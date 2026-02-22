Tournoi des 6 Nations 2026 : la France vise le Grand Chelem, classement, résultats et calendrier

Le Tournoi des 6 Nations 2026 a très bien débuté pour le XV de France qui est déjà la seule équipe capable de réaliser le Grand Chelem.

Le Tournoi des 6 Nations 2026 s'est lancé le 5 février avec un choc, France - Irlande. Un match qui était prévu en semaine en raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue le vendredi 6 février. L'équipe de France s'est largement imposée, avec le bonus offensif, lançant parfaitement son tournoi. Une semaine plus tard, la bande à Dupont a écrasé le pays de Galles 54-12, prenant encore le bonus offensif. En profitant de la défaite de l'Angleterre en Ecosse, la France est la seule équipe encore capable de réaliser le Grand Chelem.

En 2025, le XV de France a remporté le tournoi grâce à des victoires prestigieuses, notamment en Irlande. Cette victoire avait également été marquante pour le groupe en raison de la blessure d'Antoine Dupont, désormais de retour en compétition avec l'ambition de remporter un nouveau tournoi. Année impaire signifie également plus de matchs à domicile pour la bande à Fabien Galthié, mais pas forcément plus facile...

Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations

Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.

Les résultats du Tournoi des 6 Nations

Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.

Le classement complet du Tournoi des 6 Nations

Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.