DIRECT. JO 2026 : un premier titre pour le pays hôte, entrée poussive des Français, les résultats des Jeux olympiques d'hiver

Coup d'envoi officiel des Jeux olympiques de Milan Cortina ce samedi 7 février avec la descente hommes au programme et des chances françaises.

En direct

18:51 - Saut moyen pour Emma Chervet Avec 94 points et un saut moyen esthétiquement, la Française Emma Chervet est troisième pour le moment après le passage des dix premières sauteuses. Il reste encore 40 participantes

18:49 - Les modalités de l'épreuve En saut à ski sur petit tremplin, la note finale combine la distance et le style. Le sauteur obtient 60 points s’il atteint le point K, puis gagne ou perd environ deux points par mètre supplémentaire ou manquant selon les caractéristiques du tremplin. Le style est évalué par cinq juges qui notent jusqu’à 20 points chacun, la meilleure et la plus faible note étant retirées pour ne conserver que les trois intermédiaires. Des compensations liées au vent et à la vitesse d’élan peuvent ensuite être ajoutées ou soustraites.

18:43 - Journée historique pour l'Italie Francesca Lollobrigida a remporté aujourd'hui le premier titre olympique en patinage de vitesse pour l'Italie

18:31 - Les Françaises en piste Emma Chervet et Joséphine Pagnier vont aborder la première manche de la finale de saut a ski JO 2026 avec un petit espoir de médaille, même si elles sont loin d'être favorites. Début de la première manche à 18h45

18:20 - Profiter de l'expérience de Pékin Prometteuse dès ses débuts, Joséphine Pagnier aborde la finale de saut à ski de ce samedi avec l’envie de s’appuyer sur son vécu pour viser plus haut. Vice-championne du monde juniors en 2021, la Franc-Comtoise avait confirmé très tôt son potentiel en décrochant une solide 11e place aux Jeux olympiques de Pékin 2022, à seulement 19 ans. Une première expérience olympique marquante, disputée dans un contexte sanitaire et climatique particulier. « Direct, j’ai la compétition qui me revient dans la tête, bien sûr ! », confie-t-elle. « J’ai kiffé comment j’ai abordé ces Jeux particuliers. Je me suis adaptée au Covid, aux restrictions sanitaires, au fait que ce soit en Chine, avec une météo extrême. Contente d’avoir su m’adapter à tout ce qui pouvait se passer et d’en faire un jeu. »

18:12 - Présence africaine à Milan-Cortina Huit nations africaines sont représentées en Italie pour ces JO d'hiver 2026. L’Afrique du Sud se présente avec la délégation la plus fournie, forte de cinq athlètes, tandis que le Kenya, Madagascar et le Maroc alignent chacun deux représentants. Le Bénin, l’Érythrée, la Guinée-Bissau et le Nigeria complètent ce plateau avec un athlète chacun

18:05 - Le Top 5 de la première manche de la luge Le classement de la première manche de la luge hommes est comme suit: 1. Langenhan (ALL), 2. Müller (AUT), 3. Fischnaller (ITA), 4. Aparjods (LET), 5. Felderer (ITA)

17:58 - Les Américaines se baladent Dans le groupe A du premier tour du tableau de Hockey féminin, les Américaines mènent facilement face aux Finlandaises 4 buts à 0 alors qu'on arrive à la moitié de la seconde période

17:52 - La Suède écrase l'Italie Dans le hockey féminin, la Suède s'est largement imposé cet après midi face aux Italiennes (6-1), elle prend la tête du Groupe B avec 6 points devant l'Allemagne (3 points) victorieuse plutôt du Japon (5-2). La France est 5ème et dernière du classement avec 0 point et deux défaites en 2 matches

17:44 - Jonas Mueller manque la 1ère place Trois centièmes seulement séparent le chrono de l'Autrichien Jonas Mueller de l'Allemand Langhenan (52''95 contre 52'"92) dans cette première manche de la finale de la luge

17:39 - Loch décevant Le double champion olympique allemand de la luge Felix Loch n'est que 9ème au classement après la première manche avec un chrono de 53"418, loin derrière son compatriote Langehnan (52'94''). Il y aura quatre manches sur 2 jour

17:32 - Braun finit seizième Pour sa première participation aux Jeux Olympiques à 19 ans, la jeune Violette Braun finit à une honorable 16ème place avec un chrono de 4'07''16

