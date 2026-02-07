DIRECT. JO 2026 : une première médaille d'or avec la descente hommes, les résultats des Jeux olympiques d'hiver
Coup d'envoi officiel des Jeux olympiques de Milan Cortina ce samedi 7 février avec la descente hommes au programme et des chances françaises.
- Après la cérémonie d'ouverture de ce vendredi 6 février, les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina sont enfin lancés ce samedi avec les premières médailles distribuées.
- Dès 11h30, place à la course des rois ! La descente hommes en ski alpin va animer cette première journée des JO 2026 avec des Français qui peuvent créer la surprise. On pense à Nils Allègre et surtout Maxence Muzaton, sur le podium à Kitzbühel avant ces JO d'hiver. L'attraction du jour sera l'Autrichien Marco Odermatt qui ne veut rien d'autre que le titre olympique, mais attention à l'Italien Giovanni Franzoni qui espère prendre la première médaille d'or pour l'Italie.
- Dans le reste de cette première journée de ces JO 2026, on suivra la suite des épreuves par équipes en patinage avec le programme court chez les hommes qui sera décisif pour voir éventuellement la France en finale et espérer une médaille. Du curling, hockey sur glace, ski de fond, slopestyle, patinage de vitesse sont également au programme de la première journée officielle des JO 2026.
09:45 - Une jeune Française dès 10h30
Si la ski alpin et la descente seront au centre des regards à 11h30, dès 10h30, une Française sera en lice dans ces JO 2026 puisque la jeune Tricolore de 20 ans Kim Dumont Zanella sera au départ des qualifications du ski acrobatique.
09:40 - Un premier temps fort
À 11h30, ce sera déjà l'un des gros temps forts de ces Jeux Olympiques de Milan Cortina. La descente de ski alpin aura lieu avec des chances de médailles françaises. Quatre Français seront au départ : Maxence Muzaton (dossard 4) et Nils Alphand (dossard 5), Nils Allègre (dossard 10) et Alban Elezi Cannaferina (dossard 24).
09:35 - Le programme de cette première journée olympique
Et voici le programme de ce samedi 7 février pour la première journée des JO 2026 avec, en point d'orgue, la descente de Bormio à 11h30 avec les premières chances de médaille côté Français.
Le programme du jour :
- Curling
- 10h05: double mixte, Grande-Bretagne - Canada
- 10h05: double mixte, Suisse - Suède
- 14h35: double mixte, Estonie - Norvège
- 14h35: double mixte, Tchéquie - Corée du Sud
- 14h35: double mixte, Suède - Italie
- 14h35: double mixte, Grande-Bretagne - États-Unis
- 19h05: double mixte, Corée du Sud - États-Unis
- 19h05: double mixte, Canada - Estonie
- 19h05: double mixte, Tchéquie - Suisse
- 19h05: double mixte, Norvège - Italie
- Hockey sur glace
- 12h10: Allemagne - Japon, groupe B (F)
- 14h40: Suède - Italie, groupe B (F)
- 16h40: États-Unis - Finlande, groupe A (F)
- 21h10: Suisse - Canada, groupe A (F)
- Luge
- 17h: simple hommes, manche 1
- 18h32: simple hommes, manche 2
- Patinage artistique
- 19h45: épreuve par équipes, individuel hommes, programme court
- 22h05: épreuve par équipes, danse sur glace, danse libre
- Patinage de vitesse
- 16h: 3000m femmes
- Saut à ski
- 17h45: individuel femmes, tremplin normal, manche d’essai
- 18h45: individuel femmes, tremplin normal, manche 1
- 19h57: individuel femmes, tremplin normal, manche finale
- Ski acrobatique
- 10h30: slopestyle femmes, qualifications, manche 1
- 11h35: slopestyle femmes, qualifications, manche 2
- 14h: slopestyle hommes, qualifications, manche 1
- 15h05: slopestyle hommes, qualifications, manche 2
- Ski alpin
- 11h30: descente hommes
- Ski de fond
- 13h: skiathlon 10km + 10km femmes
- Snowboard
- 19h30: big air hommes, manche finale 1
- 19h53: big air hommes, manche finale 2
- 20h17: big air hommes, manche finale 3
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.