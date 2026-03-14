Tournoi des 6 Nations 2026 : la France sacrée si... Le classement complet et les résultats

Le Tournoi des 6 Nations 2026 livre son verdict ce samedi au Stade de France avec le choc entre la France et l'Angleterre.

Le Tournoi des 6 Nations 2026 livre son verdict ce samedi 14 mars avec le choc, le "Crunch", France - Angleterre. Au classement de ce Tournoi des 6 Nations, la France a été rattrapée en tête par l'Ecosse, avec 16 points suite à la défaite de la semaine dernière. Les Français gardent toutefois leur destin en mains pour remporter une nouvelle fois cette édition. Mais pour gagner ce Tournoi des VI Nations, il faudra donc se battre jusqu'à la dernière rencontre, qui sera aussi l'une des plus difficiles. Voici les scénarios pour la France avant le coup d'envoi de la dernière journée :

Elle bat l'Angleterre avec le bonus offensif (au moins quatre essais marqués), et l'Écosse ne bat pas l'Irlande avec le bonus offensif, ou le fait sans combler son retard à la différence de points.

Elle bat l'Angleterre sans le bonus offensif, l'Écosse ne bat pas l'Irlande avec le bonus offensif et ne comble pas son retard à la différence de points.

Elle fait match nul, l'Irlande et l'Écosse font match nul.

Elle fait match nul, l'Irlande bat l'Écosse sans bonus offensif et ne comble pas son retard à la différence de points.

Elle perd avec le bonus offensif et le bonus défensif (moins de sept points d'écart), l'Irlande bat l'Écosse sans bonus offensif et ne comble pas son retard à la différence de points.

Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations

Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.

Les résultats du Tournoi des 6 Nations

Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.

Le classement complet du Tournoi des 6 Nations

Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.