvez tous les résultats finaux du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 avec la victoire finale française.

Après une compétition rondement menée, le XV de France a remporté pour la deuxième année consécutive le Tournoi des 6 Nations 2026. La victoire face à l'Angleterre dans un Crunch historique, a offert le trophée à la bande à Antoine Dupont. Une consécration méritée pour les Bleus. Car oui, il y a eu cette sortie de route assez violent face à l'Ecosse (50-40), mais les Bleus ont largement dominé leur sujet durant les 3/4 de la compétition en écrasant l'Irlande lors de la première journée, humiliant le pays de Galles lors de la 2e et confirmant leur route vers le Grand Chelem face à l'Italie. Ce sont finalement les Ecossais qui ont anéanti l'espoir d'un Grand Chelem, mais le trophée est tout de même la pour la France.

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00:14 - Personne ne fait mieux que la France Depuis l’édition 2000 et l’intégration de l’Italie pour élargir le Tournoi à six sélections, les Bleus en sont désormais à huit trophées décrochés. Personne ne fait mieux sur la période, historique !

14/03/26 - 23:29 - La célébration du titre en vidéo ! Revivez le soulèvement du trophée des Six Nations d'Antoine Dupont !

14/03/26 - 23:23 - La pénalité du titre de Thomas Ramos Revivez la pénalité de Thomas Ramos qui permet à la France de remporter le Tournoi des Six Nations.

14/03/26 - 23:08 - Ramos délivre la France qui remporte le Tournoi des Six Nations ! (48-46) A plus de 40 mètres sur la gauche, Ramos passe la transformation de la gagne et du titre à la dernière seconde !

14/03/26 - 22:03 - L'Angleterre devant d'une courte tête à la pause ! (24-27) Au terme d'un premier acte particulièrement physique et féroce dans les rucks, l'Angleterre valide sa bonne première période en virant en tête. Malgré un bon début de match, la France a baissé en régime avant de se montrer trop sanctionnée.

14/03/26 - 21:11 - France - Angleterre, c'est parti ! C'est parti pour ce France - Angleterre, avec le trophée du Tournoi des Six Nations pour les Bleus en cas de victoire !

14/03/26 - 20:25 - France - Angleterre au programme On approche du moment fatidique pour le XV de France, dans moins d'une heure, le coup d'envoi de ce Crunch historique entre la France et l'Angleterre. Lire l'article France - Angleterre : Ramos et Bielle-Biarrey héros d'un Crunch légendaire, le résumé

14/03/26 - 19:45 - Le pays de Galles s'impose Pour son dernier match du Tournoi des 6 Nations à domicile, le pays de Galles s'impose face à l'Italie 31-17. Les Italiens sont revenus en seconde période, mais pas assez pour contrarier l'équipe galloise qui risque tout de même de terminer le tournoi à la dernière place.

14/03/26 - 19:00 - Le pays de Galles en démonstration Les Gallois s'amusent actuellement face à l'Italie pour leur dernier match du 6 Nations. Un résultat qui n'influera pas le résultat final de ce 6 Nations. Il y a pour le moment 31-7 alors que nous sommes dans la deuxième période.

14/03/26 - 17:40 - C'est parti pour pays de Galles - Italie Les Italiens espèrent conclure ce Tournoi des 6 Nations assez fou avec une nouvelle victoire face aux Gallois. Pour le pays de Galles, il faut tenter d'éviter la dernière place du classement...

14/03/26 - 16:03 - L’Irlande s’impose face à l’Écosse (43-21) et met la pression sur la France ! Dans un Aviva Stadium en feu, l’Irlande, dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, s’est imposée avec le bonus offensif face à l’Écosse (43-21). Avec ce succès à cinq points, le XV du Trèfle prend provisoirement la tête du classement avec 19 points, juste devant la France (1er, 16 points). Les Bleus, ce soir, accueillent l’Angleterre. Ils devront s'imposer pour lever le trophée. L’Écosse (3e, 16 points), quant à elle, est assurée de rester sur le podium. Les protégés de Farrell ont mené de bout en bout grâce notamment à un départ canon symbolisé par les réalisations d’Osborne (4e), de Sheehan (11e) et de Baloucoune (20e). Dépassés, les partenaires de Dempsey ont juste relevé la tête grâce à un essai en bout de ligne de Graham (8e). Au retour des vestiaires, les visiteurs ont retrouvé leur identité, avec un rugby de mouvement et ont été récompensés par des essais de Russell (53e) et Darge (61e). Néanmoins, ils n’ont jamais été en mesure de résister aux assauts irlandais. Murray (57e), et un doublé O’Brien (68e, 80e) ont permis aux Verts d'enfoncer le clou en fin de partie.

14/03/26 - 15:23 - À la pause, l'Irlande vire largement en tête face à l'Écosse (19-7) C'est la mi-temps ! Dans ce choc du Tournoi des 6 Nations, pour l'heure, l’Irlande prend le dessus sur l’Ecosse (19-7). Grâce à ce résultat provisoire, le XV du Trèfle, qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif, reprend la tête de la compétition en attendant la seconde période et la rencontre de la France face à l’Angleterre. Il ne fallait pas arriver en retard à l’Aviva Stadium : dans la première partie de ce premier acte, Osborne (4e), à la finition d’une superbe combinaison, Sheehan (11e), au terme d’un maul porté, et Baloucoune (20e), en première main, ont ouvert le chemin d’un festival. Entretemps, le XV du Chardon a sorti un peu la tête de l’eau grâce à une réalisation de Graham (8e). Mais, on ne reconnaît pas la bande à Russell. L'ouvreur a multiplié les mauvais choix dans cette partie. Il devra faire mieux pour relancer le suspense dans cette affiche.

14/03/26 - 15:10 - Coup d'envoi d'Irlande Ecosse Crowley donne le coup d'envoi de ce choc entre l'Irlande et l'Ecosse. Le gagnant prendra provisoirement la première place du classement !