Tournoi des 6 Nations 2026 : objectif Grand Chelem pour la France, classement et résultats
Le Tournoi des 6 Nations 2026 entame sa dernière ligne droite et le XV de France vise le Grand Chelem.
Le Tournoi des 6 Nations 2026 se déroule parfaitement pour le XV de France jusqu'ici avec trois victoires en trois matchs avec trois bonus en plus. Irlande, pays de Galles et Italie sont tous tombés face à la solidité française et l'attaque très prolifique. Mais les deux dernières rencontres sont certainement les plus difficiles pour la bande à Dupont avec un déplacement périlleux en Ecosse avant le choc que tout le monde attend face à l'Angleterre le 14 mars prochain...
En 2025, le XV de France a remporté le tournoi grâce à des victoires prestigieuses, notamment en Irlande. Cette victoire avait également été marquante pour le groupe en raison de la blessure d'Antoine Dupont, désormais de retour en compétition avec l'ambition de remporter un nouveau tournoi. Année impaire signifie également plus de matchs à domicile pour la bande à Fabien Galthié, mais pas forcément plus facile...
Le calendrier du XV de France au Tournoi des 6 Nations
Le programme complet du 6 Nations 2026. Une année paire synonyme de trois matchs à domicile pour la bande à Antoine Dupont.
Les résultats du Tournoi des 6 Nations
Retrouvez tous les résultats du XV de France et des autres nations dans ce Tournoi des 6 Nations 2026 dès le coup de sifflet final des rencontres.
Le classement complet du Tournoi des 6 Nations
Découvrez le classement complet du Tournoi des 6 Nations 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après le coup de sifflet final des rencontres.
22:43 - 64' - Bothan relance le suspense (19-17)
James Bothan parvient à conclure la bonne séquence de domination Galloise avec un essai marqué en force (19-17). Enorme match du troisième ligne gallois
22:01 - Mi-temps à Dublin (12-10)
Deux petits points séparent les Irlandais des valeureux Gallois (12-10). Alors qu'on pensait que le XV du Trèfle allait dérouler, l'équipe visiteuse joue admirablement en défense et profite de chaque opportunité en contre. Le match reste ouvert pour la seconde période
21:57 - 40+1' - ESSAI PHENOMENAL DE RHYS CARRE (12-10)
Quel superbe essai pour les Gallois juste avant la pause, Rhys Carre parvient à mettre dans le vent Baloucoune et accélérer sur une vingtaine de mètres avant d'aplatir. Edwards transforme l'essai. Les Gallois reviennent à deux points
21:53 - 38' - ESSAI DE CROWLEY (12-3)
Après une belle offrande de Gibson-Park en sortie de ruck, Crowley marque le second essai irlandais et valide la grosse domination des Irlandais. Crowley manque la transformation
21:19 - 7' - STOCKDALE OUVRE LE SCORE (7-0)
Après un plaquage raté de Dan Edwards, les Irlandais parviennent à bien sortir le ballon, on décale à droite et McCloskey décale Stockdale qui n'a plus qu'aller filer vers l'en but et aplatir. Crowley transforme l'essai (7-0)
21:05 - Gibson-Park fête sa cinquantième
Jamison Gibson-Park rayonnant face aux Anglais il y a deux semaines, fête ce soir sa cinquantième sélection avec le XV du Trèfle. Il est seulement le quatrième demi de mêlée à atteindre ce chiffre après Peter Stringer (98 sélections), Eoin Raddan (71) et Conor Murray (125)
????️ "One of the very best players I've ever played with"— Off The Ball (@offtheball) March 5, 2026
????️ "He's going to have a disaster now this weekend!"
Tomorrow night Jamison Gibson-Park will become the 61st Irish international to reach the 50-cap mark, has James Ryan jinxed his performance!? ????????????#Rugby on Off The… pic.twitter.com/GkZ4YvU773
20:58 - Grosse série noire
Le XV du Poireau reste sur une impressionnante série de 14 défaites de rang dans le tournoi de six nations. Le record appartient largement à l'Italie, qui a enchaîné 36 défaites de suite dans le tournoi entre 2015 et 2022 avant de mettre fin à la série avec une victoire… contre le pays de Galles à Cardiff
Le programme TV du Tournoi des 6 Nations
Gros changement dans la programmation du Tournoi des 6 Nations. Pour des mesures économiques, le tournoi ne sera pas diffusé dans son intégralité par le groupe France Télévisions. Après la Coupe du monde, la tournée d'automne, c'est bien TF1 qui diffusera plusieurs matchs de la compétition en direct, le détail de la diffusion.
- France - Irlande - Le 5 février à 21h10 au Stade de France (France 2)
- Italie - Ecosse - Le 6 février à 15h10 au Stadio Olimpico (France 2)
- Angleterre - Pays de Galles - Le 6 février à 17h40 au Twickenham Stadium (TF1)
- Journée 2
- Irlande - Italie - Le 14 février à 15h10 à l'Aviva Stadium (TF1)
- Ecosse - Angleterre - Le 14 février à 17h40 au Murrayfield Stadium (TF1)
- Pays de Galles - France - Le 15 février à 16h10 au Principality Stadium (TF1)
- Journée 3
- Pays de Galles - Ecosse - Le 21 février à 17h40 au Principality Stadium (TF1)
- Angleterre - Irlande - Le 21 février à 15h10 au Twickenham Stadium (TF1)
- France - Italie - Le 22 février à 16h10 au Stade Pierre-Mauroy de Lille (France 2)
- Journée 4
- Irlande - Pays de Galles - Le 6 mars à 21h10 à l'Aviva Stadium (France 2)
- Italie - Angleterre - Le 7 mars à 17h40 au Stadio Olimpico (TF1)
- Ecosse - France - Le 7 mars à 15h10 au Murrayfield Stadium (TF1)
- Journée 5
- Irlande - Ecosse - Le 14 mars à 15h10 à l'Aviva Stadium (TF1)
- Pays de Galles - Italie - Le 14 mars à 17h40 au Principality Stadium (France 2)
- France - Angleterre - Le 14 mars à 21h10 au Stade de France (France 2)