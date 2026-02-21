Tournoi des 6 Nations 2026 : la France vers un Grand Chelem, classement, résultats et calendrier
Le Tournoi des 6 Nations 2026 a très bien débuté pour le XV de France qui est déjà la seule équipe capable de réaliser le Grand Chelem.
Le Tournoi des 6 Nations 2026 s'est lancé le 5 février avec un choc, France - Irlande. Un match qui était prévu en semaine en raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue le vendredi 6 février. L'équipe de France s'est largement imposée, avec le bonus offensif, lançant parfaitement son tournoi. Une semaine plus tard, la bande à Dupont a écrasé le pays de Galles 54-12, prenant encore le bonus offensif. En profitant de la défaite de l'Angleterre en Ecosse, la France est la seule équipe encore capable de réaliser le Grand Chelem.
En 2025, le XV de France a remporté le tournoi grâce à des victoires prestigieuses, notamment en Irlande. Cette victoire avait également été marquante pour le groupe en raison de la blessure d'Antoine Dupont, désormais de retour en compétition avec l'ambition de remporter un nouveau tournoi. Année impaire signifie également plus de matchs à domicile pour la bande à Fabien Galthié, mais pas forcément plus facile...
Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations
Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.
Les résultats du Tournoi des 6 Nations
Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.
Le classement complet du Tournoi des 6 Nations
Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.
15:11 - C'est parti à Twickenham !
Le choc en ouverture de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations est lancé par George Ford ! C'est parti entre l'Angleterre et l'Irlande !
14:03 - Le programme du week-end
Trois matchs sont de nouveau au programme ce week-end dans le Tournoi des 6 Nations. On suivra dans un premier temps le choc entre l'Angleterre et l'Irlande. Les Anglais, battus la semaine dernière en Ecosse et l'Irlande, vainqueur difficile de l'Italie, ont des choses à se faire pardonner. Dans la soirée, le pays de Galles devra également relever la tête face à l'Ecosse. Dimanche, la France affrontera la vaillante équipe italienne du côté de Lille pour poursuivre l'espoir d'un Grand Chelem...
Le programme TV du Tournoi des 6 Nations
Gros changement dans la programmation du Tournoi des 6 Nations. Pour des mesures économiques, le tournoi ne sera pas diffusé dans son intégralité par le groupe France Télévisions. Après la Coupe du monde, la tournée d'automne, c'est bien TF1 qui diffusera plusieurs matchs de la compétition en direct, le détail de la diffusion.
- France - Irlande - Le 5 février à 21h10 au Stade de France (France 2)
- Italie - Ecosse - Le 6 février à 15h10 au Stadio Olimpico (France 2)
- Angleterre - Pays de Galles - Le 6 février à 17h40 au Twickenham Stadium (TF1)
- Journée 2
- Irlande - Italie - Le 14 février à 15h10 à l'Aviva Stadium (TF1)
- Ecosse - Angleterre - Le 14 février à 17h40 au Murrayfield Stadium (TF1)
- Pays de Galles - France - Le 15 février à 16h10 au Principality Stadium (TF1)
- Journée 3
- Pays de Galles - Ecosse - Le 21 février à 17h40 au Principality Stadium (TF1)
- Angleterre - Irlande - Le 21 février à 15h10 au Twickenham Stadium (TF1)
- France - Italie - Le 22 février à 16h10 au Stade Pierre-Mauroy de Lille (France 2)
- Journée 4
- Irlande - Pays de Galles - Le 6 mars à 21h10 à l'Aviva Stadium (France 2)
- Italie - Angleterre - Le 7 mars à 17h40 au Stadio Olimpico (TF1)
- Ecosse - France - Le 7 mars à 15h10 au Murrayfield Stadium (TF1)
- Journée 5
- Irlande - Ecosse - Le 14 mars à 15h10 à l'Aviva Stadium (TF1)
- Pays de Galles - Italie - Le 14 mars à 17h40 au Principality Stadium (France 2)
- France - Angleterre - Le 14 mars à 21h10 au Stade de France (France 2)