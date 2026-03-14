Tournoi des 6 Nations 2026 : la France sacrée si... Le classement complet et les résultats
Le Tournoi des 6 Nations 2026 livre son verdict ce samedi au Stade de France avec le choc entre la France et l'Angleterre.
Le Tournoi des 6 Nations 2026 livre son verdict ce samedi 14 mars avec le choc, le "Crunch", France - Angleterre. Au classement de ce Tournoi des 6 Nations, la France a été rattrapée en tête par l'Ecosse, avec 16 points suite à la défaite de la semaine dernière. Les Français gardent toutefois leur destin en mains pour remporter une nouvelle fois cette édition. Mais pour gagner ce Tournoi des VI Nations, il faudra donc se battre jusqu'à la dernière rencontre, qui sera aussi l'une des plus difficiles. Voici les scénarios pour la France avant le coup d'envoi de la dernière journée :
- Elle bat l'Angleterre avec le bonus offensif (au moins quatre essais marqués), et l'Écosse ne bat pas l'Irlande avec le bonus offensif, ou le fait sans combler son retard à la différence de points.
- Elle bat l'Angleterre sans le bonus offensif, l'Écosse ne bat pas l'Irlande avec le bonus offensif et ne comble pas son retard à la différence de points.
- Elle fait match nul, l'Irlande et l'Écosse font match nul.
- Elle fait match nul, l'Irlande bat l'Écosse sans bonus offensif et ne comble pas son retard à la différence de points.
- Elle perd avec le bonus offensif et le bonus défensif (moins de sept points d'écart), l'Irlande bat l'Écosse sans bonus offensif et ne comble pas son retard à la différence de points.
Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations
Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.
Les résultats du Tournoi des 6 Nations
Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.
Le classement complet du Tournoi des 6 Nations
Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.
15:23 - À la pause, l'Irlande vire largement en tête face à l'Écosse (19-7)
C'est la mi-temps ! Dans ce choc du Tournoi des 6 Nations, pour l'heure, l’Irlande prend le dessus sur l’Ecosse (19-7). Grâce à ce résultat provisoire, le XV du Trèfle, qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif, reprend la tête de la compétition en attendant la seconde période et la rencontre de la France face à l’Angleterre. Il ne fallait pas arriver en retard à l’Aviva Stadium : dans la première partie de ce premier acte, Osborne (4e), à la finition d’une superbe combinaison, Sheehan (11e), au terme d’un maul porté, et Baloucoune (20e), en première main, ont ouvert le chemin d’un festival. Entretemps, le XV du Chardon a sorti un peu la tête de l’eau grâce à une réalisation de Graham (8e). Mais, on ne reconnaît pas la bande à Russell. L'ouvreur a multiplié les mauvais choix dans cette partie. Il devra faire mieux pour relancer le suspense dans cette affiche.
???????? 19 - 7 ????????????????????????????— TF1 (@TF1) March 14, 2026
L'ailier Irlandais Robert Baloucoune CREUSE L'ÉCART face à l'Écosse ! ????#RUGBY #M6Nations
❌Crowley manque la transformation.
Ne manquez rien sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/cppYoItl01
15:10 - Coup d'envoi d'Irlande Ecosse
Crowley donne le coup d'envoi de ce choc entre l'Irlande et l'Ecosse. Le gagnant prendra provisoirement la première place du classement !
14:00 - Le programme de la dernière journée
Voici le programme de l'ultime journée de ce 6 Nations qui va déterminer le vainqueur de cette édition 2026...
- Irlande - Ecosse - Le 14 mars à 15h10 à l'Aviva Stadium (TF1)
- Pays de Galles - Italie - Le 14 mars à 17h40 au Principality Stadium (France 2)
- France - Angleterre - Le 14 mars à 21h10 au Stade de France (France 2)
Les matchs et l'actu du Tournoi des 6 Nations
Le programme TV du Tournoi des 6 Nations
Gros changement dans la programmation du Tournoi des 6 Nations. Pour des mesures économiques, le tournoi ne sera pas diffusé dans son intégralité par le groupe France Télévisions. Après la Coupe du monde, la tournée d'automne, c'est bien TF1 qui diffusera plusieurs matchs de la compétition en direct, le détail de la diffusion.
- Journée 5
- Irlande - Ecosse - Le 14 mars à 15h10 à l'Aviva Stadium (TF1)
- Pays de Galles - Italie - Le 14 mars à 17h40 au Principality Stadium (France 2)
- France - Angleterre - Le 14 mars à 21h10 au Stade de France (France 2)