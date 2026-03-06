Tournoi des 6 Nations 2026 : objectif Grand Chelem pour la France, classement et résultats

Le Tournoi des 6 Nations 2026 entame sa dernière ligne droite et le XV de France vise le Grand Chelem.

Le Tournoi des 6 Nations 2026 se déroule parfaitement pour le XV de France jusqu'ici avec trois victoires en trois matchs avec trois bonus en plus. Irlande, pays de Galles et Italie sont tous tombés face à la solidité française et l'attaque très prolifique. Mais les deux dernières rencontres sont certainement les plus difficiles pour la bande à Dupont avec un déplacement périlleux en Ecosse avant le choc que tout le monde attend face à l'Angleterre le 14 mars prochain...

En 2025, le XV de France a remporté le tournoi grâce à des victoires prestigieuses, notamment en Irlande. Cette victoire avait également été marquante pour le groupe en raison de la blessure d'Antoine Dupont, désormais de retour en compétition avec l'ambition de remporter un nouveau tournoi. Année impaire signifie également plus de matchs à domicile pour la bande à Fabien Galthié, mais pas forcément plus facile...

Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations

Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.

Les résultats du Tournoi des 6 Nations

Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.

Le classement complet du Tournoi des 6 Nations

Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.