17:27 - LOLLOBRIGIDA CHAMPIONNE OLYMPIQUE L'Italienne Francesca Lollobrigida est scarée championne olympique sur 3000m (patinage de vitesse) chez elle le jour de ses 35 ans. Elle ne pouvait pas espérer mieux pour sa fin de carrière. Avec un record olympique à la clé en 3'54"28 elle devance la Norvégienne Wiklund et la Canadienne Maltais. Grosse sensation, aucune néerlandaise n'est sur le podium

17:15 - Une deuxième médaille olympique ? Francesca Lollobrigida qui s'apprête à rafler haut la main le titre olympique sur 3000m a déjà remporté une médaille d'argent à Pekin sur la même distance après deux prestations decevantes (23ème à Sochi en 2014 puis 11e à Pyeongchang)

17:07 - RECORD OLYMPIQUE POUR LOLLOBRIGIDA Enorme prestation pour la vétérane Francesca Lollobrigida. Elle établit un nouveau record olympique le jour de ses 35 ans en réalisant un chrono de 3'54''28 (6 secondes de mieux que Morozova). La Canadienne Valérie Maltais prend elle la seconde place provisoire en 3'56'93

17:01 - Morozova passe en tête Alors qu'elle avait presque deux secondes au passage à mi-course sur le chrono de Sandrine Tas, Nadezhda Morozova flanche sur la fin mais conserve 6 centièmes d'avance sur la Belge sur la ligne d'arrivée. La Kazakhstanaise est la nouvelle leader en attendant les deux favorites l'Italienne Lollobrigida et la Canadienne Maltais.

16:54 - Braun 8e sur 12 Alors qu'il reste encore neuf patineuses, Violette Braun est 7ème du classement avec un chrono de 4'07''16

16:45 - C'était des larmes de joie Tout sourire, Violette Braun a laissé ses premières impressions au micro de France TV après sa prestation au 3000m "Quelle histoire ! J'ai dû en essuyer beaucoup d'épreuves. Les qualifications ont été dures, j'ai eu des soucis de santé, mais pour un début je suis très contente de moi. Certes il y a eu des choses à perfectionner. Mais mes larmes étaient vraiment des larmes de joie. On est arrivé il y a 7 jours seulement, j'ai fait le choix d'occulter toute la dimension de cet évènement, maintenant je vais profiter. Etre la première française sur le patinage de vitesse depuis 38 ans, c'est un sentiment incroyable"

16:38 - Aymoz, l'espoir des Bleus En patinage par équipes, la pression est immense sur les épaules de Kevin Aymoz. Cinquième des derniers Mondiaux, le Français devra sortir le grand jeu ce samedi soir pour permettre à la France de dépasser le Canada au classement. Actuellement cinquièmes avec 19 points, les Canadiens devancent une équipe de France qui rêve encore de podium. Face à Stephen Gogolev, sans référence majeure, ou au champion d’Europe géorgien Nika Egadze, Aymoz doit reprendre trois à quatre points. La mission est délicate, mais son talent et son expérience autorisent l’espoir. Son entrée en lice sur porgramme court est prévue à 20h45. Seuls les cinq premiers pays au classement, disputeront par la suite la finale à partir de 22h05

16:30 - Sandrine Tas passe en tête Pour 39 centièmes, la Belge Sandrine Tas passe en tête de ce 3000m. La Néerlandaise Conjin est deuxième provisoire alors que la Kazakhstanaise Golubeva a pris la troisième place

16:23 - La 5e place pour Braun La jeune Française en termine avec cette course et prend provisoirement la cinquième place au classement général avec plus de cinq secondes de retard sur le temps référence inscrit par Merel Conijn. Violette Braun a fondu en larmes à l'arrivée. D'ores et déjà une belle image de ces JO 2026.

16:21 - Braun fait son effort La Française recolle face à la Chinoise et est actuellement 8e au classement général.

16:20 - Un petit rythme Violette Braun commence doucement dans cette course. Elle laisse la Chinoise prendre les commandes mais cela semble être une stratégie afin de fournir plus d'efforts dans les derniers instants.

16:19 - Violette Braun en piste ! La Française entre dans l'histoire en participant à ces JO 2026. Violette Braun succède à Marie-France van Helden qui était la dernière Française à participer au patinage de vitesse dans des Jeux Olympiques en 1988. Place à sa course.